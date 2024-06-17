"Буду звездой". Баскетболистка Снытина о спорте, кино и жене

Баскетболистка Екатерина Снытина уходит из профессионального спорта. Она уже полгода снимается в кино. В планах есть и роли в театре. Об этом и многом другом спортсменка рассказала в интервью DW.

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина провела удачный сезон в составе клуба London Lions и заявила о завершении профессиональной карьеры. Снытина играла за клубы Беларуси, Франции, России, Польши, Турции, Венгрии, Великобритании. В 2020 году спортсменка выступила против фальсификации выборов и жесткого подавления протестов силовиками Лукашенко. Уже полгода она участвует в съемках фильма, в котором расскажет, как "стала сама собой" и о том, что сейчас происходит Беларуси. DW поговорила с Екатериной Снытиной о спорте, кино и каминг-ауте.

DW: Екатерина, почему вы решили оставить большой спорт? Насколько сложным было для вас это решение?

Екатерина Снытина: То, что это будет мой заключительный сезон, я решила еще в самом его начале. Я всегда хотела закончить именно на каком-то пике, чтобы я была в топе лучших игроков того же Еврокубка. И я поняла, что это будет, даже до всех побед, которые потом случились. Отыграть этот сезон наилучшим образом - это будет классная точка в моей баскетбольной истории. С того момента, как я приняла это решение, озвучила его людям, я ни разу не пожалела.

- Последний сезон стал для вас особенным, вы говорите. Можете рассказать подробнее?

- Никогда за свою карьеру я не выигрывала все турниры, в которых участвовала. Мы выиграли четыре турнира: основной Еврокубок, это второй по значимости европейский баскетбольный турнир, и все три турнира внутри Англии. Это чемпионат, Кубок и регулярный сезон. Такого никто не делал в Англии. Мы сотворили историю для английского баскетбола. И в моей карьере такого тоже не было.

"Я буду звездой!"

- Чем вы планируете заниматься дальше, в какой сфере?

- Сейчас я пока что не могу официально это обсуждать, но я буду звездой! (Смеется) Мы начали снимать фильм о моей карьере. Это будет и на экране, и на сцене (спектакль в Нью-Йорке с участием Снытиной анонсировал режиссер, соучредитель Белорусского Свободного театра Николай Халезин. - Ред.).

Пока могу сказать, что мы последние шесть месяцев снимаем фильм обо мне, о моей карьере, о Беларуси, о том, как я стала сама собой. И в ближайшие, наверное, шесть месяцев я буду еще доснимать этот фильм и его промоутировать. Я не считаю, что у меня много возможностей бороться с режимом (в Беларуси. - Ред) , но для себя я выбрала один из таких вариантов - продолжать рассказывать о том, что происходит в моей стране, всему миру.

- Как вы себя чувствуете в новой роли?

- Мне повезло, потому что и на площадке, и в жизни я, действительно, быстро могу найти общий язык с кем угодно, раскрепоститься и показать себя. В 2020 году, когда настал момент выступить, показать, на чьей ты стороне, конечно, первые видео, которые мы записывали со Свободным объединением спортсменов (SOS BY), для меня были стрессом. Я никогда такого не делала, но помню, в то время Андрей Гнет (белорусский режиссер, журналист, один из основателей SOS BY, сейчас находится в сербской тюрьме, ему грозит депортация в Беларусь. - Ред.) помогал. Он советовал всегда говорить то, что действительно чувствуешь и думаешь. Тогда тебе не надо запоминать свою ложь, ты всегда должна быть честна и открыта с людьми, так они тебе будут верить, тебе не надо будет придумывать ничего другого. Мне его советы очень помогли, до сих пор ими пользуюсь.

