ЕС и НАТО присоединились к призывам освободить Навального

Страны Европейского Союза осудили задержание в Москве российского оппозиционного политика Алексея Навального и призвали немедленно освободить его. Политизация судебной власти неприемлема, говорится в заявлении, распространенном верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 18 января. В документе особо выделяется необходимость уважать права россиянина.

Кроме того, страны Евросоюза призвали освободить журналистов, задержанных при освещении возвращения Навального в РФ, а также граждан, выступивших с акциями в поддержку оппозиционера. Подобные задержания подтверждают продолжающуюся отрицательную тенденцию сужения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов, подчеркнул Боррель. По его словам, в Евросоюзе будут пристально следить за развитием событий и принимать их во внимание при формировании своей политики в отношении России.

Между тем, к призывам освободить Навального присоединился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Россия должна соблюдать свои международные обязательства в области прав человека и верховенства права", - написал он в Twitter. Кроме того, генсек Североатлантического альянса призвал привлечь к ответственности причастных к покушению на Навального с использованием запрещенного химического оружия.

Сторонники Навального готовят митинги 23 января

Суд, состоявшийся в понедельник, 18 января, в УВД города Химки, арестовал россиянина до 15 февраля. До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили. О проведении заседания им сообщили лишь за несколько минут до его начала. Штабы Навального по всей России начинают подготовку к большим митингам 23 января, заявил соратник оппозиционера Леонид Волков.

Сам Навальный записал короткое видеообращение в здании УВД. "Не бойтесь, выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее", - подчеркнул оппозиционер. Он добавил, что происходящее в отделении полиции "не имеет ни малейшего отношения к законам" РФ.

Возвращение Навального в Россию и задержание в Шереметьево

Алексея Навального задержали на паспортном контроле вечером 17 января, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. Местонахождение политика оставалось неизвестным на протяжении нескольких часов после задержания.

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления веществом из группы "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера.

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