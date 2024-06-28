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Владимир Зеленский: Украина уже работает над мирным планом

Анна Пшемыская | Сергей Куприков
28 июня 2024 г.

Украина работает над тремя составляющими мирного плана для следующего саммита мира: энергетика, продовольственная безопасность, обмены военнопленными.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Пресс-конференция Владимира ЗеленскогоФото: DW

"Если бы все зависело только от Украины, войны не было бы", - заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи со своей словенской коллегой Наташей Пирц Мусар в Киеве в пятницу, 28 июня. Он обвинил российского президента в том, что именно тот не желает завершения войны.

По словам Зеленского, Украина работает над тремя составляющими мирного плана для следующего саммита мира: энергетика, продовольственная безопасность, обмены военнопленными. Это приоритетные направления, но параллельно идет работа над другими составляющими формулы мира. Подробный мирный план будет готов к концу года, указал он.

Зеленский также рассказал об участии Украины в ближайшем саммите НАТО, который начнется в Вашингтоне 9 июля. По словам украинского президента, там будет обсуждаться коалиция ПВО для защиты украинского неба, в частности, новые поставки систем Patriot, дальнейшая помощь ВСУ и формат работы государств-гарантов безопасности Украины, с которыми Киев уже подписал соглашения.

"Мы хотим мира, но должны быть сильными", - сказал Зеленский и подчеркнул, что Украина нарастила производство дронов, РЭБ и артиллерии, но параллельно необходимо нарабатывать также мирный план.

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