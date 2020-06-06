 Для речных пароходов в Германии наступили тяжелые времена (фото) | Кадр дня | DW | 09.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Для речных пароходов в Германии наступили тяжелые времена (фото)

После коронавирусной паузы исторические пароходы возобновили рейсы по Эльбе из Дрездена. Одновременно был начат процесс санации здешней судоходной компании.

Пароход Дрезден около дворца Пильниц - загородной резиденции саксонских курфюрстов

Пароход "Дрезден" около дворца Пильниц - загородной резиденции саксонских курфюрстов

Дрезден • Не будем здесь углубляться в экономические и юридические подробности, но выразим надежду на успешное проведение и завершение процедуры несостоятельности при самоуправлении (нем. Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung), о начале которой на днях объявила Саксонская пароходная компания (Sächsische Dampfschiffahrt). Как сообщает агентство dpa, процедура стала неизбежной, чтобы санировать пароходство, без которого трудно себе представить туристические ландшафты этой немецкой федеральной земли.

Пароход Дрезден во время рейса по Эльбе

Пароход "Дрезден" во время рейса по Эльбе

Акционерное общество было основано в Дрездене в 1836 году и обладает сегодня самым старым и большим флотом речных колесных пароходов в мире. Под флагами эльбского "Белого флота" ходит девять таких пароходов, построенных в конце XIX - начале XX веков, а также несколько современных прогулочных судов.

Последние два сезона были для компании нелегкими из-за длительных засушливых периодов - низкого уровня воды в Эльбе и связанных с этим ограничений в движении кораблей по реке. Сейчас же сказались последствия пандемии коронавирусной инфекции, то есть полный простой всего флота в начале сезона, что затруднило поиск инвесторов и процесс получения кредитов. Главным акционером компании является федеральная земля Саксония.

Эльбские замки Лингнер и Экберг

Эльбские замки Лингнер и Экберг

Пятого июня после смягчения карантинных мер пароходы возобновили рейсы по Эльбе при соблюдении общих профилактических требований. "Чем больше пассажиров воспользуется нашими услугами, тем лучше мы справимся с трудностями нынешнего времени", - подчеркнул в беседе с dpa исполнительный директор компании Джеффри Пёч (Jeffrey Pötzsch).

Смотрите также: 
 "Голубое чудо" на Эльбе

  • Мост через Эльбу в туманную погоду. Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Этот подвесной мост построили в Дрездене в 1891-1893 годах. Он стал одним из архитектурных символов саксонской столицы - наряду с Фрауэнкирхе, Цвингером и Оперой Земпера. В июле 2018 года мост отметил свой 125-летний юбилей. Ежедневно по нему проезжает около 30 тысяч автомобилей.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Пятый по счету дрезденский мост через Эльбу соединил два городских района - Блазевиц и Лошвиц. На момент строительства такая подвесная конструкция, обходившаяся без стальных тросов или цепей, не имела аналогов в мире. Вместо них использовали растяжки из клепаной полосовой стали.

  • Почтовая открытка 1898 года

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Лошвицкий мост - так он называется официально. Однако более широко известен под своим народным названием - "Голубое чудо" (Blaues Wunder), появившимся сразу после ввода в эксплуатацию. Как оно возникло?

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Во-первых, необычной для тех времен была такая голубая краска, которой покрыли металлический каркас. Во-вторых, удивительной была сама конструкция моста - всего лишь две опоры около берегов реки. От третьей посреди русла пришлось отказаться по требованию дирекции речного судоходства.

  • Этот снимок во время строительства сделал дрезденский фотограф Август Коч (August Kotzsch)

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Перед сдачей мост подвергли испытанию, для чего на него загнали... В разных источниках списки отличаются, но общая нагрузка составила около 160 тонн. Среди прочего для теста использовали дорожные катки и разные вагоны, грузовые платформы, пожарные машины, лошадей и так далее. В середине он прогнулся лишь на 9 миллиметров.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Общая длина моста составляет 280 метров, основного пролета - 146 метров. Весит вся конструкция 3500 тонн. Эта фотография была сделана во время наводнения 2013 года. Много он их видел на своем веку и все выдержал без каких-либо проблем.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    "Голубое чудо" в столице Саксонии всего лишь на несколько лет моложе Эйфелевой башни в Париже, ставшей символом новой индустриальной эпохи и использования таких ажурных металлических конструкций в строительстве и архитектуре.

