Таджикистан не готов принимать большое число беженцев из Афганистана

Таджикистан заявил, что его возможности приема беженцев из Афганистана весьма ограничены, поэтому он не способен принять большое число соискателей убежища из этой страны. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Расулзода в интервью государственному агентству "Ховар" в четверг, 2 сентября, пожаловался на отсутствие международной поддержки в деле приема беженцев из Афганистана.

По словам министра, его страна выделила территорию для приема беженцев, но мировое сообщество не оказывает Таджикистану никакой практической поддержки. Рахимзода также сообщил, что встречался с представителем Верховного комиссариата ООН по делам беженцев и проинформировал его о том, что правительство в Душанбе "мирно вернуло на родину" 5000 афганских военнослужащих, бежавших в Таджикистан после захвата власти в Афганистане талибами.

Помощь странам, соседствующим с Афганистаном

Сразу после победы "Талибана" Таджикистан выразил готовность принять до 100 тысяч афганских беженцев, но уже вскоре после этого заявил, что не сможет сделать этого из-за пандемии коронавируса и "угрозы проникновения террористов в другие страны".

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в ходе визита в Душанбе 30 августа обещал соседним с Афганистаном государствам 500 млн евро, чтобы помочь им справиться с приемом афганских беженцев, а Таджикистану, помимо прочего, - дополнительную помощь в сфере развития экономики.

Смотрите также: