Канцлер, павший на колени в Варшаве и наладивший отношения с Москвой

Он родился в квартале Святого Лаврентия - рабочем районе ганзейского города Любека незадолго до Первой мировой войны. Его мать служила продавцом в обществе Konsumverein. Отца своего, учителя из Гамбурга, внебрачный ребенок Герберт Фрам (Herbert Frahm) никогда не видел, а имя родителя узнал лишь в зрелом возрасте - в 36 лет. Марта Фрам (Martha Frahm) сообщила его в письме, когда у него возникла необходимость восстановить документы, а заодно и заполнить пробелы в биографии.

В Любеке работает Музей Вилли Брандта (Willy-Brandt-Haus Lübeck). О чем можно узнать при осмотре этой экспозиции?

В костюме матроса, 1916 год

Времена и нравы

Незаконнорожденный - unehelich. В кайзеровские времена такое происхождение считалось изъяном, накладывало печать на всю жизнь. Отец тайно помогал семье Фрамов, однако начал делать это лишь по настоянию своей жены, узнавшей о ребенке. Законных и внебрачных детей в правах уравняют не скоро. В Западной Германии - через много десятилетий, во время... его канцлерства, однако не будем забегать вперед.

Отчим у Герберта был хороший, но роль отца все-таки исполнял дед - убежденный социал-демократ, шофер грузовика - один из первых в Германии обладателей водительского удостоверения. Внук прав на управление автомобилем так никогда и не получил, но получил в родном городе целый музей, с экспозицией которого мы как раз начали знакомиться.

Несмотря на свое простое происхождение, способный и талантливый молодой человек посещал гимназию, пользуясь стипендией. Было это уже во времена Веймарской республики. Сейчас его имя, вернее - взятый позже псевдоним, в Германии носит более двадцати школ. Еще одна - в Варшаве, с визитом в которую связан его важнейший политический жест в должности канцлера - спонтанное коленопреклонение перед памятником героям восстания в Варшавском гетто, символ признания вины за преступления, совершенные немцами во времена национал-социализма.

Свою первую статью он написал в тринадцать лет, примерно в этом же возрасте вступив в молодежную соцалистическую организацию "Красные соколы" (Rote Falken), что вполне отвечало семейным рабочим традициям.

Любек, 1931 год

Норвежское подполье

В 1933 году после захвата власти национал-социалистами будущий канцлер ФРГ в 20-летнем возрасте эмигрировал в Норвегию - по поручению партии для организации сопротивления Гитлеру за границей. Добираться пришлось по Балтийскому морю на рыбацкой лодке, далее - через Данию с остановкой в Копенгагене. В кармане - сто рейхсмарок, данные матерью. В багаже - "Капитал" Маркса...

В Осло он сразу включился в антигитлеровское движение, начал работать журналистом и переводчиком, поступил в университет. Именно в Норвегии Герберт Фрам окончательно взял псевдоним - Вилли Брандт (Willy Brandt), которым пользовался раньше для статей. Впереди - подпольная работа. Под этим именем он войдет в историю.

Через несколько лет псевдоним был раскрыт. Герберта Фрама незамедлительно лишили немецкого гражданства - за предательство интересов "третьего рейха". Оригинал докладной записки гестапо сейчас хранится в музее.

Норвегия, 1935 год

"Гитлер - не Германия"

В первые годы эмиграции Брандт организовал доставку в Германию антифашистской литературы, а в октябре 1936 года смог тайно побывать в Берлине - под видом норвежского студента, приехавшего в Прусскую государственную библиотеку.

На такой риск он пошел, чтобы изучить обстановку и возможности для подпольной работы. В качестве партийного курьера и связного Брандт успел объехать пол-Европы, а в 1937 году несколько месяцев провел наблюдателем в Испании, охваченной гражданской войной.

Основными источниками доходов во время эмиграции были журналистика и переводы. Норвежский, шведский, английский - ими он владел свободно. "Гитлер - не Германия" ("Hitler ist nicht Deutschland") - называлась его первая книга, опубликованная в Осло в 1939 году. Брандту к этому времени исполнилось 26 лет.

Плен, бегство, новое гражданство…

После оккупации Норвегии в 1940 году он на некоторое время оказался в немецком плену. От установления подлинной личности его спасли норвежская униформа, которой он воспользовался для маскировки, и свободное владение языком. Вскоре Брандту удалось бежать в нейтральную Швецию. Здесь в посольстве Норвегии он оформил себе гражданство этой оккупированной страны. Дипломатическое представительство подчинялось норвежскому правительству в изгнании, действовавшему в Лондоне.

