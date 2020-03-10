Дело о крушении рейса MH17: суд во времена коронавируса

Необычное судебное слушание в ходе необычного уголовного процесса: окружной суд Гааги продолжил в понедельник, 23 марта, рассмотрение дела о крушении рейса MH17 над восточной Украиной в 2014 году. Из-за угрозы распространения коронавируса заседание прошло при повышенных мерах безопасности.

О том, что слушание по делу MH17 состоится без публики, было объявлено заранее. Судьи расселись как можно дальше друг от друга. Вместо полного состава на слушаниях присутствовали только трое судей, остальные следили за ходом дела онлайн. Председательствующий судья Хендрик Стинхёйс объяснил решение не переносить заседание 23 марта тем, что тогда рассмотрение дела пришлось бы, по сути, начинать заново, а "суд бы этого не хотел".

В зале присутствовал всего один представитель стороны обвинения, один адвокат, представляющий интересы родственников погибших, и делопроизводитель. Не было представителей российского полковника ГРУ Олега Пулатова - единственного из четверых обвиняемых, который решил защищать свои интересы в суде. Пресс-центр, построенный специально для судебного процесса, тоже временно закрыли.

Что даст суду осмотр останков сбитого "Боинга"?

В начале заседания суд ответил на полученный им запрос от стороны обвинения - прокуроры хотят, чтобы судьи съездили на одну из военных авиабаз Нидерландов. На ней эксперты-криминалисты реконструировали сбитый над Донбассом пассажирский лайнер "Малайзийских авиалиний", который 17 июля 2014 года выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Суд попросил уточнить, что даст этот визит и как он должен выглядеть.

Реконструированный "Боинг" "Малайзийских авиалиний"

Затем председательствующий судья заговорил о требовании адвокатов родственников погибших. Они хотят получить полный доступ к материалам дела и аргументируют это тем, что защита обвиняемых его уже получила. Обвинение же объяснило свое решение предельно ограничить доступ к материалам дела для родственников соображениями безопасности.

Итоговое решение суда было таким: адвокаты потерпевших, по словам судьи Стинхёйса, получат доступ к официальным отчетам из обвинительного заключения Международной следственной группы (JIT), после чего смогут по запросу получить материалы, на которых базируются эти отчеты. При этом адвокаты потерпевшей стороны не имеют права копировать никакие из полученных документов и не должны напрямую делиться полученной информацией с родственниками погибших. Это сделано с целью защиты свидетелей и с учетом ценности их показаний.

Защита Пулатова попросила перевести все материалы дела на русский язык, а также потребовала доступ не только к ним, но и ко всем данным обвинения, в дело не вошедшим. Окружной суд Гааги решил делегировать решения по этим запросам независимому судье.

Суд по делу MH17 возобновится 8 июня

В ходе заседания судьи выразили неуверенность, что в деле представлены интересы всех пострадавших. Они предположили, что к делу MH17, возможно, следует приобщить жалобы жильцов домов в Донбассе, частично разрушенных в результате крушения "Боинга".

Суд также попросил прокуроров разъснить, можно ли приобщить к делу зашифрованные спутниковые снимки разведки США, зафиксировавшие полет поразившей "Боинг" ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук". Судьи предложили стороне обвинения в следующий раз уточнить, получат ли они данные снимки вместе с расшифровкой.

На этом председательствующий судья Хендрик Стинхёйс остановил короткое заседание, которое продлилось меньше часа. Следующее слушание состоится 8 июня - суд тем самым дает время представителям обвиняемого Пулатова время на подготовку к процессу.

Суд не исключил дополнительного расследования

В деле о крушении "Боинга-777" насчитывается около 36 тысяч страниц, а также большое количество видео- и аудиофайлов. После пяти лет расследования следователи Международной следственной группы (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды, Украина) пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом сбила военная ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Сам ЗРК находился на украинской территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Следователи уверены, что "Бук" попал туда из 53-й бригады ПВО РФ под Курском и вскоре после трагедии был транспортирован через границу обратно на территорию России. Российские власти отвергают причастность к трагедии.

Обвинения выдвинуты против трех граждан России и одного гражданина Украины по двум пунктам: атака на самолет и убийство людей на борту. Среди обвиняемых - Игорь Гиркин, называвший себя "министром обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Остальные - Сергей Дубинский и Олег Пулатов, которых связывают с российскими силовыми структурами, а также украинец Леонид Харченко - по версии следствия, подчинялись Гиркину.

8 июня, как ожидается, суд рассмотрит позицию защиты обвиняемого Пулатова - его представители дали понять, что потребуют проведения дополнительного расследования. 23 марта суд отметил, что такое расследование, возможно, действительно придется провести.

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