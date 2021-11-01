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Грант

October 31, 2021, Salisbury, UK: Emergency services at the scene of a crash involving two trains near the Fisherton Tunnel between Andover and Salisbury in Wiltshire. Fifty firefighters are at the scene of the collision in which up to a dozen passengers are believed to have been injured. Picture date: Sunday October 31, 2021. Salisbury UK PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAp134 20211031_zba_p134_315 Copyright: xAndrewxMatthewsx

На юге Англии два поезда столкнулись в туннеле 01.11.2021

В результате столкновения поездов в туннеле Фишертон в графстве Уилшир пострадали около дюжины человек, погибших нет.
Reportage Frontlinie Ost-Ukraine --- Sie wurden von unserem Korri in der Ukraine Oleh Klymchuk Ende Juli 2021 gemacht

На рубеже: как живут в селах у линии разграничения в Донецкой области 05.08.2021

Международный Красный Крест уже несколько лет выделяет гранты на поддержку экономических инициатив украинцев, живущих рядом с линией разграничения в Донбассе. Репортаж DW о некоторых проектах.
Russischkurse in Tadschikistan. Bildbeschreibung: Fachliteratur für Russischlehrer Das Foto hat unser Korrespondent in Duschnabe (Tadschikistan) Galim Faskhutdinov im August 2012 gemacht. Das Bild darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Zugestellt von Andreas Brenner

Фонд президентских грантов отказался поддержать "Тотальный диктант" 22.06.2021

Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец считает отказ ФПГ политическим решением и обещает, что в 2022 году акция состоится.
Die georgische Landesfahne (r) und die Fahne der EU, fotografiert am 24.04.2014 im Außenministerium in Tiflis in der Republik Georgien. Foto: Ralf Hirschberger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

ЕС выделил Грузии 380 млн евро для борьбы с коронавирусом 13.12.2020

Средства мобилизованы в рамках пакета Team Europe, запущенного ЕС в поддержку стран-партнеров на фоне борьбы с пандемией. Часть суммы предоставлена Грузии в виде гранта, а часть - в виде льготного кредита.

Portrait of a female researcher doing research in a biochemistry lab (shallow DOF color toned image) | Verwendung weltweit, Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Где в Германии иностранцы занимаются наукой 20.10.2020

В каких немецких вузах стремятся работать ученые со всего мира? В Германии опубликован рейтинг их популярности с учетом различных сфер науки. Знакомим с его результатами.
Brüssel, 07.07.2020+++Vize-Ministerpräsidentin für Europäische und Euroatlantische Integration der Ukraine Olha Stefanishyna (Olga Stefanishyna). (c) DW/Iurii Sheiko

Киев получит от ЕС 105 млн евро на проведение реформ 16.07.2020

Средства перечисляются в рамках программ помощи Евросоюза по преодолению последствий пандемии. Соответствующее соглашение подписала украинский вице-премьер Стефанишина с Еврокомиссией.

EU Council President Charles Michel and European Commission President Ursula von der Leyen(not pictured) hold a news conference following a meetig with Turkish President Tayyip Erdogan in Brussels, Belgium March 9, 2020. REUTERS/Francois Lenoir

Объем следующего бюджета Евросоюза может составить 1,074 трлн евро 10.07.2020

Глава Евросовета Шарль Мишель подготовил пакет компромиссных предложений по бюджету ЕС и фонду помощи экономикам, пострадавшим от пандемии коронавируса.
04.03.2018, Borkwalde, Brandenburg, Die gegensaetzlichen Worte Fake und Fakt liegen auf einer Tastatur. | Verwendung weltweit

Госдепартамент США объявил грант на "разоблачение дезинформации из России" 23.05.2020

