Кинофестивали в эпоху короны

Никакой вам красной ковровой дорожки перед фестивальным дворцом, никаких звездных дефиле. Очередной Каннский международный кинофестиваль должен был начаться 12 мая и завершиться церемонией награждения победителей 23 мая. В условиях коронавирусной пандемии проводить такое масштабное мероприятие невозможно. Кино и гламур на французском Лазурном берегу в этом году отменили.

Канны не хотят переходить на цифру

Сначала устроители фестиваля думали перенести его на начало лета. Но это тоже теперь в прошлом. Уход в интернет в Каннах исключают. Премьеры творений лучших кинорежиссеров мира онлайн? Французы к таким компромиссам не готовы. "Канны с его душой, историей, значимостью - что такое цифровой фестиваль? Цифровой конкурс?" - директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо упаковал свой ответ американскому киножурналу Variety в риторический вопрос.

Эта фотография сделана в Каннах в 2016 году перед началом церемонии открытия. В этом году зал так и остался пустым

Это может показаться проявлением высокомерия, но за скептицизмом по отношению к цифровым показам фестивальной программы стоят и коммерческие проблемы. "Прежде всего, мы должны спрашивать правообладателей, согласны ли они, - говорит Фремо. - Фильмы Уэса Андерсона или Пола Верховена на компьютере? Смотреть новый "Топ Ган" не в кинотеатре?"

Кинофестивали в Германии - частично в сети

Фестивали размахом поменьше действуют по-другому. В частности, май - горячая кинофестивальная пора в Германии. Четыре крупных киносмотра обычно проходят в первой половине мая - в Оберхаузене, Штутгарте, Висбадене и Мюнхене. Фестивали были отменены из-за пандемии, но в отличие от Канн, альтернативы полной отмене были найдены. Программы можно посмотреть онлайн, кое-что предполагается перенести на осень в надежде, что в кинозалы снова будут допущены зрители.

Например, фестиваль кино из Центральной и Восточной Европы goEast в Висбадене, который должен был пройти с 5 по 11 мая, был отменен за семь недель до старта. В качестве альтернативы традиционным показам в кинозалах было найдено "гибридное решение". В дни, когда фестиваль должен был проходить в Висбадене, в сети предлагались за плату хайлайты программы, другие фильмы показывались бесплатно.

Фестиваль goEast временно переместился в интернет

Церемония награждения была полностью перенесена в виртуальный кинотеатр - своего рода копию старинного кинотеатра "Калигари" в Висбадене. "При сотрудничестве с сервисом VRrOOm фестиваль goEast стал первым фестивалем в мире, который предлагает своим зрителям проекты VR и 360° онлайн и в виртуальном формате", - говорится на сайте goEast. Конкурсные фильмы планируется показать на фестивале exground filmfest в ноябре, также в Висбадене, но уже на большом экране.

Экран и зрители остаются важными составляющими кинофестиваля

Но это не должно быть моделью для будущего, считают устроители фестиваля goEast: "Мы твердо убеждены, что фильм должен быть на большом экране, и поэтому сознательно решили не предлагать нашу программу полностью онлайн. Кинозал остается единственным подходящим местом для показов фильмов". Самое прекрасное в кинофестивале, согласно организаторам goEast, это "встречи зрителей, кинематографистов и кинобизнеса".

В онлайн ушел и Международный фестиваль анимационного фильма в Штутгарте. По словам его представителей, реакция на 27-й по счету Trickfilmfest Stuttgart (5-10 мая), была положительной. "В связи с дефицитом собственного опыта и отсутствия примеров для подражания мы шли на такую фестивальную неделю с крайне сдержанными прогнозами, - поясняет художественный руководитель Ульрих Вегенаст (Ulrich Wegenast). - Продажа билетов началась только во время фестиваля, но уже в первый день мы поняли, что реальность превзойдет все наши ожидания. И стриминг открытия, и платные показы, все пользовалось большим спросом".

