В Потсдаме появилась "Аллея славы"

В центре Потсдама открыли бульвар, где увековечат известные фильмы, снятые на киностудии в Бабельсберге. Среди них - голливудские блокбастеры и культовый сериал.

В пригороде Потсдама расположена немецкая "фабрика грез" - киностудия Бабельсберг, основанная здесь еще в 1912 году. Это старейшая крупная киностудия в мире и колыбель немецкого кинематографа. На съемочных площадках Бабельсберга родилось немало известных фильмов, в том числе, и с участием голливудских звезд.

Киностудия в Бабельсберге Фото: picture alliance / Bildagentur-online/Joko

Их названия теперь будут увековечены на "Бульваре кино" ("Boulevard des Films"), заложенном в рамках реконструкции пешеходной зоны. Его открытие состоялось в четверг вечером, 4 июля, как сообщает информационное агентство epd.

От "Метрополиса" - до cериала "Вавилон-Берлин"

Стоит отметить, что своя, подобная голливудской, "Аллея славы" с именами звезд немецкой киноиндустрии, уже есть в Берлине - "Бульвар звезд" рядом с Потсдамской площадью открыли в 2010 году. В самом же Потсдаме решили создать памятник богатому немецкому кинонаследию. Всего в центре города появятся 55 гранитных плит с названиями самых значимых в немецкой истории кинокартин. На первой такой плите почетное место отведено фильму "Остановка на перегоне" (2011) Андреаса Дрезена (Andreas Dresen). Плита была заложена в присутствии немецкого режиссера. К другим лентам, которые будут увековечены на потсдамской "Аллее славы", относятся "Метрополис" (1927) Фрица Ланга (Fritz Lang) - самый крупнобюджетный фильм в истории немецкого кино, "Голубой ангел" (1930) Джозефа фон Штернберга, с которого началась блистательная карьера Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), а также "Убийцы среди нас" (1946) - первый послевоенный немецкий художественный фильм c Хильдегардой Кнеф (Hildegard Knef) в главной роли.

Сериал "Вавилон-Берлин" с Ларсом Айдингером снимали в Бабельсберге Фото: Frédéric Batier/SKY/ARD/X-Filme/dpa/picture alliance

Среди современных кинопродукций, снятых в Бабельсберге: "Пианист" Романа Полански (2002), "Чтец" (2008), принесший "Оскар" Кейт Уинслет, "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино (2009), "Отель "Гранд Будапешт" Уэса Андерсона (2014), "Шпионский мост" Стивена Спилберга (2015). Свое место на "Бульваре кино" займет и культовый немецкий сериал "Вавилон-Берлин", первый сезон которого вышел в 2017 году и работу над продолжением которого планируется начать в октябре этого года.