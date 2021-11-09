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Движение "Талибан"

Исламистское радикальное движение, вновь захватившее власть в Афганистане в 2021 году после ухода из этой страны войск США.

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Популярная афганская певица о запретах талибов (09.11.2021) 09.11.2021

Уже три месяца, как талибы захватили власть в Афганистане. Какое будущее ожидает теперь афганских поп-исполнителей? В конце 1990-х, когда экстремистская группировка правила страной, поп-музыка была полностью запрещена.

Лукашенко гонит мигрантов в ЕС: страшные кадры с польской границы. DW Новости (09.11.2021) 09.11.2021

Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?
Usbekistan Termez | Truck drivers with potatoes imported from Aghanistan near the Uzbek city of Termez.

Афганских беженцев в Узбекистане нет? Что происходит на самом деле 05.11.2021

Власти Узбекистана отрицают, что в стране есть афганские беженцы. Правозащитники, в свою очередь, говорят, что их там сотни. DW побывала в Термезе и Ташкенте и встретилась с такой семьей.

Афганским беженцам в Узбекистане не рады (03.11.2021) 03.11.2021

Многие афганцы не хотят жить под властью Талибана и стремятся выехать из страны. Между тем, соседние с Афганистаном страны, в частности, Узбекистан, принимать беженцев категорически не хотят. И стараются не замечать проблем даже тех людей, которые все-таки смогли въехать.
14.10.2020, Kirgistan, Bishkek: Die Demonstranten schwenken der kirgisischen Fahnen, während sie auf die Rede des kirgisischen Premierministers Schaparow vor dem Regierungsgebäude warten. In Kirgistan ist nach massiven Protesten der Oppositionelle Schaparow vom Parlament als neuer Regierungschef bestätigt worden. Foto: Vladimir Voronin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Кыргызстан: хрупкая демократия в Центральной Азии - репортаж DW 03.11.2021

Китай на востоке, Россия на севере, Афганистан на юге: в этой геополитической обстановке Кыргызстан пытается строить демократическое общество. Этот путь дается стране нелегко. Репортаж Марселя Фюрстенау.
KABUL, AFGHANISTAN - NOVEMBER 02: Taliban members take security measures after a large explosion takes place in Afghanistan's capital Kabul at Wazir Akbar Khan region on November 02, 2021. Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

В результате взрыва в Кабуле погибли не менее 19 человек 02.11.2021

Мощные взрывы прогремели возле военного госпиталя в центре Кабула. Соообщается также о стрельбе внутри больницы. Ответственность за нападение пока не взяла ни одна группировка.
22.02.2018. Foto: Shoaib Tanka Shokran, DW-Freelancer Afghanistan is launching the start of TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) gas pipeline project in western province Herat. These photos show the preparation for the inauguration of the project.

Правительство талибов договорилось с Туркменистаном о газопроводе ТАПИ 02.11.2021

Движение "Талибан" заявило о полной поддержке проекта ТАПИ и пообещало Ашхабаду защитить строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия на территории Афганистана.
Polish Rainbow UK at Pride 2018, London - Photo by PolishRainbowUK

Лондон принял первых представителей сексуальных меньшинств из Афганистана 30.10.2021

Первая группа представителей ЛГБТ-сообщества прибыла из Афганистана в Великобританию. Британский МИД заявил, что в ближайшие месяцы продолжит операцию по их эвакуации.
In this photograph taken on September 28, 2021 Taliban fighters enjoy a ride on a pirate ship attraction in a fairground at Qargha Lake on the outskirts of Kabul. - This is Afghanistan! a Taliban fighter shouts on the pirate ship ride at a fairground in western Kabul, as his armed comrades cackle and whoop on board the rickety attraction. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) / TO GO WITH: Afghanistan-conflict-fairground, SCENE by James EDGAR

Талибам можно доверять? На что надеются соседи Афганистана 29.10.2021

У Запада и стран Центральной Азии разные взгляды на ситуацию в Афганистане после прихода к власти талибов. Но всех сейчас интересует вопрос, как выстраивать отношения с новыми властями в Кабуле.
Tajik service members take part in a military parade near the border with Afghanistan in the town of Khorog (Khorugh), Tajikistan September 30, 2021. Press Service of President of Tajikistan/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Китай построит базу для спецназа МВД Таджикистана 28.10.2021

На строительство объекта в Таджикистане неподалеку от афганской границы Пекин выделяет 8,5 млн долларов. Душанбе готовится передать в собственность Китаю еще одну базу близ афганской границы.

"Талибан", нищета, засуха - Афганистан на грани катастрофы (27.10.2021) 27.10.2021

К смене власти в Кабуле и экономическому кризису добавилась новая напасть - в Афганистане чудовищная засуха. Местные фермеры говорят, что собрали в этом году лишь половину от прошлогоднего урожая. Без помощи извне страну ждет гуманитарный кризис.

Учения России и ее союзников у афганской границы (27.10.2021) 27.10.2021

Военные учения под руководством российских войск на афганской границе. Борьба с террористической угрозой или укрепление влияния в регионе?
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 20, 2021: Acting Foreign Minister of Afghanistan, Taliban (banned in Russia) official Amir Khan Muttaqi (R) and a deputy prime minister of the interim Afghan government, Taliban (banned in Russia) official Abdul Salam Hanafi leave after the 3rd meeting of the Moscow Format on the Afghanistan peace settlement at President Hotel. Sergei Bobylev/TASS

Россия назвала уважение прав человека условием признания талибов 20.10.2021

Талибы получат шанс на признание лишь в том случае, если будут соблюдать права человека, заявила Россия. В то же время участники форума в Москве призвали выстраивать отношения с талибами вне зависимости от их признания.

Талибы впервые в Москве как власть Афганистана и премия Сахарова Навальному. DW Новости (20.10.2021) 20.10.2021

Хотя Афганистан уже давно под полным контролем талибов, им не удается получить международное признание как действующей афганской власти. Сегодняшняя конференция в Москве с их участием под названием "Московский формат" - фактически первая официальная международная встреча талибов после прихода к власти.

Талибы в Москве: стоит ли слишком серьезно воспринимать "московский формат"? (20.10.2021) 20.10.2021

Делегация Талибана приехала в Москву для участия в так называемом "московском формате". Представителей запрещенной в РФ организации встречал глава российского МИД Сергей Лавров.

Жизнь в Кабуле при талибах: афганцы на грани выживания? (20.10.2021) 20.10.2021

Экономика после захвата власти талибами встала. Торговцы на рынке в Кабуле жалуются, что они на грани разорения. По их словам, самим талибам нечего есть, поэтому непонятно, как они собираются кормить других. Простые афганцы надеются на помощь международного сообщества.
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