20 июля 1944 года произошло неудачное покушение на Гитлера, осуществленное Клаусом фон Штауффенбергом (Claus von Stauffenberg) в главной ставке фюрера - "Волчьем логове". Брандт знал о заговоре от немецкого дипломата в Стокгольме - участника тайной оппозиции нацистскому режиму в МИДе. Через несколько месяцев после покушения он написал книгу, посвященную этим событиям. Она стала одной из первых попыток их публицистического осмысления и анализа.

Пребывание в скандинавских странах оказало значительное влияние на его политические взгляды, смещение акцентов с революционных марксистских устремлений к принципам демократического социализма.

"Преступники и другие немцы"

После разгрома "третьего рейха" гражданин Норвегии Вилли Брандт присутствует в качестве репортера скандинавских изданий на Нюрнбергском процессе. Его сборник "Forbrytere og andre tyskere" ("Преступники и другие немцы"), написанный по итогам поездки, вышел в Норвегии в 1946 году. Первые отрывки на немецком издадут только в семидесятых, а полный перевод - вообще в новом тысячелетии. "Verbrecher und andere Deutsche"... В послевоенной Германии уже одно название этой книги у многих вызывало более чем негативную реакцию.

Отказавшись от предложений стать бургомистром родного Любека, в начале 1947 года Брандт отправился в оккупированный Берлин - в военную миссию Норвегии в качестве пресс-атташе. Должность он занимал гражданскую, но иногда ему приходилось все-таки появляться на мероприятиях в военном кителе. Делал он это неохотно.

Позже его фотографии в иностранной военной форме будут использоваться политическими оппонентами, для которых он был и оставался "норвежским майором в Берлине". Как-то их разместили на предвыборных плакатах - в качестве антирекламы. Даже первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer), представитель консервативного ХДС, сам чуть было не погибший в концлагере, однажды презрительно назвал его "Гербертом Фрамом под кодовым именем Брандт".

В 1948 году, еще до основания ФРГ, Брандту вернули немецкое гражданство. Свидетельство выписано на бланке времен "третьего рейха" - с имперским орлом, но закрашенной свастикой. Других еще не было. Псевдоним по его желанию стал официальным именем.

Джон Кеннеди, Вилли Брандт и Конрад Аденауэр в 1963 году в Западном Берлине

Вилли Брандт - правящий бургомистр Западного Берлина

Брандт, Аденауэр, Кеннеди... В разгар холодной войны история свела этих разных политиков около Берлинской стены. Июнь 1963 года. Жители Западного Берлина приветствуют гостя из Америки. Приезду Джона Ф. Кеннеди к передовой линии холодной войны предшествовало много событий по обе стороны "железного занавеса". За два года до этого исторического снимка в Белый дом было направлено письмо - настойчивый призыв о помощи.

Письмо было написано в момент чрезвычайной опасности - в августе 1961 года, на третий день после того, как восточногерманские власти начали возводить Берлинскую стену. И правительство ФРГ в Бонне, и западные державы медлили с реакцией на эти действия ГДР, направленные на то, чтобы остановить поток беженцев на Запад и блокировать Западный Берлин, взяв под контроль ведшие туда автомобильные и железные дороги. В таких обстоятельствах правящий бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт, нарушив все дипломатические традиции, обратился к американскому президенту напрямую.

В письме Кеннеди бургомистр описал весь драматизм положения фактически осажденного города и потребовал от лидера мировой державы встать на защиту жителей Западного Берлина. Стена простоит почти три десятилетия, но эта часть города останется свободной. Кульминацией визита Кеннеди в Западный Берлин стала его речь перед Шёнебергской ратушей. "Я - берлинец!". Эти слова солидарности президент произнес на немецком языке с характерным американским акцентом: "Ich bin ein Berliner!". Они стали символом и исторической вехой.

Третий в лимузине на предыдущей фотографии - тогдашний канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer). До ухода первого главы правительства ФРГ на политическую пенсию остаются считанные месяцы. С Брандтом их разделяла (или связывала?) вражда, выходившая за рамки обычных разногласий между представителями конкурировавших между собой демократических партий.