  • Почтовая карточка 1922 года

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Как и знаменитый символ Парижа, дрезденский мост на пенсию не собирается. Эксперты считают, что он прослужит, минимум, еще 20 лет. По случаю 125-летия было объявлено о скором начале ремонтных работ - обновлении антикоррозионного покрытия. До 2020 года на эти цели будет потрачено более 10 миллионов евро.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Этот мост можно назвать одним из самых фотогеничных в Германии. Надеемся, вы согласитесь с нами, посмотрев на фотографии, сделанные в разное время и при разной погоде. Мы же расскажем еще несколько интересных фактов из его истории.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    В 1945 году в конце Второй мировой войны при отступлении вермахта этот мост через Эльбу должны были взорвать, чтобы замедлить продвижение Красной Армии. Он был уже заминирован, но сразу два смелых и решительных жителя Дрездена, не сговариваясь, перерезали кабель в разных местах.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    На поддержание этого памятника инженерно-технического искусства в надлежащем состоянии власти города ежегодно тратят около 100 тысяч евро. Это без учета средств на ремонт и новую краску.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    По случаю 100-летия моста в 1993 году жители Дрездена повторно испытали его на прочность, для чего на нем собралось три тысячи человек.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Чтобы окупить расходы на строительство, в общей сложности - 2,25 млн золотых марок, до 1921 года здесь взимали плату: от двух пфеннигов с пешеходов и десяти пфеннигов за каждую лошадь - до двадцати пфеннигов с автомобилей. Также по два пфеннига приходилось отдавать за каждую домашнюю птицу.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Затраты окупились, плюс еще хватило средств на благоустройство прилегающей территории.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Ходил - по Эльбе, попал в музей - на Одере: история одного парохода (фото)

Среди пассажиров этого парохода, ходившего по Эльбе, был австрийский император Франц Иосиф I. (06.06.2020)  

Германия: туризм возвращается (фото)

В прибрежные регионы и на острова Северного и Балтийского морей вернулись туристы. Карантинные меры сняты здесь пока лишь частично, но людей на местных пляжах стало больше. (18.05.2020)  

Острова и курорты вновь становятся "обитаемыми" для туристов (фото)

После двухмесячного перерыва, вызванного коронавирусной пандемией, немецкие морские курорты принимают первых отдыхающих. (25.05.2020)  

Коронавирус более опасен для экономики Германии, чем для ее жителей

Lufthansa отменяет все полеты в Китай, немецкая туриндустрия теряет китайских клиентов, фирмы из ФРГ останавливают производство в КНР. Из-за эпидемии бизнес начинает нести потери. (29.01.2020)  

По осенней Эльбе - на колесном пароходе (фото)

Этот и другие речные олдтаймеры начинают свои прогулочные рейсы по Эльбе от набережной в центре Дрездена. (25.10.2015)  

Самая красивая немецкая "Швейцария"

В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена. (13.09.2019)  

Показательная роскошь саксонского курфюрста в Дрездене

Золотая парча, бархат, фрески эпохи барокко…На реконструкцию парадных залов в Дрездене потратили более 34 миллионов евро. (01.10.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Каким будет летний отпуск в условиях пандемии коронавируса  

Home-office в номере отеля, или Как берлинские отельеры повышали свой доход  

Баварский Бамберг страдает из-за отсутствия туристов  

Также по теме

BdT: Elbraddampfer ist Museumsdampfer

Ходил - по Эльбе, попал в музей - на Одере: история одного парохода (фото) 06.06.2020

Среди пассажиров этого парохода, ходившего по Эльбе, был австрийский император Франц Иосиф I.

Deutschland BdT Schloss Moritzburg im Regen

В замке Морицбург посетителям подарят шампанское (фото) 12.05.2020

Всего припасено 350 бутылок - по случаю 350-летия саксонского курфюрста Августа Сильного.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW