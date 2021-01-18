Позвонит ли Меркель Путину из-за Навального? Интервью с уполномоченным правительства ФРГ по России

Германия и Европейский Союз резко осуждают новый арест Алексея Навального. Но в интервью DW уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф (Johann Saathoff) выразил уверенность в том, что сам Навальный был бы против того, чтобы европейские или немецкие лидеры способствовали его отъезду из РФ, так как политик хочет жить и работать в России.

DW: Господин Затхофф, вы наблюдали за прилетом и задержанием в Москве Алексея Навального?

Йоханн Затхофф: Я следил за сообщениями СМИ. Я восхищаюсь мужеством Алексея Навального. Очнувшись в "Шарите", он ни минуты не сомневался, что вернется в Россию, хотя и знал, что это будет, по меньшей мере, трудно. Заслуживает уважения то, что он продолжает заниматься политикой и говорит, что Россия - это его родина, и не только политическая родина, но и родина в целом. Я, конечно, следил за его возвращением. И надеялся, что его не арестуют по приезде, но эта надежда, к сожалению, не оправдалась.

- Как уполномоченный правительства ФРГ по России вы встречались с Навальным в Германии?

- Нет, я не разговаривал напрямую с господином Навальным. Такие встречи происходят на другом уровне. Но я встречался, например, с представителями организации Cinema for Peace, которая организовала приезд Навального в Германию, а также с другими задействованными лицами с российской и с немецкой стороны.

- Когда Навальный был отравлен и еще находился в России, Ангела Меркель взялась за телефон с целью добиться того, чтобы Путин отпустил оппозиционера в Германию. Как вы считаете, Ангела Меркель позвонит напрямую Путину, чтобы освободить Навального в этот раз?

- Меня очень впечатлило то, что 18 января все европейские государства сделали недвусмысленные заявления и дали ясно понять, что они осуждают арест господина Навального, а также требуют его освобождения. Важно, что этого требует не отдельное государство-член ЕС, не три или четыре, а весь Евросоюз. Думаю, это правильно, что мы не рассматриваем отравление Навального - а также то, что сейчас происходит с ним в России - в рамках двусторонних отношений. Это должно происходить на уровне международного сообщества.

- Похоже, что летом благополучному разрешению истории с Навальным способствовала дипломатическая активность канцлера ФРГ. Стоит ли ожидать чего-либо подобного сейчас?

- Я скажу так: дипломатия помогает всегда. Ценен каждый разговор. Если друг с другом не разговаривать, проблем станет только больше. И это касается всех участников. Если кто-то может чем-то помочь, добро пожаловать.

Карикатура Сергея Елкина

- Вы уже говорили об этом с госпожой Меркель и просили ее об этом?

- Нет, это не входит в мои задачи. Моя задача - это связывать гражданские общества в России, странах Центральной Азии и Восточного партнерства с гражданским обществом в Германии и способствовать их совместной работе. На дипломатическом уровне решения должны принимать другие.

- Раньше в ФРГ существовала практика выкупа политзаключенных - граждан ГДР. Может ли Германия выкупить Навального у России?

- Господин Навальный хочет жить и работать в России. К тому же, я думаю, что российская сторона должна быть заинтересована в том, чтобы показать остальному миру, что принципы верховенства права все еще соблюдаются в России. Поэтому я хотел бы, чтобы мы более интенсивно сотрудничали в этом плане, чтобы убедиться, что там соблюдается верховенство права: при задержании указывались бы причины задержания, а у задержанного была возможность поговорить со своим адвокатом. А "выкупить" Навального, как вы говорите, было бы, наверное, против желания самого Навального, потому что он хочет оставаться в России.

- 19 января США решили применить новые санкции против "Северного потока - 2". В Германии эту тему очень активно обсуждают. У разных политических партий на этот счет разное мнение, но правительство поддерживает достройку газопровода. Вы в этом случае не рады американским санкциям, ведь теперь можно сказать, что это из-за США проект не будет завершен?

- Меня всегда раздражала политика США по отношению к "Северному потоку - 2". Это вопрос наших экономических отношений с Россией. США, например, сами импортируют нефть из России. Им бы не мешало посмотреть на свои экономические отношения. С другой стороны, я не думаю, что кому-нибудь, в том числе и США, станет лучше оттого, что мы разорвем наши энергетические, политические и экономические отношения с РФ. Это не улучшит отношения между ЕС и Россией, а как раз наоборот.

Санкции США затронут судно-трубоукладчик "Фортуна", а также его владельца - компанию "КВТ-Рус"

Для меня особенно важно - и я постоянно об этом говорю на этом посту - что нужно сделать ставку на энергетический и климатический потенциал нашего континента, и речь здесь идет о России. Там есть огромный потенциал, что касается ветроэнергетики, фотовольтаики, есть возможности для производства "зеленого" водорода, который срочно нужен Европе для декарбонизации нашей промышленности.

- Как вы думаете, "Северный поток - 2" будет завершен и введен в эксплуатацию в Германии?

- Я исхожу из того, что "Северный поток - 2" будет завершен. Этот газопровод строится в основном для энергоснабжения Европы, и поэтому я уверен, что "Северный поток - 2"внесет свой вклад в энергоснабжение Европы.

- Сейчас, из-за дела Навального, "Северного потока - 2" и убийства бывшего чеченского полевого командира в берлинском Тиргартене отношения между Германией и Россией зашли в тупик. Могут ли отношения еще ухудшиться, или они уже хуже некуда?

- Как говорят в моем регионе, хуже может быть всегда. Конечно, я надеюсь на прямо противоположное. Но я также думаю, что молчать неправильно. Хакерские атаки, убийство в Тиргартене, отравление Навального и его последствия, например, попытки (российских властей. - Ред.) намекать, что он мог быть отравлен в Германии - все это не способствует доверительному отношению между нашими странами.

Однако, несмотря на это, сотрудничать необходимо. Я хочу внести свой вклад в это, потому что гражданское общество - одно из важнейших направлений, где, несмотря на все проблемы, сотрудничество все еще возможно и необходимо для того, чтобы создать хорошую основу для будущего Европы и России - и будущего Германии и России.

Смотрите также: