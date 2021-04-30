Инаугурацией в некоторых странах называется церемония вступления в должность главы государства.

Инаугурация в историческом значении - это коронация, то есть церемония вступления на трон монарха (от латинского inauguro - "посвящаю"). В современном смысле слова инаугурацией называют также торжественный акт вступления в высшую государственную должность избранного политика, например президента России, США, Франции. В современной России было шесть таких церемоний. 10 июля 1991 года состоялась инаугурация Бориса Ельцина как президента РСФСР. Инаугурация в связи с вступлением Ельцина в должность президента Российской Федерации прошла 9 августа 1996 года. Трижды инаугурировался нынешний президент РФ Владимир Путин: 7 мая 2000 года, 7 мая 2004 года и 7 мая 2012 года. А 7 мая 2008 года состоялась инаугурация Дмитрия Медведева. На 7 мая 2018 года запланирована четвертая инаугурация Владимира Путина.