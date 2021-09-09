 Афганские беженцы в Украине. Что с ними будет дальше? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 12.09.2021

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Украина

Афганские беженцы в Украине. Что с ними будет дальше?

После прихода к власти талибов Украина вывезла из Афганистана спецрейсами около 700 человек. Среди эвакуированных - и граждане Украины, и афганцы, у которых в Украине никого нет. Что их ждет?

Афганцы, эвакуированные в Украину, в киевском аэропорту Борисполь

Афганцы, эвакуированные в Украину

Тугиян вместе со своей семьей прибыл в Киев из Кабула специальным авиарейсом 23 августа 2021 года. Мужчина просит не называть его фамилию из соображений безопасности. После эвакуации из Афганистана Тугиян вместе с семьей поехал в Харьков, где учился в 90-х годах. Здесь живут несколько его друзей, у которых Тугиян, его жена и четверо детей могут пожить некоторое время. "У меня есть в Украине друзья, но долго у них оставаться не могу. Ведь у каждого своя семья, дети, а квартиры маленькие", - рассказывает Тугиян.

Жизнь до и после прихода талибов

До захвата власти талибами Тугиян работал в министерстве образования Афганистана по программе Всемирного банка. Говорит, что имел хорошую работу и приличную зарплату, просторное жилье. Мужчина родом из провинции Панджшер. На родине у него остались пожилые родители. Со временем он надеется забрать их к себе.

Пассажиры поднимаются на борта самолета авиакомпании Qatar Airways, вылетающего из Кабула

Афганцы, покидающие страну после прихода к власти талибов

Тугиян является гражданином Украины с 2006 года. Его жена - гражданка Афганистана, поэтому Украина выдала ей краткосрочную визу на 15 дней. Когда срок действия визы истек, семья обратилась в харьковское отделение миграционной службы за ее продлением. "Мы написали заявление, чтобы жена получила статус беженца. Визу ей не продлили. Когда обращаешься с заявлением о приобретении статуса беженца, то забирают паспорт и выдают две справки, что твой паспорт у них, и твое заявление находится на рассмотрении", - рассказывает мужчина. По его словам, рассмотрение прошения жены может длиться до полугода, но все это время она может легально жить в Украине.

Где и как живут афганские беженцы в Украине 

По словам главы афганской общины Украины Абдула Баяни, в августе 2021 года из Афганистана прибыло почти 400 афганцев, у которых нет украинского гражданства, родных или знакомых в Украине. Таких прибывших, со слов Абдула, Государственная миграционная служба направила в пункты временного содержания в Чернигове и Одессе.

"Я встречался с ними в Одессе, поскольку сам здесь живу. В Чернигов не смог съездить, - рассказывает Абдул, - только по телефону общались. Прибывшие жалуются на пищу. Та, которую им предлагают, не подходит. У них также практически нет средств купить себе еды отдельно, обеспечить себя одеждой. Вы же видели, в чем они убегали из Кабула".

Вооруженные талибы и автомобиль Ford на улицах Кабула

На улицах Кабула после прихода к власти талибов

Но самая большая проблема - визы в третьи страны, рассказывает Абдул. Миграционная служба сообщила эвакуированным афганцам, что они могут просить убежища в Украине или уехать в третью страну. "Да, им выдали 15-дневную визу, и за это время они должны либо написать заявление о предоставлении убежища, либо выбрать себе для переезда третью страну. Но сложность в том, что им не открывают визы в третьи страны, - рассказывает Абдул. - Часть прибывших оказалась без документов, а их пока не могут подготовить через посольство Афганистана в Украине из-за нарушенной системы передачи информации".

По словам Абдула, в Украине сегодня живет свыше шести тысяч афганцев. Они начали прибывать сюда еще со времен нахождения советских войск в Афганистане. Многие стали гражданами Украины. Часть имеют разрешение на временное проживание, у кого-то - статус беженца. "Есть афганцы, которые здесь больше десяти лет, но до сих пор без каких-либо документов! А без них ни работы, ни образования, ни возможности выехать в третью страну", - говорит Абдул Баяни.

