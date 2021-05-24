Как Беларусь затмила Россию на саммите Евросоюза

Когда глава Евросовета Шарль Мишель в конце апреля решил созвать на 25 мая внеочередной саммит ЕС, темами встречи он назвал изменение климата и Россию. Позже повестка дня пополнилась ковидом и отношениями с Лондоном, из-за чего саммит растянули на два дня. И все же, "стратегическая дискуссия" об отношениях с Россией должна была стать главным событием заседания лидеров Евросоюза. Но все изменил инцидент 23 мая, когда в Минске посадили самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс.
ЕС обещает Минску "последствия" за посадку самолета Ryanair
Посадка авиалайнера и задержание пребывавшего на его борту сооснователя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича вызвали мгновенную и очень резкую реакцию в Европе. Лидеры Евросоюза и входящих в него стран не стеснялись в выражениях. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал посадку самолета "актом государственного терроризма против европейского сообщества", а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) - "угоном".
Другие, например канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), были более сдержанными. Но и лидер ФРГ четко охарактеризовала инцидент как "принудительную посадку" самолета. Версию, представленную властями Беларуси, она не считает заслуживающей доверия.
Большинство топ-политиков ЕС в унисон грозили Минску "последствиями". С конкретными инициативами выступила, в частности, Литва, предложив признать белорусское воздушное пространство небезопасным. Впрочем, среди брюссельских чиновников и журналистов звучали и осторожные голоса, ведь достаточно лишь одного несогласного государства, чтобы Совет ЕС не смог принять решение.
Ограничения на полеты над Беларусью
Заседание саммита ЕС начали именно с Беларуси, отодвинув Россию на второе место. Перед обсуждением Шарль Мишель настоятельно попросил президентов и премьеров оставить свои телефоны за дверью зала заседаний, чтобы никто не помешал "конфиденциальности" обсуждения обеих тем.
Лидерам стран ЕС понадобилось около двух часов, чтобы договориться о реакции на инцидент накануне. И они согласовали все меры и санкции за "принудительную посадку" самолета Ryanair, к которым призывали наиболее активные критики режима Александра Лукашенко. В частности, Евросовет призвал авиакомпании, зарегистрированные в ЕС, избегать воздушного пространства Беларуси. А также дал задание Совету ЕС закрыть авиапространство и аэропорты Евросоюза для белорусских авиалиний.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, белорусских авиадиспетчеров использовали, чтобы "помочь государству захватить контроль над самолетом из ЕС". "Поэтому доверять Беларуси, что полеты через ее воздушное пространство будут безопасными, нельзя", - уверена она.
У Евросоюза готов миллиардный пакет помощи белорусам
Когда же журналисты спросили ее и Мишеля о том, не навредит ли запрет на полеты "Белавиа" в ЕС прежде всего обычным белорусам, они заверили, что поддерживают гражданское общество в Беларуси. В подтверждение фон дер Ляйен указала на подготовленный пакет экономической помощи Беларуси. "У ЕС готов инвестиционный и экономический пакет в размере 3 млрд евро. Но он будет оставаться замороженным, пока Беларусь не станет демократической", - заявила глава Еврокомиссии.
Высокопоставленный источник DW в структурах ЕС объяснил жесткую реакцию саммита тем, что действия властей Беларуси "подвергли серьезной опасности авиационную безопасность и пассажиров на борту самолета".
Экономические санкции ЕС в отношении Беларуси
Жесткое решение саммита контрастирует с тремя пакетами санкций, введенными ЕС в отношении Беларуси в октябре, ноябре и декабре 2020 года. Обозреватели называли их весьма скромными. Уже несколько месяцев ЕС готовит четвертый пакет санкций. Новые меры, по всей видимости, будут более жесткими, ведь саммит поручил Совету ЕС ввести дальнейшие экономические санкции. По информации источника DW, они могут включать не только точечные, но и секторальные ограничения.
Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС
На итоговой пресс-конференции фон дер Ляйен уточнила, что новые штрафные меры коснутся как лиц, причастных к "угону" самолета, так и предприятий и бизнеса, "финансирующих режим" Лукашенко. Окончательное решение о санкциях будет принимать Совет ЕС.
Стратегическая дискуссия об отношениях ЕС и России
На стратегическую дискуссию об отношениях с Россией на саммите ЕС понадобилось еще меньше времени - полтора часа. Впрочем, как DW и сообщала перед саммитом, нынешнее обсуждение стало только первым шагом в пересмотре лидерами Евросоюза своей политики в отношении РФ.
В решении Евросовета, принятом сразу после полуночи 25 мая, дается задание Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить отчет, предлагающий "варианты политики" в отношении России. На основании этого документа лидеры ЕС продолжат стратегическую дискуссию об РФ на своем следующем саммите 24-25 июня.
"Эта дискуссия была полезной и плодотворной. Это была возможность услышать друг друга, а также общими усилиями оценить нынешнюю ситуацию и подумать, как мы можем укрепить способность ЕС защищать свои интересы и продвигать свои ценности", - отметил на итоговой пресс-конференции Мишель.
Фон дер Ляйен указала на российское вмешательство и дестабилизацию Украины, Молдовы и Грузии, а также на попытки "ослабить ЕС и подорвать входящие в него государства с помощью гибридных угроз, саботажа, убийств, тактики "разделяй и властвуй", кибератак и кампаний по дезинформации". "Мы видим эту схему годами, она не меняется и только становится хуже. В то же время ЕС и Россия обречены на общее будущее", - подытожила глава Еврокомиссии.
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Автор: Янина Мороз