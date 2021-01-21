Европарламент об аресте Навального: "Северный поток - 2" надо остановить

Европарламент резко осудил арест оппозиционера Алексея Навального и призвал освободить его "немедленно и безо всяких дополнительных условий". Об этом говориться в резолюции, посвященной задержанию и аресту на 30 суток российского политика после его возвращения на родину. Документ приняли на пленарном заседании в Брюсселе в четверг, 21 января. За него проголосовали 581 евродепутатов, 50 - были против, еще 44 - воздержались, сообщает корреспондент DW.

Европарламент: Навальный - один из главных соперников Путина

Задержания Навального и его сторонников в Европарламенте назвали "политически мотивированными репрессиями", совершаемыми властями РФ, в частности с использованием судебной системы. Евродепутаты считают, что арест Навального, а также покушение, совершенное на него в августе с помощью боевого отравляющего вещества семейства "Новичок", направлены на то, чтобы помешать оппозиционеру разоблачать коррумпированный режим в РФ.

Самого Навального в резолюции называют "ведущим российским политиком, юристом и антикоррупционным активистом", ставшим "одним из самых эффективных лидеров российской оппозиции". Благодаря своим расследованиям коррупции и политической деятельности, Навальный стал "одним из крупнейших соперников" властей РФ и президента Владимира Путина, считают в Европарламенте. В резолюции подчеркивается, что российские власти несут полную ответственность за состояние Навального, как "физическое, так и психическое".

К каким санкциям за арест Навального призвал Европарламент

В ответ на задержание и арест Навального Европарламент призвал Совет ЕС "занять активную позицию во время следующих заседаний и существенно усилить ограничительные меры Евросоюза в отношении России". В резолюции уточняется, что санкции следует ввести против "физических и юридических лиц, причастных к решению арестовать и лишить свободы Алексея Навального". Кроме того, по мнению евродепутатов, ЕС должен применить новый режим санкций за нарушения прав человека к лицам, ответственным за атаки на Навального.

Помимо этого, резолюция просит Совет ЕС ввести санкции в отношении "российских олигархов, связанных с режимом, и членов близкого окружения президента Путина, а также медиапропагандистов". По мнению евродепутатов, запрет на въезд и замораживание активов должны распространяться и на членов их семей. Евросоюз должен перестать быть гостеприимной гаванью для российских денег непонятного происхождения, уверены евродепутаты.

"Европарламент призывает ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией на разнообразных внешнеполитических платформах и в отношении проектов, таких как "Северный поток-2", завершение которого ЕС должен остановить немедленно", - подчеркивается в резолюции.

Такая формулировка в отношении "Северного потока-2" является более жесткой, чем в резолюции в связи с отравлением Навального, принятой в сентябре 2020 года. Тогда Европарламент лишь напомнил о своей прежней позиции, что проект следует остановить. Во время голосования по поправкам 21 января ряд евродепутатов попытались убрать упоминание о проекте трубопровода из резолюции. Впрочем, такое предложение поддержали лишь 136 парламентариев, тогда как 449 их коллег проголосовали за сохранение призыва.

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