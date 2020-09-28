 Навальный, Лукашенко и Китай. О чем пойдет речь на саммите ЕС в Брюсселе | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 30.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Навальный, Лукашенко и Китай. О чем пойдет речь на саммите ЕС в Брюсселе

Кроме отношений с КНР, Меркель намерена обсудить с партнерами по ЕС другие важные вопросы. Стоит ли ожидать введения санкций против режима Лукашенко и новых заявлений по Навальному?

Флаг ЕС на фоне зданий в Брюсселе

По замыслу правительства Германии, которая в текущем полугодии председательствует в Евросоюзе и, соответственно, определяет повестку дня встреч на высшем уровне, на саммите ЕС в Брюсселе, который был отложен на неделю из-за попавшего в карантин председателя Евросовета Шарля Мишеля, и теперь пройдет 1-2 октября, речь должна идти главным образом об отношениях с Китаем. Сама Ангела Меркель считает именно эту страну главным вызовом для ЕС на ближайшие десятилетия.

Китай остается на повестке дня

С 2013 года фактически на месте топчутся переговоры между Китаем и Евросоюзом о защите инвестиций и свободном доступе на рынки другу друга. В Берлине понимают, что без Китая - чемпиона по эмиссии СО2, не добиться реализации амбициозных целей ЕС в том, что касается защиты климата.

Китай - чемпион мира по эмиссии СО2

Китай - чемпион мира по эмиссии СО2

А еще есть проблема притеснения национальных меньшинств в Китае, тревожное положение в Гонконге, разногласия, вызванные, как выразилась Меркель, выступая 30 сентября в бундестаге, "фундаментально различными общественно-политическими системами" в Китае и странах Евросоюза.

Берлин: внешняя политика и права человека неразделимы

Китай и проблемы отношений с ним остаются на повестке дня саммита, но тему прав человека и свободы слова Меркель намерена поднять на встрече в Брюсселе и применительно к Беларуси.

Инаугурация Лукашенко

В Германии Александра Лукашенко не считают легитимным президентом

"Мы не признаем избрание Лукашенко, мы требуем от него вступить в диалог с его народом, без вмешательства с Востока или Запада. И мы осуждаем происходящее там изо дня в день пренебрежение демократическими процедурами и применение насилия против оппозиции", - заявила Меркель с трибуны бундестага и объявила, что на следующей неделе будет встречаться в Берлине со Светланой Тихановской.

Такими же принципами Меркель намерена руководствоваться в отношениях с Россией. Канцлер в очередной раз потребовала от Москвы "прозрачно и полностью" расследовать покушение на Алексея Навального. "Это не двустороннее дело, - указала она. - Это преступление, которое было совершено на территории России, это нарушение конвенции о запрещении химического оружия, а потому является международным вопросом".

В ожидании результатов экспертизы ОЗХО

Берлин еще ждет результаты экспертизы, которую проводит Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), а затем начнет с европейскими партнерами, пообещала Меркель, консультации о "необходимых реакциях".

Навальный и члены его семьи в палате Шарите

Алексей Навальный и члены его семьи в палате клиники "Шарите"

Первый раунд таких консультаций по всей видимости состоится уже завтра, 1 октября, на саммите ЕС в Брюсселе. Но никаких конкретных решений, а тем более объявления санкций, можно не ожидать. Высокопоставленный внешнеполитический советник канцлера заявил на брифинге 30 сентября, что участники саммита только примут специальное заявление, осуждающее покушение на Алексея Навального с применением боевого химического вещества, и потребуют от России тщательно расследовать это преступление.

О каких бы то ни было дополнительных мерах - новых санкциях против России, составлении персональных штрафных списков, замораживании или остановке газопроводного проекта "Северный поток - 2", говорят в Берлине, можно будет думать только после того, как станут известны результаты лабораторного исследования проб, взятых у Навального экспертами ОЗХО.

Уступит ли Кипр в вопросе о санкциях против Минска?

Что касается санкций против режима в Минске и конкретных лиц, несущих ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия против участников мирных протестов в Беларуси, то с их необходимостью согласны все без исключения страны-члены ЕС.

Но принятие решения на этот счет - а оно должно быть единогласным - блокирует Кипр, который никак не может поделить с Турцией неразведанные запасы газа в восточном Средиземноморье. Берлин, однако, надеется, что на предстоящем саммите Кипру могут быть созданы условия, позволяющие ему без потери лица уступить остальным членам ЕС, и также проголосовать за санкции против Минска.

Смотрите также:

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (TUT.BY/AFP)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской

    27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

  • Демонстранты на пути к стеле Минск - город-герой

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой"

    Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

  • Колонна участников протеста с бело-красно-белыми флагами

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния

    Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

  • Полиция задерживает участников акции протеста.

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Около 200 задержаний по всей стране

    В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (Mikhail Voskresenskiy/dpa/picture-alliance)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч

    Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

  • ОМОНовец распыляет в лицо демонстранту слезоточивый газ

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно

    Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

  • Светлана Тихановская

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Светлана Тихановская: "Мы победим"

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:04

Народная "инаугурация" в Минске (28.09.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Госминистр в МИД ФРГ об отравлении Навального, санкциях против России, Северном потоке-2 и Шрёдере  

Где живет Навальный в Берлине и что он сказал о версиях своего отравления? DW Новости (25.09.2020)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Встреча Меркель с Навальным меняет его статус  

Как в Германии намерены погасить вторую волну COVID-19  

Вторая волна коронавируса: готова ли Москва к новому карантину?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно