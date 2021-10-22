Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кинематограф

PARK CITY, UTAH - JANUARY 23: Alec Baldwin attends Sundance Institute's 'An Artist at the Table Presented by IMDbPro' at the 2020 Sundance Film Festival on January 23, 2020 in Park City, Utah. (Photo by Rich Polk/Getty Images for IMDb)

Трагические происшествия на съемках фильмов 22.10.2021

Актер Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагические случаи происходили и на съемках других фильмов. DW - о некоторых из них.
CANNES, FRANCE: Jean-Paul Belmondo, one of France's biggest screen stars and a symbol of 1960s New Wave cinema, smiles at the photographer in May 1974 during Cannes Film Festival. L'acteur frantais Jean-Paul Belmondo sourit au photographe au mois de mai 1974 lors du Festival International du film de Cannes. AFP PHOTO (Photo credit should read AFP/AFP/Getty Images)

Умер Жан-Поль Бельмондо - великий хулиган французского кинематографа 06.09.2021

Умер Жан-Поль Бельмондо - великий французский актер. Бебель, как ласково называли его на родине, давно стал национальным достоянием Франции.
CANNES, FRANCE: Jean-Paul Belmondo, one of France's biggest screen stars and a symbol of 1960s New Wave cinema, smiles at the photographer in May 1974 during Cannes Film Festival. L'acteur frantais Jean-Paul Belmondo sourit au photographe au mois de mai 1974 lors du Festival International du film de Cannes. AFP PHOTO (Photo credit should read AFP/AFP/Getty Images)

Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой 06.09.2021

Этот артист - символ целой эпохи французского кинематографа. Причем он никогда не боялся плыть против течения и действовать наперекор судьбе - как в кино, так и в жизни.
RELEASE DATE: November 17, 2017 TITLE: The Breadwinner STUDIO: DIRECTOR: Nora Twomey PLOT: In 2001, Afghanistan is under the control of the Taliban. When her father is captured, a determined young girl disguises herself as a boy in order to provide for her family. STARRING: Saara Chaudry, Soma Chhaya, Noorin Gulamgaus

10 фильмов об Афганистане 25.08.2021

Бурная история Афганистана нашла отражение во многих фильмах. DW представляет подборку картин.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Workers set up a giant canvas of the official poster featuring Spike Lee on the facade of the festival palace, ahead of the opening ceremony of the 74th Cannes Film Festival, in Cannes, France, July 4, 2021. REUTERS/Gonzalo Fuentes TPX IMAGES OF THE DAY

Неожиданный успех в Каннах: Россия зашла через "черный ход" 06.07.2021

"Все хотят смотреть о том, как в богом забытом месте выживают люди". Как объяснить, что на главный фестиваль мира позвали много российского кино?
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** The 74th Cannes Film Festival - The Palme d'Or Award - Cannes, France, July 5, 2021. A Chopard representative displays the Palme d'Or, the highest prize awarded to competing films, during an interview before the start of film festival. REUTERS/Gonzalo Fuentes TPX IMAGES OF THE DAY

Канны-2021: намного больше, чем Канны (фотогалерея) 06.07.2021

Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канн, чтобы выплеснуть все, чем богата. Фестиваль стартует 6 июля.
Members of the public take a swim in the sea in front of the Carlton hotel ahead of the 74th international film festival, Cannes, southern France, July 5, 2021. The Cannes film festival runs from July 6 - July 17, 2021. (AP Photo/ Brynn Anderson)

Каннский кинофестиваль - 2021 06.07.2021

Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канн, чтобы выплеснуть все, чем богата.
DIE KOMMISSARIN / Komissar UdSSR/Soviet Union 1967/88 / Aleksandr Askoldov NONNA MORDJUKOVA (die Kommissarin Klavdija Vavilova) Regie: Aleksandr Askoldov aka. Komissar / DIE KOMMISSARIN UdSSR/Soviet Union 1967/88 *** Local Caption *** 00660271

Как советское кино завоевало Берлин 06.06.2021

6 июня - 70 лет Берлинале. Когда-то советское кино гремело в Берлине, а кинематографисты из Москвы теряли "золотых медведей" в западноберлинских барах... Экскурс в историю.

