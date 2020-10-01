Как на саммите ЕС смогли договориться о санкциях в отношении Беларуси

Первый день внеочередного саммита ЕС завершился прорывом. После порядка десяти часов переговоров в ночь на 2 октября главы государств и правительств стран Евросоюза смогли разблокировать санкции против властей Беларуси. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что санкции против четырех десятков белорусских чиновников имплементируют в тот же день, в пятницу. Осудили лидеры ЕС и отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Впрочем, в этом вопросе о санкциях даже не упомянули.

Санкции за отравление Навального в ЕС пока не упоминают

В коммюнике саммита отравление Навального нервнопаралитическим веществом из семейства "Новичок" названо "попыткой убийства". "Использование химического оружия - это серьезное нарушение международного права", - подчеркнули в документе. Лидеры ЕС призвали власти России к "полному сотрудничеству" с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) с целью "обеспечить непредвзятое международное расследование и привлечь к правосудию ответственных".

Ранее то, что Навального отравили "Новичком", подтвердили три лаборатории - в Германии, Франции и Швеции. Впрочем, прежде чем переходить к каким-либо действиям, в Евросоюзе ожидают результатов экспертизы ОЗХО.

За диалог с Россией по делу отравления Навального выступают даже лидеры ЕС, занимающие очень жесткую позицию в отношении нынешнего курса Кремля. Так, президент Литвы Гитанас Науседа по прибытии на саммит высказался в поддержку диалога с Россией, хотя и подчеркнул, что в нем должны участвовать обе стороны. Политик добавил, что "перезагрузка" отношений с Москвой возможна только при условии: "перестать убивать людей".

В коммюнике саммита ЕС указывается, что вновь вопрос отравления Навального будет рассмотрен уже через две недели - лидеры ЕС вновь соберутся в Брюсселе 15-16 октября.

Санкции ЕС в отношении Беларуси с опозданием в месяц

На диалог с Минском в Брюсселе тоже все еще надеются. Впрочем, о необходимости санкций за фальсификацию президентских выборов 9 августа в Беларуси и за репрессии против протестующих в Евросоюзе договорились еще в августе. Однако окончательное решение об ограничительных мерах оказалось заблокировано Кипром - в обмен на свое согласие он требовал ввести санкции против Турции.

Сопротивление Кипра удалось снять лишь ближе к часу ночи. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в итоге назвала переговоры "очень успешными".

Руководители Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

"Касательно Беларуси - я очень счастлива, что мы наконец открыли дорогу санкциям, и что не будет безнаказанности для ответственных за преследование демонстрантов и оппозиционеров", - добавила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Шарль Мишель сообщил, что под санкции пока не попадет Александр Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси ЕС не признает. Такой шаг глава Европейского совета пояснил желанием диалога между властью и протестующими в Беларуси, в частности при посредничестве ОБСЕ. "Но мы будем следить за ситуацией, за ее развитием", - предупредил Мишель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что санкции станут дополнительным рычагом давления на власти Беларуси с тем, чтобы Минск принял предложение ОБСЕ о посредничестве в диалоге. По его словам, санкции против Лукашенко сейчас означали бы отказ от диалога. Макрон подчеркнул, что добавить Лукашенко в санкционный список можно будет и позже.

В Евросоюзе также начнут готовиться и к тому времени, когда Лукашенко уйдет в отставку: Евросовет дал Еврокомиссии задание "подготовить всеохватывающий план экономической поддержки демократической Беларуси". На саммите Польша, Литва и ряд других стран призвали подготовить такой план, включающий, в частности, диалог о безвизовом режиме для белорусов и инвестиции в инфраструктуру.

Что на саммите ЕС решили о Турции

Нынешний саммит ЕС - внеочередной. Его созвали как раз из-за конфликта Кипра и Греции с Турцией за месторождения газа в восточном Средиземноморье. Лишь позже Кипр привязал санкции против властей Беларуси к этой теме. Шарль Мишель, председательствующий на саммите ЕС, даже перетасовал порядок тем на встрече 1 октября так, чтобы начать с самого сложного вопросе - Беларуси-Турции. Впрочем, первый же вариант компромисса отбросили и Греция, и Кипр.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и венгерский премьер Виктор Орбан на саммите ЕС

Сложность состояла в том, что часть стран ЕС, в частности Германия, пытаются решить конфликт путем диалога. Меркель напомнила, что в последние недели уже были сделаны положительные шаги. В коммюнике уточняется, что Греция и Турция анонсировали возобновление консультаций о делимитации континентального шельфа между двумя странами. Впрочем, с Кипром пока Турция диалог не ведет. И на саммите канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с жестким заявлением, потребовав санкции против Анкары и окончательного прекращения переговоров с ней о вступлении в ЕС.

Но после нескольких перерывов и ужина Кипр все-таки удалось убедить. Эту дискуссию Меркель назвала "длительной и тяжелой", поскольку Кипр и Греция отстаивали свои права. "Но мы хотим дать начало конструктивной повестке дня с Турцией. Предпосылкой для этого должны стать усилия по снижению напряженности", - отметила канцлер ФРГ.

Урсула Фон дер Ляйен пояснила, что ЕС подготовил два "набора инструментов". По ее словам, первый из них Брюссель не хочет использовать, но может сделать это "немедленно", если Турция опять будет действовать в одностороннем порядке и нарушать международное право. В коммюнике слова "санкции" в отношении Анкары избежали, но привели статьи договоров Евросоюза, предусматривающие их.

"Мы хотим использовать второй набор инструментов - в случае конструктивных отношений с Турцией", - добавила фон дер Ляйен. Среди главных посулов Анкаре - расширение таможенного союза и способствование торговли между Турцией и ЕС.

Смотрите также:

История отношений Беларуси и Евросоюза Остановка на старте Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

История отношений Беларуси и Евросоюза Основа разногласий В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции за репрессии Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.

История отношений Беларуси и Евросоюза Посольские скандалы Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество в "Восточном партнерстве" Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

История отношений Беларуси и Евросоюза "Евронест" - без депутатов из Беларуси 1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.

История отношений Беларуси и Евросоюза Минск не устраивает формат Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество есть, а договора нет Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.

История отношений Беларуси и Евросоюза Экономическое партнерство Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

История отношений Беларуси и Евросоюза Помощь от Евросоюза С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

История отношений Беларуси и Евросоюза Упрощение визового режима 9 апреля 2020 года президент Беларуси Лукашенко подписал закон, принятие которого завершило процесс ратификации соглашения с Евросогюзом об упрощении визового режима. Среди прочего оно предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней. Автор: Галина Петровская

