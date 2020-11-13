Россотрудничество отказалось от "Тотального диктанта" из-за автора текста

Подведомственное МИД РФ Федеральное агентство по делам соотечественников - Россотрудничество не будет поддерживать в следующем году ежегодную акцию "Тотальный диктант", предоставляя для ее проведения свои площадки в культурных центрах за рубежом, сообщил глава ведомства Евгений Примаков в своем Telegram-канале в пятницу, 13 ноября.

Примаков не объяснил причин этого шага, отметив лишь, что они являются "вескими" для его агентства. "Никакого отношения к оптимизации нашей работы это решение не имеет, сам по себе проект "Тотальный диктант" хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для Агентства", - написал Примаков.

Решение Россотрудничества было принято после того, как автором текста для диктанта на 2021 год был выбран писатель Дмитрий Глуховский, который неоднократно жестко критиковал президента РФ Владимира Путина. Глуховский утверждает, что в первоначальной версии поста Примакова отказ Россотрудничества от "Тотального диктанта" напрямую связывался с его именем.

"Непатриотичный" писатель

По словам писателя, Евгений Примаков написал, что Глуховский - русофоб и Россотрудничеству с ним не по пути, но впоследствии эту часть текста убрали. Сам Дмитрий Глуховский себя русофобом не считает. В комментарии РБК он подчеркнул, что "любить родину - не значит нахваливать власть". Организаторы ежегодной образовательной акции тоже связали инцидент с выбором автора текста для диктанта.

"Проект был и остается вне политики. Это наш основной принцип. Среди авторов "Тотального диктанта" были люди, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее сегодня в России", - прокомментировала решение Россотрудничества глава поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

Дмитрий Глуховский - российский писатель, автор романов "Метро 2033","Метро 2034" и "Текст".

Смотрите также:

Какие спектакли запрещали в СССР и России Театр.doc У создателей московского документального Театра.doc Михаила Угарова и Елены Греминой постоянно возникают проблемы с властями. Осенью 2014 года театр вынудили покинуть помещение, в котором он работал около 12 лет. Постановку "Болотное дело" пытались сорвать. На спектакли приходила полиция. Позже худрука Михаила Угарова не выпустили из Москвы на гастроли в Берлин.

Какие спектакли запрещали в СССР и России Театр имени Всеволода Мейерхольда В 1938 году по указанию Комитета по делам искусств СССР был закрыт театр Мейерхольда. Еще до этого была снята с репертуара "Баня" Маяковского, запрещена постановка "Самоубийцы" Эрдмана. Закрытию театра предшествовала разгромная статья в "Правде". Позже Всеволод Мейерхольд был арестован и расстрелян. На этом снимке он - справа, вместе с композитором Дмитрием Шостаковичем.

Какие спектакли запрещали в СССР и России Пьесы Михаила Булгакова Даже знаменитые "Дни Турбиных" Михаилу Булгакову приходилось несколько раз переделывать, прежде чем пьеса была разрешена к постановке во МХАТе. Тем не менее, ее позже сняли с репертуара. Постановку возобновили, но запрещали другие спектакли по пьесам Булгакова: "Бег", "Зойкину квартиру", "Багровый остров".

Какие спектакли запрещали в СССР и России Театр на Таганке Премьера "Гамлета" с Владимиром Высоцким в Театре на Таганке состоялась в 1971 году. В советское время театр постоянно преследовали запреты. Уже в 1968 году запретили "Живого" по повести Бориса Можаева. Позже снимали и другие спектакли, в том числе легендарую постановку "Мастера и Маргариты". Художественного руководителя Юрия Любимова лишили гражданства. "Гамлета" сняли после смерти Высоцкого.

Какие спектакли запрещали в СССР и России "Новая Мистерия-буфф" После нескольких переделок по требованию цензуры спектакль "Новая Мистерия-буфф", поставленный в Театре имени Ленсовета, в 1969 все же не допустили до премьеры. Режиссер Петр Фоменко на несколько лет был отлучен от профессии. Ему пришлось покинуть театр и уехать из Ленинграда в Грузию. С 1981-го по 2001 годы Фоменко преподавал в ГИТИСе.

Какие спектакли запрещали в СССР и России Опера "Тангейзер" Весной 2015 года из-за постановки "Тангейзера" против режиссера Тимофея Кулябина и директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича было возбуждено дело об административном правонарушении. Митрополит Тихон обратился в суд, обвинив их в осквернении религиозных символов и литературы. Дело, в конце концов, закрыли, но директора театра уволили, а оперу сняли с репертуара.

Какие спектакли запрещали в СССР и России Балет "Нуреев" Премьера балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова должна была состояться в Большом театре еще в июле 2017 года. После генпрогона постановку о судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева перенесли на неопределенный срок. Потом все-таки показали в декабре, но без участия режиссера, находящегося под домашним арестом. Автор: Ксения Сафронова