На какую помощь могут рассчитывать афганские беженцы  

Руководитель украинской общественной организации "Международный комитет защиты прав человека" Игорь Данилов на вопрос DW, опекают ли они беженцев из Афганистана, ответил, что их организация не имеет для этого ни финансовых, ни человеческих ресурсов. Игорь также не слышал о похожих программах и от правительства Украины.

 "Украина не сумела за семь лет оказать надлежащую помощь жильем и работой даже внутренне перемещенным лицам из оккупированных районов Донбасса, - говорит Данилов. - Что же говорить про афганских беженцев? Здесь была бы кстати помощь США, ведь выведение оттуда их военного контингента вызвало массовое бегство афганцев. Если бы США предоставили Украине финансы на содержание и помощь беженцев из Афганистана, их положение здесь было бы лучше".

Афганка заполняет документы о предоставлении убежища

Афганка заполняет документы о предоставлении убежища

На свой запрос в украинский офис Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) DW получила ответ, что офис "…сотрудничает с правительством Украины и его ведомствами для того, чтобы афганцы, которые прибыли в страну, были приняты и могли подать заявления о предоставлении им убежища в Украине". Также в письме говорится, что "некоторые граждане Афганистана…подали прошения в Государственную миграционную службу о предоставлении им убежища. Они были хорошо приняты, имели доступ к социальной и правовой помощи, а также к тестированию и вакцинации от COVID-19".

В представительстве УВКБ ООН в Украине DW посоветовали пообщаться на тему конкретной помощи афганским беженцам с общественными организациями "Право на защиту" и "Рокада", с которыми сотрудничает их офис. Но телефоны "Рокады" не отвечают. А в "Праве на защиту" сказали, что не предоставляют информации, и вся коммуникация осуществляется только через миграционную службу. Запрос DW в эту службу остается без ответа уже две недели.

Какое будущее ждет прибывших в Украину афганцев

Тем временем в Харькове Тугиян обратился в местный офис "Права на защиту" с прошением о материальной помощи для семьи. Там ответили, что, поскольку он и его дети - граждане Украины, помощи они не получат. Ее дадут только его жене как гражданке Афганистана и человеку, попросившему статус беженца.

"У нее взяли отпечатки пальцев, отсканировали сетчатку глаза. Сообщили, довольно туманно, что будет какая-то одноразовая помощь, скорее всего деньгами. Сумму не указали. Первая помощь может прийти в течение трех-четырех дней, а дальше - раз в три месяца или раз в шесть месяцев. Сказали, что окажут медицинскую помощь", - говорит наш собеседник.

Ребенок из семьи афганцев, вынужденных покинуть родину

Ребенок из семьи афганцев, вынужденных покинуть родину

По его словам, жена с детьми вообще хочет в третью страну. "Опыт других афганских семей в Украине, которые раньше подали заявление на предоставление убежища, не очень склоняет к тому, чтобы оставаться здесь, - рассказывает Тугиян. - Украина обеспечила их документами, но не помогла жильем, работой, как это делается в Германии, Канаде или Австралии". 

Дети Тугияна пойдут в школу после языковых курсов, которые должен организовать киевский офис "Права на защиту". Занятия в столице будут очные, а для остальных детей - дистанционные курсы. Семья сама выбирает язык обучения - украинский или русский. "Трое моих старших дочерей говорят на английском, они были прилежными ученицами в Кабуле. А родной их язык - фарси. Понятно, что дети не могут идти в школу, не зная языка страны пребывания", - говорит Тугиян.

Он сам владеет фарси, русским и английским языками, но работу по специальности в Украине пока найти не может. "Отсутствие работы тяготит больше всего, - говорит он. - Как быть? Я ночами не сплю… Имел хорошую работу в Кабуле, и все встало с ног на голову. Просил своего товарища в Кабуле продать мой автомобиль и переслать мне деньги на жизнь. Посмотрим, что будет дальше".

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    Автор: Марина Барановская


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