Консервативный политик Аденауэр, в годы "третьего рейха" попавший под домашний арест и на несколько месяцев в лагерь, считал социал-демократа и эмигранта Брандта чуть ли не предателем родины, покинувшим отечество в трудное время. Дело доходило даже до личных оскорблений, когда Аденауэр публично и недвусмысленно намекал на внебрачное рождение Брандта.

"Берлин останется свободным!"

В Берлине Брандт впервые оказался во времена национал-социализма: приехал из-за границы под видом иностранного студента. В 1947 году он вернулся в лежавший в руинах город в качестве пресс-атташе норвежской военной миссии, но вскоре стал уполномоченным берлинских социал-демократов по связям с оккупационными властями.

В 1949 году Брандт вошел в первый бундестаг ФРГ. Правящим бургомистром Западного Берлина его избрали в 1957 году. Наступали нелегкие времена. Вскоре разразился так называемый Берлинский кризис. Он начался после того, как Хрущев потребовал вывести из Западного Берлина войска трех западных держав - союзниц СССР во Второй мировой войне, а также разорвать его связи с ФРГ, придав ему статус "вольного города".

Бургомистр Брандт незамедлительно потребовал от канцлера Аденауэра и западных держав не подчиняться требованиям кремлевского ультиматума. "Берлин останется свободным!" ("Berlin bleibt frei!"), - заявил он. Эти слова тоже вошли в историю.

Канцлер Вилли Брандт на переговорах с Леонидом Брежневым, 1971 год

Все это вовсе не значит, что Брандт предпочитал конфронтацию мирному сосуществованию. Позже, на посту канцлера, именно он провозгласил своим внешнеполитическим кредо принцип "изменения путем сближения". Именно он стал архитектором так называемой "восточной политики", направленной на нормализацию отношений с Советским Союзом, ГДР и другими восточноевропейскими соседями, за что получил Нобелевскую премию мира.

Вилли Брандт увидит результаты своего труда: доживет до падения Берлинской стены и объединения страны. В 1990 году он в качестве старейшины откроет первое заседание бундестага единой демократической Германии. Когда вскоре встал вопрос о переносе столицы из Бонна в Берлин, бывший западноберлинский бургомистр входил в число наиболее активных сторонников этого предложения. Решение было принято лишь с незначительным перевесом голосов.

Вилли Брандт с одним из политических внуков - Герхардом Шредером и писателем Гюнтером Грассом, 1985 год

Канцлерство Брандта - тема отдельная и богатая неожиданными поворотами. Кризисы, исторические жесты, депрессии, обвинения в амурных похождениях, добровольная отставка после разоблачения одного из его ближайших сотрудников, который оказался восточногерманским шпионом...

Брандт стал первым германским канцлером, посетившим Израиль и выступившим с трибуны ООН. Он был первым канцлером ФРГ, приехавшим с визитом в ГДР - в Эрфурт, где, несмотря на все попытки властей удерживать граждан на расстоянии, ему был устроен восторженный прием. Люди просто прорвали оцепление, скандируя "Вилли, Вилли!.."

Штаб-квартира СДПГ в Берлине

После переезда столицы в Берлин именем Брандта назвали новую штаб-квартиру СДПГ - партии, председателем которой он являлся более двух десятилетий. У входа первый социал-демократический канцлер Германии смотрит на посетителей, политических внуков и правнуков с высоты своего нечеловеческого роста. Их встречает угловатая, экспрессивная скульптура, похожая на незаконченный эскиз...

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"Путь демократии" - туристический маршрут в Бонне

По историческим местам Бонна Первые шаги На этой фотографии запечатлен один из первых ключевых моментов в послевоенной политической истории Германии. В сентябре 1949 года Конрад Аденауэр был избран первым канцлером ФРГ и уже вскоре приступил к переговорам с верховными комиссарами западных держав-победительниц, чтобы добиться большего суверенитета для своего правительства.

По историческим местам Бонна "Путь демократии" Встречи Аденауэра и комиссаров проходили в гостинице на горе Петерсберг под Бонном, где находилась их штаб-квартира. На ближайшие 40 лет этому небольшому городу на Рейне предстояло стать временной столицей ФРГ - до официального воссоединения Германии 3 октября 1990 года. Правительство работало здесь еще дольше, до переезда в Берлин в 1999 году.