Мне интересен изначально фильм - это моя идея. Я посмотрела на Netflix про Дэвида Бекхэма. Мне очень понравилось. Как-то я сказала об этом Наде, моей жене, как классно было бы снять такой же фильм. А что если спросить у Николая Халезина, хотят ли они этим заниматься? Так все сложилось. В течение сезона, когда после игр или после тренировок я была уставшая, мне надо было или сниматься дома, или ехать на съемку куда-то, я себе напоминала, что я сама себе придумала этот проект. Если я выбираю чем- то заниматься, то стараюсь, чтобы я от этого кайфовала.

"Я закончила с большим спортом"

- А что касается спортивной карьеры, тренерской, возможно. Будете ли продолжать?

- Я во всех интервью говорю, что я закончила с большим спортом. На данный момент я устала от спортивного расписания, от режима. Быть тренером - это еще большая ответственность и нагрузка. Я для себя этого просто не хочу. Отличная возможность заняться фильмом, поискать себя в чем-то другом.

- Скоро Олимпиада в Париже, по вашему мнению, должны ли белорусские спортсмены, которые не были замечены в лояльности к власти, в поддержке репрессий или войны в Украине, принимать участие в Играх?

- Какие-то виды спорта совершенно забанили белорусов, какие-то допускали. Насколько я понимаю, белорусы, которые не связаны с режимом, у кого нет контракта в каких-то воинских ведомствах, таким спортсменам никто не запрещал ехать выступать под нейтральным флагом. Захотят ли они сами, смогут ли, будет ли осуществляться какое-то давление режима на них, мол, как вы поедете, это же нейтральный флаг. Но, с другой стороны, спортсмены, которые продолжают на данном этапе получать деньги по таким контрактам (от белорусского государства. - Ред.), я на 100% уверена, что они не могут участвовать в Олимпиаде.

"Если ты любишь человека, это твой выбор и это твоя свобода"

- Екатерина, если позволите, личный вопрос. В программе Николая Халезина (кулинарное шоу "Перетрем" на Youtube - Ред.) вы представили свою жену Надежду. Поддержали ли вас ваши фанаты, знакомые, какая была реакция?

- Я открывала каждое утро Instagram и думала, что вот сейчас мне точно прилетит. Я целыми днями давала интервью и ни одного неприятного комментария. Люди настолько приняли то, какая я есть. Не знаю, это я такая, или же мы просто смогли спокойно рассказать свою историю.

Это, кстати, была идея Николая Халезина, сделать мой каминг-аут вот таким простым - мимоходом я в разговоре со своим другом упоминаю свою жену и потом рассказываю о ней. И мне кажется, это тоже повлияло на то, что люди так спокойно это приняли. С другой стороны я, конечно, понимаю, даже если мне будут писать какой-то хейт, да, мне будет неприятно, но я понимаю, что он меня не касается. Я знаю, что в этом мире есть белое и черное. Есть и люди, которые тебя принимают, и люди, которые тебя не принимают. Это нормально. Но мне кажется, что та ситуация показала, насколько офигенное у нас общество, готовое принимать людей такими, какие они есть.

- В то же время в Беларуси все больше ужесточаются законы относительно ЛГБТ- сообщества. Репрессивные методы, в один ряд ставят ЛГБТК+ людей и педофилов...

- Я в Вильнюсе остановилась поговорить с каким-то человеком, он, скорее всего, белорус, потому что он меня узнал. И он мне что-то долго рассказывал. И говорит мне, что вот это же ЛГБТ, а там у них педофилы. Я говорю, как вообще ЛГБТ связано с педофилами? Это связано только на уровне пропаганды, потому что людям вбивают это в голову. Общество разное, и всегда у пропаганды найдется ее зритель, которому можно показать: это гей, это лесбиянка и якобы педофил рядом с ними. Все они якобы 0в одном ряду. Конечно, пропаганда работает внутри страны. Я не знаю, на самом деле, как сейчас с этим бороться, кроме того, что показывать, что однополые отношения - это нормально, что если ты любишь человека, это твой выбор и это твоя свобода.