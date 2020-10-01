Как на саммите ЕС смогли договориться о санкциях в отношении Беларуси

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе смогли убедить Кипр снять блокирование санкций против властей Беларуси. Как этого удалось достичь, при чем здесь Турция и что решили на саммите об отравлении Навального, - в репортаже DW.
Первый день внеочередного саммита ЕС завершился прорывом. После порядка десяти часов переговоров в ночь на 2 октября главы государств и правительств стран Евросоюза смогли разблокировать санкции против властей Беларуси. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что санкции против четырех десятков белорусских чиновников имплементируют в тот же день, в пятницу. Осудили лидеры ЕС и отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Впрочем, в этом вопросе о санкциях даже не упомянули.
В коммюнике саммита отравление Навального нервнопаралитическим веществом из семейства "Новичок" названо "попыткой убийства". "Использование химического оружия - это серьезное нарушение международного права", - подчеркнули в документе. Лидеры ЕС призвали власти России к "полному сотрудничеству" с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) с целью "обеспечить непредвзятое международное расследование и привлечь к правосудию ответственных".
Ранее то, что Навального отравили "Новичком", подтвердили три лаборатории - в Германии, Франции и Швеции. Впрочем, прежде чем переходить к каким-либо действиям, в Евросоюзе ожидают результатов экспертизы ОЗХО.
За диалог с Россией по делу отравления Навального выступают даже лидеры ЕС, занимающие очень жесткую позицию в отношении нынешнего курса Кремля. Так, президент Литвы Гитанас Науседа по прибытии на саммит высказался в поддержку диалога с Россией, хотя и подчеркнул, что в нем должны участвовать обе стороны. Политик добавил, что "перезагрузка" отношений с Москвой возможна только при условии: "перестать убивать людей".
В коммюнике саммита ЕС указывается, что вновь вопрос отравления Навального будет рассмотрен уже через две недели - лидеры ЕС вновь соберутся в Брюсселе 15-16 октября.
На диалог с Минском в Брюсселе тоже все еще надеются. Впрочем, о необходимости санкций за фальсификацию президентских выборов 9 августа в Беларуси и за репрессии против протестующих в Евросоюзе договорились еще в августе. Однако окончательное решение об ограничительных мерах оказалось заблокировано Кипром - в обмен на свое согласие он требовал ввести санкции против Турции.
Сопротивление Кипра удалось снять лишь ближе к часу ночи. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в итоге назвала переговоры "очень успешными".
"Касательно Беларуси - я очень счастлива, что мы наконец открыли дорогу санкциям, и что не будет безнаказанности для ответственных за преследование демонстрантов и оппозиционеров", - добавила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
Шарль Мишель сообщил, что под санкции пока не попадет Александр Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси ЕС не признает. Такой шаг глава Европейского совета пояснил желанием диалога между властью и протестующими в Беларуси, в частности при посредничестве ОБСЕ. "Но мы будем следить за ситуацией, за ее развитием", - предупредил Мишель.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что санкции станут дополнительным рычагом давления на власти Беларуси с тем, чтобы Минск принял предложение ОБСЕ о посредничестве в диалоге. По его словам, санкции против Лукашенко сейчас означали бы отказ от диалога. Макрон подчеркнул, что добавить Лукашенко в санкционный список можно будет и позже.
В Евросоюзе также начнут готовиться и к тому времени, когда Лукашенко уйдет в отставку: Евросовет дал Еврокомиссии задание "подготовить всеохватывающий план экономической поддержки демократической Беларуси". На саммите Польша, Литва и ряд других стран призвали подготовить такой план, включающий, в частности, диалог о безвизовом режиме для белорусов и инвестиции в инфраструктуру.
Нынешний саммит ЕС - внеочередной. Его созвали как раз из-за конфликта Кипра и Греции с Турцией за месторождения газа в восточном Средиземноморье. Лишь позже Кипр привязал санкции против властей Беларуси к этой теме. Шарль Мишель, председательствующий на саммите ЕС, даже перетасовал порядок тем на встрече 1 октября так, чтобы начать с самого сложного вопросе - Беларуси-Турции. Впрочем, первый же вариант компромисса отбросили и Греция, и Кипр.
Сложность состояла в том, что часть стран ЕС, в частности Германия, пытаются решить конфликт путем диалога. Меркель напомнила, что в последние недели уже были сделаны положительные шаги. В коммюнике уточняется, что Греция и Турция анонсировали возобновление консультаций о делимитации континентального шельфа между двумя странами. Впрочем, с Кипром пока Турция диалог не ведет. И на саммите канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с жестким заявлением, потребовав санкции против Анкары и окончательного прекращения переговоров с ней о вступлении в ЕС.
Но после нескольких перерывов и ужина Кипр все-таки удалось убедить. Эту дискуссию Меркель назвала "длительной и тяжелой", поскольку Кипр и Греция отстаивали свои права. "Но мы хотим дать начало конструктивной повестке дня с Турцией. Предпосылкой для этого должны стать усилия по снижению напряженности", - отметила канцлер ФРГ.
Урсула Фон дер Ляйен пояснила, что ЕС подготовил два "набора инструментов". По ее словам, первый из них Брюссель не хочет использовать, но может сделать это "немедленно", если Турция опять будет действовать в одностороннем порядке и нарушать международное право. В коммюнике слова "санкции" в отношении Анкары избежали, но привели статьи договоров Евросоюза, предусматривающие их.
"Мы хотим использовать второй набор инструментов - в случае конструктивных отношений с Турцией", - добавила фон дер Ляйен. Среди главных посулов Анкаре - расширение таможенного союза и способствование торговли между Турцией и ЕС.
Смотрите также:
Участники саммита ЕС назвали неприемлемыми потери человеческих жизней и последствия конфликта в Нагорном Карабахе для мирных жителей. Брюссель призвал Баку и Ереван приступить к переговорам.