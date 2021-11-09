Движение "Талибан"

Исламистское радикальное движение, вновь захватившее власть в Афганистане в 2021 году после ухода из этой страны войск США.
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Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?
Многие афганцы не хотят жить под властью Талибана и стремятся выехать из страны. Между тем, соседние с Афганистаном страны, в частности, Узбекистан, принимать беженцев категорически не хотят. И стараются не замечать проблем даже тех людей, которые все-таки смогли въехать.
К смене власти в Кабуле и экономическому кризису добавилась новая напасть - в Афганистане чудовищная засуха. Местные фермеры говорят, что собрали в этом году лишь половину от прошлогоднего урожая. Без помощи извне страну ждет гуманитарный кризис.
Хотя Афганистан уже давно под полным контролем талибов, им не удается получить международное признание как действующей афганской власти. Сегодняшняя конференция в Москве с их участием под названием "Московский формат" - фактически первая официальная международная встреча талибов после прихода к власти.
Экономика после захвата власти талибами встала. Торговцы на рынке в Кабуле жалуются, что они на грани разорения. По их словам, самим талибам нечего есть, поэтому непонятно, как они собираются кормить других. Простые афганцы надеются на помощь международного сообщества.