По историческим местам Бонна Правительственный квартал Заглянуть в недавнее прошлое Бонна можно, совершив прогулку по маршруту "Путь демократии" (Weg der Demokratie). Большая часть исторических мест расположена в бывшем правительственном квартале. Около каждого из них установлены информационные табло. На фотографии - памятник Конраду Аденауэру (ХДС) на аллее, названной именем еще одного канцлера ФРГ - Вилли Брандта (СДПГ).

По историческим местам Бонна Особый статус Прежде, чем отправиться на прогулку по маршруту, отметим, что Бонн сейчас является городом федерального значения. Это закреплено в особом законе. Здесь продолжает работать около 7000 правительственных чиновников, расположены главные офисы шести из четырнадцати министерств, некоторые ведомства, другие официальные учреждения и организации.

По историческим местам Бонна Музей истории Отправной точкой "Пути демократии" служит Музей истории ФРГ (Haus der Geschichte der Bundesrepublik), расположенный напротив бывшего Ведомства федерального канцлера. Он был открыт в 1994 году и сейчас является одним из самых посещаемых музеев Германии - около 850 тысяч человек ежегодно. Среди экспонатов - этот правительственный "Мерседес".

По историческим местам Бонна Дом федерации Первая остановка маршрута - Дом федерации (Bundeshaus). В этих зданиях на берегу Рейна находился парламент: бундесрат и бундестаг. Самая старая часть комплекса - бывшая Педагогическая академия, возведенная в 1930-х годах в стиле новой вещественности. В северном крыле академии в 1948-1949 годах был разработан Основной закон (Конституция) ФРГ.

По историческим местам Бонна Первый зал Бундестаг первого созыва начал работать в бывшей Педагогической академии, перестроенной всего за семь месяцев, в сентябре 1949 года. Через несколько лет рядом возвели новое восьмиэтажное офисное здание для депутатов. В своем первом пленарном зале бундестаг заседал до 1988 года. Затем его снесли и построили на этом месте новый зал, который использовался до переезда в Берлин.

По историческим местам Бонна ООН в Бонне Сейчас большинство бывших парламентских зданий в Бонне передано в распоряжение подразделений ООН, расположенных в бывшей столице ФРГ, - в частности, секретариата Рамочной конвенции об изменении климата. Всего в городе работает около тысячи сотрудников этой международной организации.

По историческим местам Бонна Из стекла и бетона Следующая остановка - около нового зала пленарных заседаний бундестага, строительство которого было завершено в 1992 году. Последний раз депутаты собирались здесь на Рейне в июле 1999 года накануне переезда в берлинский Рейхстаг и новый парламентский комплекс на берегах Шпрее.

По историческим местам Бонна Новый зал Пленарный зал сейчас не пустует. В нем регулярно проводятся разные встречи и мероприятия. Эта фотография сделана в бывшем бундестаге в июне 2016 года во время конференции Global Media Forum. Ее ежегодно проводит медиакомпания Deutsche Welle, редакционный комплекс которой расположен рядом. Напротив него построили международной конгресс-центр WCCB и большой пятизвездочный отель.

По историческим местам Бонна Старая водокачка С сентября 1986 года по октябрь 1992 года пленарные заседания бундестага, пока строили новый зал, временно проходили в бывшей водонапорной станции на берегу Рейна - Altes Wasserwerk. Это импозантное сооружение в неоготическом стиле было возведено в 1875 году. В 1958 году водокачку вывели из эксплуатации. Здание было куплено правительством и стало частью парламентского комплекса.

По историческим местам Бонна Из Бонна в Берлин 3 октября 1990 года, в день воссоединения страны, столицей единой Германии вновь стал Берлин, однако вопрос, где будет работать правительство, оставался еще открытым. Местом принятия исторического решения о переезде из Бонна стал пленарный зал в старой водокачке. Это произошло 20 июня 1991 года после острых десятичасовых дебатов. Перевес составил всего 18 голосов.

По историческим местам Бонна Парламентская высотка Следующая остановка "Пути демократии" - высотное здание "Langer Eugen", то есть "Длинный Ойген". Так его прозвали в честь председателя бундестага Ойгена Герстенмайера, особо ратовавшего за этот проект. Рядом расположены белые корпуса Deutsche Welle. В этих зданиях должны были разместиться офисы парламента, расширившегося после воссоединения страны, но из-за переезда в Берлин планы изменились.