Госдепартамент США намерен выдать 250 000 долларов для публикации отчета о кампаниях дезинформации из России и СССР в области здравоохранения. Посольство РФ в Вашингтоне критикует инициативу.
FILE - In this Sept. 13, 2018, file photo, Jeff Bezos, Amazon founder and CEO, speaks at The Economic Club of Washington's Milestone Celebration in Washington. Bezos announced in September that he's dedicating half of his new $2 billion Bezos Day One Fund toward creating schools for children under 5 years old nationwide, which could make him the top philanthropic funder of early education. (AP Photo/Cliff Owen, File) |

Безос выделит 10 млрд долларов на борьбу с изменением климата 17.02.2020

Основатель компании Amazon объявил о создании многомиллиардного климатического фонда и начале выделения грантов. "Мы можем спасти Землю", - заявил он.

Screenshot | Verstorbener russischer Chirurg Andrey Pavlenko

В России на пожертвования могут создать СМИ об онкологии 12.01.2020

За неделю после смерти врача-онколога Андрея Павленко собрано более 21 тыс. долларов пожертвований для его гранта.
ILLUSTRATION - Eine Frau trägt am 18.06.2014 in einem Studio in Berlin einen Doktorhut und hält Geldscheine in der Hand.

Какую стипендию платят студентам в Германии 05.09.2019

Скажем сразу: стипендии по умолчанию в немецких вузах нет. Но у студентов, в том числе и иностранных, есть возможность получить поддержку.
The Pentagon is seen from the air over Washington, DC on August 25, 2013. The 6.5 million sq ft (600,000 sq meter) building serves as the headquarters of the US Department of Defense and was built from 1941 to1943. AFP PHOTO / Saul LOEB / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

Spiegel Online обнаружил, что Пентагон финансирует проекты немецких вузов 23.06.2019

С 2008 года министерство обороны США выделило в общей сложности 21,7 миллиона долларов на проекты вузов и исследовательских центров в Германии.
WASHINGTON, USA - SEPTEMBER 13: U.S. Department of State Spokesperson Heather Nauert speaks to members of the foreign press during a briefing at the Foreign Press Center in Washington, United States on September 13, 2017. Yasin Ozturk / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Хезер Науэрт ушла с поста представителя Госдепартамента США 30.03.2019

Хезер Науэрт перешла в американскую программу образовательных грантов Fullbright. Госсекретарь США Майкл Помпео поблагодарил ее за службу в Госдепартаменте, где Науэрт работала с апреля 2017 года.
Das Foto hat unser Korrespondent in Moskau (Russland) Sergej Dick im September 2018 gemacht. Thema: Bewegung für Menschenrechte steht in RU vor dem Aus. Stichworte: Bewegung für Menschenrechte, Russland, Menschenrechte Bildbeschreibung: Lew Ponomarjew - Leiter der russischen Nichtregierungsorganisation Bewegung für Menschenrechte

Пономарев предупредил о возможном закрытии движения "За права человека" 27.12.2018

Организация не получила президентский грант на 2019 год. Движение уже десять лет работает на президентские гранты и не получает зарубежное финансирование, чтобы не попасть под закон об "иностранных агентах".
Das Foto hat unser Korrespondent in Moskau (Russland) Sergej Dick im September 2018 gemacht. Thema: Bewegung für Menschenrechte steht in RU vor dem Aus. Stichworte: Bewegung für Menschenrechte, Russland, Menschenrechte Bildbeschreibung: Lew Ponomarjew - Leiter der russischen Nichtregierungsorganisation Bewegung für Menschenrechte

Две правозащитные организации в РФ могут закрыться из-за отказа в грантах 01.11.2018

Организации Льва Пономарева могут прекратить работу, так как не получили президентские гранты. Отказ связан с поддержкой фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", считает правозащитник.

Проекты правозащитника Пономарева оказались под угрозой закрытия (14.09.2018) 14.09.2018

Движение “За права человека” каждый год участвует в конкурсе на президентские гранты. Никаких иностранных пожертвований, иначе организацию признают иноагентом. Но в 2018 году движение пока осталось без госпомощи.
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