Международный фестиваль анимационного фильма в Штутгарте (2012 год)

Довольны концепцией были также дистрибьюторы и мультипликаторы. Фестиваль анимационного фильма в Штутгарте показал более 250 фильмов онлайн, включая почти всю конкурсную программу.

Дитер Краусс (Dieter Krauß), коммерческий директор фестиваля, даже осмеливается с оптимизмом смотреть в будущее: "Мы обязательно включим этот опыт и накопленный ноу-хау в планирование следующих фестивалей. Гибридные форматы позволят нам охватить более широкую публику во всем мире". Тем не менее, в будущем "личные контакты в прямом реальном общении, а также совместный просмотр фильмов будут иметь первостепенное значение".

Онлайн не значит бесплатно

Так же думают и в Мюнхене, где с 6 по 24 мая проходит фестиваль документального фильма DOK.fest. Здесь также сделали выбор в пользу онлайна после отмены "нормального" фестиваля. Директор фестиваля Даниэль Спонсел (Daniel Sponsel): "Количество билетов на онлайн-сеансы уже сейчас превысило наши ожидания. Это показывает, что люди хотят смотреть социально значимые и высокохудожественные документальные фильмы". И готовы платить за это. "Киноискусство не должно быть бесплатным и в интернете", - подчеркивает Спонсел.

Фестиваль документального фильма DOK.fest во время пандемии проводит онлайн-показы

"Великолепно" также, по его словам, что так много правообладателей позволили показывать свои фильмы в Сети. О планах на будущее он говорит: "Местом проведения кинофестиваля остается кинотеатр. Мы с нетерпением ждем следующих фестивалей, где мы сможем смеяться и плакать вместе в темноте кинозала. Но мы могли бы представить себе и показ в интернете отдельных фильмов из программы между фестивалями в течение года".

Короткометражки онлайн - на фестивале в Оберхаузене

Организаторы Международного фестиваля короткометражных фильмов в Оберхаузене (13-18 мая) также подготовили программу для онлайн: за 9,99 евро можно купить билет, который позволяет посмотреть около 350 короткометражных фильмов и дискуссии. Вырученные средства пойдут в культурный фонд.

Директор фестиваля Ларс Хенрик Гасс (Lars Henrik Gass) видит и пользу от нынешней кризисной ситуации: "Мы на пути к фестивалю, который больше не ограничен временем и местом". Он уже давно думал об этом, говорит Гасс. "В настоящее время мы обсуждаем пропорции того, что мы продолжим показывать в кинотеатрах, и того, что мы могли бы показать дополнительно или альтернативно в интернете. В любом случае, мы продолжим использовать форматы, которые разработали в этом году".

Организаторы кинофестиваля в Каннах в настоящее время рассматривают возможность сотрудничества с Венецианским фестивалем. Венецианский киносмотр, наряду с Каннами и Берлинале - один из трех самых престижных премьерных фестивалей в мире, все еще придерживается запланированной даты в начале сентября (2-12 сентября).

Но директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо также признает: "В настоящее время никто не знает, что принесет вторая половина года и удастся ли проводить крупные кинопоказы". По крайней мере, для кинорынка в Каннах, который является важной торговой площадкой для дистрибьютеров со всего мира, уже назначена альтернативная дата небольшого онлайн-фестиваля - с 22 по 26 июня.

"Мы едины": онлайн-кинофестиваль для всех

Между тем, Канны и Венеция, а также Берлинале, фестиваль в Торонто и другие международные кинофестивали намерены предложить зрителям во всем мире бесплатный онлайн-кинофестиваль на видео-сервисе YouTube в конце мая (29 мая -7 июня). Глобальный сетевой фестиваль пройдет под названием "We Are One: A Global Film Festival" и покажет художественные ленты, короткометражные и документальные фильмы, а также музыкальные выступления и дискуссии.)

