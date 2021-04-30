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Инаугурация

Инаугурацией в некоторых странах называется церемония вступления в должность главы государства.

Инаугурация в историческом значении - это коронация, то есть церемония вступления на трон монарха (от латинского inauguro - "посвящаю"). В современном смысле слова инаугурацией называют также торжественный акт вступления в высшую государственную должность избранного политика, например президента России, США, Франции. В современной России было шесть таких церемоний. 10 июля 1991 года состоялась инаугурация Бориса Ельцина как президента РСФСР. Инаугурация в связи с вступлением Ельцина в должность президента Российской Федерации прошла 9 августа 1996 года. Трижды инаугурировался нынешний президент РФ Владимир Путин: 7 мая 2000 года, 7 мая 2004 года и 7 мая 2012 года. А 7 мая 2008 года состоялась инаугурация Дмитрия Медведева. На 7 мая 2018 года запланирована четвертая инаугурация Владимира Путина.

Belarusian opposition leader Svetlana Tikhanovskaya speaks during an interview with the media in Helsinki on March 1, 2021. - Opposition leader Tikhanovskaya is on a four-day official visit to Finland, during which she will meet with the Finnish President, Prime Minister and Foreign Minister. (Photo by Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT (Photo by HEIKKI SAUKKOMAA/Lehtikuva/AFP via Getty Images)

Советник Тихановской: Мы держим в голове идею инаугурации 30.04.2021

В чем состоит стратегия победы штаба Светланы Тихановской, надо ли ей заступать на пост президента Беларуси и как объединить противников Лукашенко, DW объяснил Франак Вечерко.

Страшные протесты в России. Психиатрическая клиника. О детях на митинге – "Заповедник", выпуск 155, 31.01.21 31.01.2021

Сказочный сюжет о митингах в России из-за ареста Навального. Клиника по оперативному лечению мировых лидеров. Музыкальный номер о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Смотрите в 155-м выпуске "Заповедника"!

Навальный прилетел домой. Инаугурация Байдена. Сказка о богатыре Путине – "Заповедник", выпуск 154, 24.01.21 24.01.2021

Путин, Володин, Лавров, Золотов, Жириновский, Соловьев и Песков в сюжете о суде над Навальным. Майк Помпео, Меланья и Иванка Трамп, Джо Байден, Камала Харрис и Дональд Трамп в сюжете об инаугурации Байдена. Путин, Песков, Меркель, Байден, Рогозин, Сечин и Золотов в сказочном сюжете о бессменном богатыре Путине. Смотрите в 154-м выпуске "Заповедника"!

National Guards patrol closed off streets in the nation's capital ahead of President-elect Joe Biden's inauguration ceremony, Tuesday, Jan. 19, 2021, in Washington. (AP Photo/Rebecca Blackwell) (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Коронавирус: заражены более 150 служащих Национальной гвардии США 22.01.2021

Заразившиеся SARS-CoV-2 служащие Национальной гвардии США обеспечивали безопасность во время инаугурации Джозефа Байдена. Нацгвардия прибыла в Вашингтон, чтобы не допустить повторения беспорядков у Капитолия.
Amanda Gorman recites a poem during the inauguration of Joe Biden as the 46th President of the United States on the West Front of the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 20, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque

Комментарий: Поэт, президент и Россия будущего 22.01.2021

На инаугурации Джо Байдена выступила 22-летняя поэтесса Аманда Горман. Ее стихотворное послание актуально не только для Америки, считает Александр Дельфинов.
ARCHIV - 01.02.2013, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt im Kanzleramt den damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden. Unter US-Präsident Trump ist das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland dramatisch abgekühlt. Sein Herausforderer Biden verspricht eine ganz andere Außenpolitik. (zu dpa «Ende der deutsch-amerikanischen Eiszeit bei einem Biden-Sieg?») Foto: picture alliance / dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Меркель ожидает "новой главы" в отношениях с США при Байдене 20.01.2021

Канцлер ФРГ назвала инаугурацию Джозефа Байдена "подлинным праздником американской демократии". А президент Германии выразил надежду на скорую встречу с новым главой Белого дома.
U.S. President Joe Biden speaks during the inauguration of Joe Biden as the 46th President of the United States on the West Front of the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 20, 2021. REUTERS/Brendan McDermid

