Для речных пароходов в Германии наступили тяжелые времена (фото)

Дрезден • Не будем здесь углубляться в экономические и юридические подробности, но выразим надежду на успешное проведение и завершение процедуры несостоятельности при самоуправлении (нем. Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung), о начале которой на днях объявила Саксонская пароходная компания (Sächsische Dampfschiffahrt). Как сообщает агентство dpa, процедура стала неизбежной, чтобы санировать пароходство, без которого трудно себе представить туристические ландшафты этой немецкой федеральной земли.

Пароход "Дрезден" во время рейса по Эльбе

Акционерное общество было основано в Дрездене в 1836 году и обладает сегодня самым старым и большим флотом речных колесных пароходов в мире. Под флагами эльбского "Белого флота" ходит девять таких пароходов, построенных в конце XIX - начале XX веков, а также несколько современных прогулочных судов.

Последние два сезона были для компании нелегкими из-за длительных засушливых периодов - низкого уровня воды в Эльбе и связанных с этим ограничений в движении кораблей по реке. Сейчас же сказались последствия пандемии коронавирусной инфекции, то есть полный простой всего флота в начале сезона, что затруднило поиск инвесторов и процесс получения кредитов. Главным акционером компании является федеральная земля Саксония.

Эльбские замки Лингнер и Экберг

Пятого июня после смягчения карантинных мер пароходы возобновили рейсы по Эльбе при соблюдении общих профилактических требований. "Чем больше пассажиров воспользуется нашими услугами, тем лучше мы справимся с трудностями нынешнего времени", - подчеркнул в беседе с dpa исполнительный директор компании Джеффри Пёч (Jeffrey Pötzsch).

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