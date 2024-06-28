Война в Украине: Олег Сенцов "случайно" снял фильм с фронта

Олег Сенцов воевал против Москвы и до того, как вступил в ВСУ и отправился на фронт защищать Украину. Просто раньше он использовал камеру вместо оружия.

Олег Сенцов. Коротко о главном

Когда Россия аннексировала Крым в 2014 году, Сенцов был там и задокументировал оккупацию. Его задержали, переправили в Россию и в итоге приговорили к 20 годам лишения свободы за "подготовку терактов". Украинский режиссер не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях и заявил о применявшихся к нему пытках.

Даже находясь за решеткой, Сенцов продолжал работать. Он написал и тайно, через адвоката, передал на волю текст пьесы "Номера" - о жизни в антиутопическом и совершенно абсурдном авторитарном государстве. Она легла в основу одноименного фильма, премьера которого состоялась на Берлинале в 2020 году.

Международные правозащитные организации и объединения кинематографистов сплоченно выступили в поддержку режиссера. В итоге в 2019 году он вышел на свободу в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В данный момент он находится на фронте, где защищает Украину с оружием в руках - в составе 47-й механизированной бригады ВСУ "Магура".

При этом Сенцов не склонен идеализировать Украину. Его игровой фильм 2021 года "Носорог", премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале, рассказывает о хаосе, который царил в Украине после распада Советского Союза, и о том, как преступность и коррупция заполнили образовавшийся вакуум власти.

ВСУ. Прямой эфир из окопа

"Реал" ("Real"), новый фильм Олега Сенцова, отличается от всех предыдущих его работ. Зритель внезапно оказывается в окопе и слышит по рации отчаянный крик солдата, нуждающегося в подкреплении. Зритель слышит голос Олега Сенцова, который пытается организовать эвакуацию и пополнение запасов своего подразделения. Боеприпасы на исходе, а российские войска - все ближе и ближе...

Олег Сенцов, 2022 год Фото: MIGUEL MEDINA/AFP

"Это был один из очень длинных дней. Он стал частью долгожданного украинского контрнаступления прошлым летом, - рассказал Сенцов в интервью Deutsche Welle. - Мы пытались прорвать российскую линию обороны почти 10 дней. Мы потеряли технику и вооружение. Но мы все еще были на том же месте. Было очевидно, что мы потеряли много людей, оружия, техники, вообще все потеряли. Но даже в тот момент у нас сохранялась вера в то, что мы все еще можем что-то сделать".

Подразделение Сенцова было отправлено вглубь территории противника, но их БТР был подбит - и солдатам пришлось бежать с поля боя. Сенцов оказался в окопе с горсткой товарищей. Остальные подразделения были окружены, у них кончились боеприпасы. "Они были почти полностью окружены, и я был единственным, кто имел с ними связь и мог доложить командованию", - говорит Сенцов.

Олег Сенцов. Случайно включил камеру - и снял кино

Фильм "Реал" - без склеек. Полтора часа одним куском. Зритель слышит, как Олег Сенцов неоднократно созванивается с частями и штабами, пытаясь оказать помощь солдатам. Зритель видит, что происходит на фронте, глазами Сенцова, точнее - через объектив камеры в его защитном шлеме.

По словам режиссера, на самом деле снимать он не хотел. Просто случайно включил камеру, проверяя оборудование. Лишь несколько недель спустя, после того боя, он обнаружил отснятый материал на карте памяти камеры. "Сначала я подумал, что это никому не интересно, и собирался удалить, - рассказал он DW. - Но потом начал присматриваться к материалу повнимательнее и понял: боже мой, это же часть очень трагического события, когда так много людей в окопах, отрезанных от своих и окруженных россиянами. Это наши друзья, мои друзья. Люди, которые посмотрят этот фильм, иначе никогда и не увидят всего этого, а так они увидят, насколько драматичным был один из самых тяжелых дней украинского контрнаступления".

Сенцов не использовал никаких кинематографических приемов

"Реал" обходится без стилистических излишеств, которые Сенцов использовал в своих предыдущих фильмах. Никакого монтажа, никакой музыки, никаких дополнительных звуковых эффектов. Ничего не объясняется, кроме того, что мы видим и слышим на экране в реальном времени.

"Поэтому я называю этот фильм не документальным фильмом, а чистым документом, - говорит Сенцов. - Это видеодокумент, который дает возможность совсем немного узнать о войне. Но этот военный документ, снятый на камеру, действительно показывает нам, насколько жестока, насколько глупа и... У меня нет слов, чтобы описать то, насколько бессмысленна война... Совершенно другое представление о войне получаешь, если знаешь ее только по военным фильмам или по документальным фильмам, которые смонтированы так, чтобы они были презентабельными. Всегда есть эта героическая составляющая, все хотят подчеркнуть динамику, героизм. Но настоящая война - она совсем, совсем другая".

Сенцов называет "Реал" "ошеломляющим" опытом: зритель погружается в него и постепенно начинает понимать, что происходит. Фильм затягивает зрителя с собой в окоп.

Фильм Сенцова "Реал" - о том, какая война на самом деле

Любой, ожидающий ярких и запоминающихся сцен, будет разочарован. Зритель будет вынужден ждать в окопе вместе с украинцами и не будет знать, что происходит вокруг и когда враг нападет. "Реал" в равной мере передает и напряжение, и скуку войны.

"В молодости я посмотрел фильм Оливера Стоуна "Взвод", и в одной из сцен солдат говорит: "Забудьте слово "герой". На войне нет ничего героического, - говорит Сенцов. - Я тогда не мог этого понять, потому что вырос на фильмах, которые давали совершенно иное представление о войне. Теперь, по итогам двух с половиной лет, проведенных в реальной зоне боевых действий, я должен сказать, что полностью согласен с молодым человеком в том фильме".

Сенцов признает, что та правда, которую он показывает в своем фильме, может причинить боль многим людям, особенно в Украине. "Есть много вещей в ситуации, в реальности войны, о которых мы не говорим здесь, в Украине, - призался Сенцов DW. - Если бы кто-то спросил меня, сколько времени потребуется, чтобы восстановить границы 1991 года и победить Россию, я бы сказал, что это может занять 10 лет, но это было бы чудом".

Вместо того, чтобы делать вид, что реальности не существует, заявил Сенцов в интервью DW, Украине и миру было бы лучше "взглянуть правде в глаза, какой бы болезненной она ни была". В противном случае, считает режиссер, есть опасность "прожить всю жизнь в иллюзии, которая ничего общего не имеет с реальностью".