Кинематограф

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Актер Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагические случаи происходили и на съемках других фильмов. DW - о некоторых из них.
Умер Жан-Поль Бельмондо - великий французский актер. Бебель, как ласково называли его на родине, давно стал национальным достоянием Франции.
Этот артист - символ целой эпохи французского кинематографа. Причем он никогда не боялся плыть против течения и действовать наперекор судьбе - как в кино, так и в жизни.
Бурная история Афганистана нашла отражение во многих фильмах. DW представляет подборку картин.
"Все хотят смотреть о том, как в богом забытом месте выживают люди". Как объяснить, что на главный фестиваль мира позвали много российского кино?
Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канн, чтобы выплеснуть все, чем богата. Фестиваль стартует 6 июля.
Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канн, чтобы выплеснуть все, чем богата.
6 июня - 70 лет Берлинале. Когда-то советское кино гремело в Берлине, а кинематографисты из Москвы теряли "золотых медведей" в западноберлинских барах... Экскурс в историю.
Последние новости России. Кремль поет об отношениях с Европой. Кинематографический сюжет о том, что происходит в мире. Смотрите в 168-м выпуске "Заповедника"!
Хлоя Чжао стала второй в истории Академии женщиной, получившей "Оскара" за лучшую режиссуру. А Фрэнсис Макдорманд взяла награду как лучшая актриса за роль в "Земле кочевников".
Попытка покарать Алексея Навального и его коллег является "тяжким преступлением против свободы", заявил Союз кинематографистов России.
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Кораллы, раковины, морские звезды и пластиковый мусор, - фильм "Красота", поднимающий тему ответственности человека за сохранение мирового океана, снял студент из Людвигсбурга.
Каждый из них - звезда российского кинематографа. И каждый хотя бы раз засветился в успешном западном кино.
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