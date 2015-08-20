 Бывший канцлер ФРГ Вилли Брандт в молодости работал на разведку США | Новости из Германии о Германии | DW | 17.12.2021

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Германия

Бывший канцлер ФРГ Вилли Брандт в молодости работал на разведку США

Брандт задолго до прихода к власти в ФРГ работал платным осведомителем американской спецслужбы CIC. Будущий федеральный канцлер информировал американцев о ситуации в ГДР, сообщил журнал Der Spiegel.

Вилли Брандт с супругой Рут, Бонн, 1969 год

Вилли Брандт с супругой Рут, Бонн, 1969 год

Бывший канцлер ФРГ Вилли Брандт (Willy Brandt) задолго до прихода к власти работал платным осведомителем американской военной разведки CIC, сообщил в пятницу, 17 декабря, журнал Der Spiegel со ссылкой на материалы американского историка Томаса Богхардта. Из публикации следует, что Брандт с 1948 по 1952 годы передавал американцам за вознаграждение информацию о ситуации в ГДР.

В числе прочего, будущий канцлер информировал CIC о деятельности правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и молодежной организации FDJ, политзаключенных в саксонском городе Баутцен, восточногерманских верфях, фабриках, железных дорогах и телефонном оборудовании советских войск в ГДР.

Он получал интересовавшую американцев информацию, предположительно, из Восточного бюро СДПГ, которое поддерживало связи с социал-демократами в советской оккупационной зоне и позднее в ГДР. Действовал ли Брандт с ведома руководства западногерманского СДПГ, неизвестно.

Информация за сигареты и кофе

Как сообщает Der Spiegel, историк Богхардт получил возможность ознакомиться с секретными материалами CIC, в которых Брандт значится под регистрационном номером О-35-VIII. Будущий канцлер более двухсот раз встречался с контактными лицами CIC, которые оценивали его как "обычно надежный источник информации".

Рапорты Брандта американской военной разведке исчезли, но Богхардт нашел так называемые контрольные списки, где сказано, когда происходили встречи Брандта с контактными лицами и о чем на этих встречах шла речь. За информацию Брандту сначала платили сигаретами, сахаром и кофе, которые на черном рынке ценились как деньги. С 1950 года он стал получать от CIC ежемесячную плату в размере 250 немецких марок.

Вилли Брандт занимал пост канцлера ФРГ с 1969 по 1974 годы. Он ушел в отставку после того, как его сотрудника Гюнтера Гийома (Günter Guillaume) разоблачили как восточногерманского шпиона. За проводимую им политику разрядки с СССР Брандт в 1974 году был удостоен Нобелевской премии мира.

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    Автор: Фредерике Мюллер, Ирина Шпаковская


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