По историческим местам Бонна "Тюльпановое поле" Офисный комплекс "Тюльпановое поле" (Tulpenfeld) возвели в 1960-х годах по заказу концерна Allianz специально, чтобы сдавать в аренду правительству. Дело в том, что ранее власти ФРГ приняли решение больше не строить новые здания в Бонне, так как город рассматривался в качестве временной столицы. Помещения здесь снимали бундестаг, различные ведомства и Федеральная пресс-конференция.

По историческим местам Бонна Боннские редакции Этот снимок был сделан в зале Федеральной пресс-конференции в 1979 году во время визита министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. По соседству с "Тюльпановым полем" на улице Дальманштрассе (Dahlmannstraße) располагались боннские редакции ведущих немецких СМИ и корреспондентские бюро зарубежной прессы и информационных агентств.

По историческим местам Бонна Канцлерское бунгало Об этой резиденции немецких канцлеров мы уже рассказывали подробно в отдельном репортаже, который можно посмотреть по ссылке в конце страницы. В 1964 году первым хозяином канцлерского бунгало, построенного в стиле классического модерна, стал отец немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард. Дольше других здесь жил и работал Гельмут Коль, возглавлявший правительство ФРГ 16 лет.

По историческим местам Бонна Новое ведомство канцлера От канцлерского бунгало - рукой подать до Ведомства федерального канцлера. C 1976 по 1999 годы здесь располагались офисы Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и Герхарда Шредера. На лужайке перед главным входом в 1979 году установили работу британского скульптора Генри Мура "Large Two Forms". Сейчас здесь расположен центральный офис министерства экономического сотрудничества и развития.

По историческим местам Бонна Дворец Шаумбург Ранее офисы немецких канцлеров находись во дворце Шаумбург. Он был возведен в 1860 году по заказу одного текстильного фабриканта, позже куплен принцем Адольфом цу Шаумбург-Липпе и перестроен в стиле позднего классицизма. С 1939 года здание находилось в распоряжении вермахта, а в 1945 году перешло командованию бельгийских частей в оккупированной Германии.

По историческим местам Бонна От Аденауэра до Шмидта В 1949 дворец Шаумбург стал местом работы первого федерального канцлера Конрада Аденауэра. Так выглядел его кабинет. Затем этот дворец вплоть до 1976 года использовали канцлеры Людвиг Эрхард, Курт Георг Кизингер, Вилли Брандт и Гельмут Шмидт. В 1990 году здесь были подписаны германо-германские соглашения о создании валютного, экономического и социального союзов.

По историческим местам Бонна Вилла Хаммершмидт Соседнюю виллу Хаммершмидт, построенную в середине XVIII века, занимали немецкие президенты - до 1994 года, когда Рихард фон Вайцзеккер решил переехать в берлинский дворец Бельвю. При этом боннская вилла сохранила за собой статус президентской резиденции в городе федерального значения на Рейне.

По историческим местам Бонна Музей Кёнига Первые страницы послевоенной истории ФРГ были написаны… в зоологическом музее Кёнига. В 1948 году в нем начал заседать Парламентский совет, в задачи которого входила разработка новой конституции. Также здесь в течение двух месяцев после избрания его канцлером, до переезда во дворец Шаумбург, работал Конрад Аденауэр. Эта фотография сделана во время посещения бывшего его кабинета Ангелой Меркель.

По историческим местам Бонна Старая ратуша За свои столичные десятилетия Бонн видел много политиков и государственных деятелей со всего мира. Одним из пунктов их обязательной программы было посещение городской ратуши для того, чтобы оставить запись в Золотой книге почетных гостей. Эта фотография была сделана на парадной лестнице во время визита в ФРГ Михаила Горбачева в 1989 году.

По историческим местам Бонна Петерсберг Многие главы государств, посещавшие Бонн, останавливались в отеле Петерсберг, где мы начали репортаж. Он служил гостевой правительственной резиденцей. Здесь жили Елизавета II, император Акихито, Борис Ельцин, Билл Клинтон. Этот снимок сделан в 1973 году во время визита Леонида Брежнева, севшего за руль только что подаренного ему "Мерседеса" 450 SLC. В этот же день он его помял на боннской дороге.

По историческим местам Бонна P.S. Наш репортаж подошел к концу, но "Путь демократии" не заканчивается. Маршрут далее проходит мимо министерств на берегу Рейна, офисов парламентских партий и парка Хофгартен. Он был местом митингов, собиравших более 300 тысяч человек. Например, в 1981 году здесь протестовали против размещения американских ядерных ракет на территории Западной Германии. Автор: Максим Нелюбин



От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера

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