ЕС, НАТО и Россия надеются на улучшение отношений с США 20.01.2021

Поздравляя Джо Байдена со вступлением в должность главы Белого дома, лидеры ЕС и НАТО выразили надежду на восстановление отношений с США. Россия предложила продлить Договор об СНВ на пять лет.
U.S. President-elect Joe Biden is sworn in as the 46th U.S. President, at the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 20, 2021. Saul Loeb/Pool via REUTERS

Новый президент США Джо Байден принес присягу 20.01.2021

Байден принес присягу в качестве 46-го президента Соединенных Штатов Америки. Его предшественник Дональд Трамп отказался принять участие в церемонии инаугурации.
President Donald Trump and first lady Melania Trump walk to board Marine One on the South Lawn of the White House, Wednesday, Jan. 20, 2021, in Washington. Trump is en route to his Mar-a-Lago Florida Resort. (AP Photo/Alex Brandon)

Дональд Трамп покинул Вашингтон 20.01.2021

Дональд Трамп с супругой покинули Вашингтон. Они не будут участвовать в церемонии инаугурации нового президента США Джо Байдена.
Satellite dishes are set up at the U.S. Capitol ahead of presidential inaugural events on Capitol Hill in Washington, U.S., January 17, 2021. REUTERS/Erin Scott

Инаугурация без предшественника: такое в истории США уже было 20.01.2021

Дональд Трамп предупредил, что не намерен участвовать в инаугурации нового президента США. Подобное происходит не впервые. Экскурс в прошлое.
U.S. President-elect Joe Biden clasps his hands in prayer as he speaks about the violent protests in and around the U.S. Capitol in Washington, which forced members of Congress to suspend a joint session to certify the 2020 election results, during brief remarks at Biden's transition headquarters in Wilmington, Delaware, U.S., January 6, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque

Инаугурация Байдена: чего ждут в Берлине от нового президента США 20.01.2021

Немецкие политики надеются, что при президенте Джо Байдене трансатлантические связи снова станут такими же прочными, как до прихода в Белый дом Дональда Трампа. Оправдан ли такой оптимизм?
FILE - In this Tuesday, Jan. 12, 2021, file photo, President Donald Trump arrives on the South Lawn of the White House, in Washington, after returning from Texas. Twitter CEO Jack Dorsey broke his silence to defend his company’s ban of Trump as the right decision, but warned that it could set a dangerous precedent. The ban, he said, revealed Twitter’s “failure” to create an open and healthy space for what Dorsey calls the “global public conversation.” (AP Photo/Gerald Herbert, File)

Дональд Трамп выступил с прощальной речью 19.01.2021

Трамп заявил, что молится за "успех новой администрации в обеспечении безопасности и процветания Америки", не назвав Байдена по имени.

In this video grab issued Sunday, Aug. 30, 2020, by MTV, Ariana Grande, left, and Lady Gaga perform Rain On Me during the MTV Video Music Awards. (MTV via AP) |

На инаугурации президента США Байдена выступят Lady Gaga и Дженнифер Лопес 14.01.2021

Lady Gaga исполнит на церемонии инаугурации Джо Байдена гимн США, а Лопес выступит с сольной программой. Программу "Празднующая Америка" будет вести Том Хэнкс.

Службы безопасности в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена (13.01.2021) 13.01.2021

Вокруг Капитолия усилена охрана, магазины закрывают витрины деревянными щитами, а власти Вашингтона не рекомендуют американцам выходить на улицу в день инаугурации. Все эти меры приняты из-за опасения новых беспорядков.

Как демократы намерены отстранить Трампа от власти (12.01.2021) 12.01.2021

Если вице-президент США Майк Пенс не прибегнет к 25-й поправке Конституции, демократы готовы начать процедуру импичмента. Тем временем в преддверии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне ввели режим ЧС.
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 02: The FBI headquarters is seen on February 2, 2018 in Washington, DC. President Donald Trump contemplating the possible release of a highly controversial Republican memo alleging the FBI abused its surveillance tools. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

ФБР предупредило о готовящихся вооруженных протестах в США  11.01.2021

Ультраправые активисты планируют вооруженные акции во всех американских штатах и Вашингтоне в период с 16 по 20 января. Их цель - не допустить отстранения Трампа от должности.
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