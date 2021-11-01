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В результате столкновения поездов в туннеле Фишертон в графстве Уилшир пострадали около дюжины человек, погибших нет.
Международный Красный Крест уже несколько лет выделяет гранты на поддержку экономических инициатив украинцев, живущих рядом с линией разграничения в Донбассе. Репортаж DW о некоторых проектах.
Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец считает отказ ФПГ политическим решением и обещает, что в 2022 году акция состоится.
Средства мобилизованы в рамках пакета Team Europe, запущенного ЕС в поддержку стран-партнеров на фоне борьбы с пандемией. Часть суммы предоставлена Грузии в виде гранта, а часть - в виде льготного кредита.
В каких немецких вузах стремятся работать ученые со всего мира? В Германии опубликован рейтинг их популярности с учетом различных сфер науки. Знакомим с его результатами.
Средства перечисляются в рамках программ помощи Евросоюза по преодолению последствий пандемии. Соответствующее соглашение подписала украинский вице-премьер Стефанишина с Еврокомиссией.
Глава Евросовета Шарль Мишель подготовил пакет компромиссных предложений по бюджету ЕС и фонду помощи экономикам, пострадавшим от пандемии коронавируса.
Госдепартамент США намерен выдать 250 000 долларов для публикации отчета о кампаниях дезинформации из России и СССР в области здравоохранения. Посольство РФ в Вашингтоне критикует инициативу.
Основатель компании Amazon объявил о создании многомиллиардного климатического фонда и начале выделения грантов. "Мы можем спасти Землю", - заявил он.
За неделю после смерти врача-онколога Андрея Павленко собрано более 21 тыс. долларов пожертвований для его гранта.
Скажем сразу: стипендии по умолчанию в немецких вузах нет. Но у студентов, в том числе и иностранных, есть возможность получить поддержку.
С 2008 года министерство обороны США выделило в общей сложности 21,7 миллиона долларов на проекты вузов и исследовательских центров в Германии.
Хезер Науэрт перешла в американскую программу образовательных грантов Fullbright. Госсекретарь США Майкл Помпео поблагодарил ее за службу в Госдепартаменте, где Науэрт работала с апреля 2017 года.
Организация не получила президентский грант на 2019 год. Движение уже десять лет работает на президентские гранты и не получает зарубежное финансирование, чтобы не попасть под закон об "иностранных агентах".
Организации Льва Пономарева могут прекратить работу, так как не получили президентские гранты. Отказ связан с поддержкой фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", считает правозащитник.
Движение “За права человека” каждый год участвует в конкурсе на президентские гранты. Никаких иностранных пожертвований, иначе организацию признают иноагентом. Но в 2018 году движение пока осталось без госпомощи.
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