Каникулы на выживание. Длинный список врагов. Политическое кино - "Заповедник", выпуск 168, 02.05.21 02.05.2021

Последние новости России. Кремль поет об отношениях с Европой. Кинематографический сюжет о том, что происходит в мире. Смотрите в 168-м выпуске "Заповедника"!
ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits++++++++ Die Regisseurin Chloe Zhao (l) steht mit der Schauspielerin Frances McDormand am Set von Nomadland. Der US-amerikanische Film «Nomadland» der chinesischen Regisseurin Chloé Zhao ist mit vier Auszeichnungen der Gewinner des Abends bei den als Baftas bekannten Britischen Filmpreisen. +++ dpa-Bildfunk +++

"Оскар" за лучший фильм достался "Земле кочевников" 26.04.2021

Хлоя Чжао стала второй в истории Академии женщиной, получившей "Оскара" за лучшую режиссуру. А Фрэнсис Макдорманд взяла награду как лучшая актриса за роль в "Земле кочевников".
Protesters march in support of jailed opposition leader Alexei Navalny in downtown Moscow on January 23, 2021. The placard with an image of the Kremlin critic reads Freedom to Navalny!. - Navalny, 44, was detained last Sunday upon returning to Moscow after five months in Germany recovering from a near-fatal poisoning with a nerve agent and later jailed for 30 days while awaiting trial for violating a suspended sentence he was handed in 2014. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Российские кинематографисты осудили преследование Навального 25.01.2021

Попытка покарать Алексея Навального и его коллег является "тяжким преступлением против свободы", заявил Союз кинематографистов России.
5464671 27.03.2018 Golden Mask winner in the category For Contribution to the Development of Theatrical Art Valentin Gaft at the awards ceremony at Bolshoi Theatre. Evgenya Novozhenina / Sputnik Foto: Evgenya Novozhenina/Sputnik/dpa

Скончался актер Валентин Гафт 12.12.2020

Актер театра "Современник", исполнитель более 100 ролей в кинематографе и писатель Валентин Гафт умер на 86-м году жизни.
Die Oscar-Trophaee der Academy-Awards steht im Time Warner Center in New York, USA, in der Ausstellung Meet The Oscars, New York. Der Endspurt fuer die 84. Verleihung der Oscars beginnt am Dienstag (24.01.12). Um 14.30 Uhr MEZ werden in Beverly Hills die Nominierungen fuer den bedeutendsten Preis der Kinobranche verkuendet. 5.783 stimmberechtigte Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences haben dann vier Wochen Zeit, ihre Favoriten zu bestimmen. Die Oscars werden am 26. Februar in 24 Kategorien verliehen. (zu dapd-Text) Foto: Jason DeCrow/AP/dapd

Церемония награждения студенческим "Оскаром" впервые прошла онлайн 22.10.2020

Студенческого "Оскара" удостоился, в частности, студент Баден-Вюртембергской академии Паскаль Шельбли за ленту "Красота" - о мировом океане.

Sissi (A 1955, Regie: Ernst Marischka) Karlheinz Böhm, Romy Schneider / Mann, Frau, Tracht

Замок для "Сисси": в Германии откроют музей Роми Шнайдер (фото) 23.09.2020

Роми Шнайдер сыграла роль австрийской императрицы в трилогии "Сисси" и снялась в более чем 60-ти фильмах. Легендарной актрисе будет посвящен музей в Бранденбурге.

31.01.2020, USA, Los Angeles: Oscar-Statuen aus Schokolade mit goldenem Überzug stehen bei der Pressevorschau des Gouverneursballs für die 92. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre. Die Oscar-Verleihung findet am Sonntag, den 9. Februar im Dolby Theatre statt. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Студенческий "Оскар" достался выпускнику немецкого вуза 16.09.2020

Кораллы, раковины, морские звезды и пластиковый мусор, - фильм "Красота", поднимающий тему ответственности человека за сохранение мирового океана, снял студент из Людвигсбурга.
Юрий Колокольников

Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом 02.09.2020

Каждый из них - звезда российского кинематографа. И каждый хотя бы раз засветился в успешном западном кино.
Показать еще