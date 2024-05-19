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Лондон - союзникам: Разрешите Киеву бить по целям в Крыму

Павел Мыльников
19 мая 2024 г.

Лондон разрешил Киеву бить по целям на аннексированном полуострове британским вооружением, заявил министр обороны Шэппс. Соединенное Королевство передало Украине в том числе ракеты Storm Shadow.

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Ракеты Storm Shadow на боевом самолете Tornado
Ракеты Storm Shadow на боевом самолете TornadoФото: Photoshot/picture alliance

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал Германию и других союзников Украины разрешить Киеву наносить удары по целям в аннексированном РФ Крыму из вооружения, поставленного Западом. С соответствующим предложением глава британского Минобороны выступил в эфире телеканала Sky News в воскресенье, 19 мая.

Гость программы Sunday Morning with Trevor Phillips не стал вдаваться в детали разрешений по оружию. "Но могу сказать следующее: Украина борется за свое выживание. Великобритания взяла на себя инициативу", - подчеркнул Шэппс.

Вооружение от Лондона применяются для ударов по военным целям в Крыму

Кроме того, министр отказался отвечать на вопрос, разрешит ли Лондон Украине бить из поставленного оружия по целям в России. Однако это вооружение используется для поражения военных объектов в Крыму, отметил он. "Соединенное Королевство было очень дальновидным в отношении того, как используется наше оружие, в том числе - и другие страны изначально этого не делали, но затем последовали за нами - в Крыму, который мы рассматриваем как неотъемлемую часть Украины", - добавил Шэппс.

Лондон передал украинской стороне, в частности, крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальнобойное оружие имеется и в распоряжении других союзников Киева, однако они не разрешают применять его в Крыму, указал глава британского Минобороны.

Лондон встревожен сближением Москвы и Пекина

В то же время Шэппс выразил обеспокоенность укреплением отношений между Россией и Китаем. "Помните: это две страны, которые не верят в демократию", - отметил министр. Если "они пытаются распространить свою систему на остальной мир, мы должны широко открыть глаза и увидеть, что это - прямая угроза нашему образу жизни", добавил он.

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