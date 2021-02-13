Капитан сборной Беларуси по баскетболу - о проданной медали и протестах
Екатерина Снытина объяснила DW, почему выставила на аукцион свою медаль, как к ее заявлениям о репрессиях в Беларуси относятся подруги по сборной, и будет ли она далее играть за команду.
Баскетболистка Екатерина Снытина
Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина продала с аукциона свою бронзовую медаль, завоеванную на чемпионате Европы 2007 года, чтобы на вырученные средства поддержать коллег, которые подвергаются репрессиям за их политические взгляды. Медаль была куплена за 10 тысяч долларов. В интервью DW Сытина рассказала, почему пошла на такой шаг, как к ее гражданской позиции относятся подруги по национальной команде и будет ли она и дальше защищать ее цвета.
DW: Кто приобрел вашу медаль на аукционе?
Екатерина Снытина: Аукцион закончен. С ним связана неожиданная и приятная история. В скором времени мы все расскажем, просто сначала надо, чтобы человек, выигравший лот, дал согласие на публичный рассказ о нем и об этой истории.
- Почему вы решили расстаться с самой дорогой вашей медалью?
- Об этом я задумалась еще в сентябре. Тогда наши спортсмены начали выставлять какие-то лоты на аукционы, чтобы на вырученные средства поддержать коллег, которые были репрессированы за их политические взгляды. Выставлялись кроссовки, майки с Олимпиад. Саша Романовская (чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, исключенная из сборной "за прогул". - Ред.) тоже выставила на аукцион медаль (золотую медаль зимней Универсиады-2019. - Ред.), и я посидела-подумала и поняла - это важный шаг.
Любой такой аукцион, наверное, важный шаг. И я решила, что я хочу сделать максимум - выставить свою самую главную и самую значимую награду. И таким образом поддержать наших спортсменов, которые выразили свою гражданскую позицию.
- Понимание, конечно, есть. Как у нас говорят, все все понимают, но людей, которые решили промолчать в этот момент, я не осуждаю. Это был их выбор, но мне трудно их понять. Поэтому у нас с ними пути разошлись в плане общения.
- В целом, насколько сильна солидарность в белорусском спортивном сообществе? Насколько атлеты готовы помогать друг другу, особенно сейчас?
Екатерина Снытина
- Скажу так - на данный момент под нашим открытым письмом официально подписались более двух тысяч спортсменов. Есть и такие, которые хотят быть с нами, но им страшно - страшно потерять работу, тоже попасть под репрессии. Поэтому они не выражают свои взгляды открыто. Мы это тоже принимаем как факт. В целом же поддержка и солидарность есть - и среди спортсменов, и среди людей, которые вращаются в спортивных кругах. Но нам бы, конечно, хотелось, чтобы все делалось открыто, чтобы показать, как много людей в спорте против насилия над собственным народом.
- В прошлом и сейчас у вас с коллегами по национальной сборной были или есть какие-то споры на политические темы?
- Нет, потому что лично я никогда даже не интересовалась новостями по поводу политики. Мне не было интересно что-то такое узнавать. Поэтому даже если какие-то споры или разговоры о политике шли, я в них не влезала, потому что это не мое. Да и таких разговоров, мне кажется, у нас в команде почти никогда не было.
- Что будет с белорусскими спортсменами, которые из-за их гражданской позиции потеряют контракты с Минспорта, будут исключены из сборных, лишатся государственной поддержки? Спортивный век ведь недолог, как они будут справляться с такой ситуацией?
- Часть таких спортсменов, конечно, поддержит Фонд спортивной солидарности, куда пойдут деньги и от продажи с аукциона моей медали. Фонд берет их под свое крыло, выплачивает стипендии. Ребят отправляют на сборы за счет фонда, в который деньги присылают люди со всего мира.
Кроме того, фонд предлагает спортсменам пройти обучение в различных университетах за рубежом. Тем, кто решил из-за репрессий закончить карьеру, можно будет получить новую профессию, например, спортивного менеджера. Чтобы в дальнейшем все равно остаться в спорте, но уже немного в другой ипостаси. То есть спортсмены не остаются один на один со своими проблемами, если они были лишены господдержки за выражение гражданской позиции.
- Лично вы что рекомендуете таким коллегам, оказавшимся в трудной ситуации? Если их не хотят видеть в национальных командах Беларуси, может быть, стоит пойти ради продолжения карьеры на радикальный шаг, принять гражданство другой страны, чтобы выступать под ее флагом?
- Ко мне никто с таким вопросом никогда еще не обращался. Но из того, что я читала в интервью наших ребят, у которых есть возможность перейти в другие сборные, и которым предлагают выступать под другим флагом, пока никто из них на это не согласился. И, наверное, ребята понимают, что смена спортивного гражданства - это неправильный шаг. Я очень ими горжусь за это.
Ведь было бы намного легче перейти в другую сильную сборную, выступать и участвовать в Олимпиаде под другим флагом. Это, видимо, решило бы все проблемы. Но у нас очень сильные спортсмены и настоящие граждане, они остаются верны Беларуси и ее народу. Поэтому о таких случаях я еще не слышала.
- Вы сейчас играете за один из турецких клубов. Когда вы в последний раз были в Беларуси? Вы чувствуете, что к вам как-то изменилось отношение руководства федерации баскетбола и национальной сборной после того, как вы проявили свою гражданскую позицию, выступив против репрессий?
- Я уехала из Минска в начале августа прошлого года, еще до президентских выборов. В клубе мы проходим предсезонную подготовку, поэтому я приехала пораньше. После выборов в августе я подписала письмо (белорусских спортсменов в адрес МОК. - Ред.) и начала активно высказываться о происходящем в стране. Тогда начались и репрессии против спортсменов, которые подписали наше письмо.
Но меня это не коснулось каким-то образом. И поэтому, когда мне сначала в ноябре, а потом недавно в феврале пришел вызов из национальной команды на игры квалификации к чемпионату Европы, я удивилась. Хорошо, я, конечно, приеду. У меня контракт с министерством спорта и я капитан национальной команды. Я должна приехать и помочь.
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.
Автор: Виктория Зарянка
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