 Как православные отметят Пасху в условиях пандемии коронавируса | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 18.04.2020

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Европа

Как православные отметят Пасху в условиях пандемии коронавируса

Православные христиане 19 апреля отпразднуют Пасху. Церкви и власти в ряде стран по-разному решили вопрос о том, как в этом году будет проходить празднование из-за пандемии коронавируса.

В церкви Святой Татьяны в Москве

Жители большинства стран Европы сейчас живут в условиях большого числа ограничений, введенных из-за стремительного распространения коронавируса SARS-CoV-2. Практически везде запрещены массовые мероприятия, в ряде стран на улице можно находиться лишь в группах по несколько человек, в отдельных государствах введен комендантский час. Как отпраздновать в таких условиях православную Пасху? Церковные и светские власти в странах Восточной и Юго-Восточной Европы  по-разному решили этот вопрос.

Россия

В России глава Русской православной церкви патриарх Кирилл еще в конце марта призвал верующих соблюдать предписания властей, введенные в связи с распространением коронавируса в стране, и не ходить в храмы. По данным РПЦ на 16 апреля, в Москве коронавирус выявлен у 24 священнослужителей, еще у 31 есть симптомы коронавируса, но диагноз не подтвержден.

Однако на Пасху храмы РПЦ не будут закрыты для прихожан в 43 из 85 регионов РФ, сообщило 16 апреля издание РБК со ссылкой на епархии РПЦ и пресс-службы глав регионов. В остальных 42 регионах власти смогли договориться с епархиями о закрытии храмов для верующих. Кроме того, местными властями введены карантинные меры различной степени жесткости, и в некоторых регионах жители вообще не имеют права выходить на улицу, кроме как за покупками в ближайший продуктовый магазин или в аптеку. 

Украина

В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились более 100 человек

В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились более 100 человек

В Украине полностью закрывать храмы на Пасху не станет ни одна из действующих церквей: УПЦ МП, ПЦУ и греко-католики, объединенные в УГКЦ. В некоторых пасхальная литургия пройдет без прихожан, в других - с резко ограниченным числом верующих в зависимости от размера храма, в третьих прихожанам разрешат собраться у церквей с соблюдением дистанции в два метра.

Во Владимирском соборе в Киеве заявили, что выгонять прихожан из храма, если их число будет превышать разрешенное властями, никто не будет. При этом в Украине действует карантин, запрещающий, в числе прочего, собираться на улице группами в количестве более двух человек.

Беларусь

Белорусские католики 12 апреля отметили Пасху без каких-либо ограничений

Белорусские католики 12 апреля отметили Пасху без каких-либо ограничений

В Беларуси, где, в отличие от других стран, меры для борьбы с распространением коронавируса минимальны и носят в основном рекомендательный характер, для участия верующих в пасхальных богослужениях нет вообще никаких ограничений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля заявил, что не будет запрещать белорусам на Пасху идти в церковь и сам туда пойдет. При этом митрополит Минский и Заславский Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов на Пасху и молиться дома. "Бог вас услышит", - сказал он.

Грузия

В Грузии, несмотря на введенное на время пандемии правило - не собираться более 3 человек в одном месте, православная церковь смогла добиться того, чтобы власти не закрывали храмы на праздники. По словам пресс-секретаря премьер-министра Грузии Ираклия Чиковани, в церквях, согласно совместному с патриархией решению, будут выполнены все нормы безопасности, установленные Минздравом. В крупных храмах между людьми будет соблюдена как минимум двухметровая дистанция, а в мелких церковная служба будет проходить без прихожан - только с участием духовных лиц и церковных служителей.

Болгария

Отрытыми на Пасху будут храмы и в Болгарии. Болгарская православная церковь договорилась с властями о том, чтобы проводить богослужения на улице перед зданиями храмов. Таким образом посетители смогут соблюдать предписанную дистанцию в два метра. При этом некоторые епископы в Болгарии призвали верующих оставаться дома на пасхальных праздниках.

Балканские страны

В некоторых государствах храмы на Пасху будут закрыты для прихожан. Одна из таких стран - Сербия. Президент Александар Вучич уже продлил комендантский час и на ближайшие выходные дни. Жителям запрещено покидать дома до 5 часов утра понедельника, 20 апреля. Свое решение Вучич принял вопреки призыву Синода Сербской православной церкви разрешить верующим покидать дома в воскресенье с 5 до 10 часов утра, чтобы посетить пасхальное богослужение. Однако правительство не вняло этой просьбе.

Храм Святого Саввы в Белграде

Храм Святого Саввы в Белграде

Как в Сербии, так и в соседних с ней Северной Македонии, Черногории и Греции пасхальные богослужения пройдут без непосредственного участия паствы. В этих странах перевесило опасение, что в переполненных храмах коронавирус продолжит массово распространяться. В частности, в Белграде власти напомнили, что от заражения коронавирусом умер епископ Сербской православной церкви.

Румыния

В Румынии вход для прихожан в храмы на Пасху также будет запрещен. Клирики и волонтеры в защитных масках и одноразовых перчатках по желанию верующих пронесут от дома к дому зажженные во время богослужения пасхальные свечи и раздадут пастве освященные куличи. Полиция будет следить за соблюдением правил безопасности, об этом договорились правительство и патриархат румынской церкви.  

Армения

В Армении православные христиане отметили Пасху 12 апреля. Армянская Апостольская Церковь ранее решила проводить литургию за закрытыми дверями без верующих в храме. В стране с 16 марта по 14 мая действует режим чрезвычайного положения. Вице-премьер Армении Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период ЧП, ранее призвал граждан страны не посещать церкви в Пасху, предупредив, что "в любом случае полиция будет пресекать все скопления людей".

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