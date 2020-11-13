Фонд президентских грантов отказался поддержать "Тотальный диктант"

Фонд президентских грантов (ФПГ) отказался выделить денежные средства на проведение "Тотального диктанта" в 2022 году. Об этом сообщила директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец на своей странице в соцсети Facebook 21 июня. "Было ли это политическим решением? Я уверена, что да," - написала Ребковец, указав: "За что потребовалось наказать "Диктант", объяснять, кажется, долго не нужно".

ФПГ поддерживал проведение "Тотального диктанта" в течение последних четырех лет. "Мы действительно очень зависели от ФПГ в инфраструктурной части (поддержка и доработка сайта, работа штаба, информационная кампания, конференция, создание новых онлайн-курсов и т.д.)", - отметила Ольга Ребковец. Вместе с тем она сообщила, что в 2022 году "Тотальный диктант" состоится, но "в каком виде, масштабах и форматах", пока неизвестно.

На "Тотальный диктант" - 2022 организаторы запрашивали выделение гранта на 25 млн рублей при стороннем софинансировании в размере 97 млн рублей, указывает портал "Тайга.инфо".

Россотрудничество отказалось от "Тотального диктанта" из-за автора текста

В ноябре 2020 года подведомственное МИД РФ Федеральное агентство по делам соотечественников - Россотрудничество отказалось поддерживать в 2021 году ежегодную акцию "Тотальный диктант", предоставляя для ее проведения свои площадки в культурных центрах за рубежом. Глава ведомства Евгений Примаков не объяснил причин этого шага, отметив лишь, что они являются "вескими".

Решение Россотрудничества было принято после того, как автором текста для диктанта на 2021 год выбрали писателя Дмитрия Глуховского, который неоднократно жестко критиковал президента РФ Владимира Путина. Глуховский утверждает, что в первоначальной версии поста Примакова отказ Россотрудничества от "Тотального диктанта" напрямую связывали с его именем.

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