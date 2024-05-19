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Лондон передал Киеву новый пакет вооружений

Кирилл Шестаков
20 мая 2024 г.

Украина получит от Великобритании, среди прочего, 1 млн боеприпасов, 80 ракет для систем ПВО, 20 бронетранспортеров-амфибий, объявил Грант Шэппс.

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Президент Украины Владимир Зеленский с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом в Киеве
Владимир Зеленский с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом в КиевеФото: Ukrainian Presidential Press Office/PA Media/dpa/picture alliance

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в воскресенье, 19 мая, сообщил о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него, помимо прочего, вошли 1 млн боеприпасов, 80 ракет для систем ПВО, 20 бронированных транспортеров-амфибий BvS 10. "Мир не может ждать, Украине нужно наше вмешательство, чтобы у нее было все необходимое для сопротивления Путину. Именно это сделала сегодня Великобритания", - написал Шэппс в соцсети X.

В поставку также вошли дроны, 4 тысячи единиц военного снаряжения, 20 систем разминирования. Кроме того, Шэппс сообщил, что Великобритания намерена до конца мая направить в Украину еще 20 ракет для систем ПВО, доведя тем самым количество ракет до 100.

Лондон разрешил Киеву бить по целям в Крыму

Накануне Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил, что переданное Киеву британское оружие используется для поражения военных объектов в Крыму, "который мы рассматриваем как неотъемлемую часть Украины". Глава британского Минобороны также призвал Германию и других союзников Украины разрешить Киеву наносить удары по целям в аннексированном Россией Крыму из вооружения, поставленного Западом.

Военная поддержка Украины Великобританией

В январе премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о выделении Киеву военной помощи на 2,5 млрд фунтов стерлингов (около 2,9 млрд евро) в 2024 и 2025 годах. "Поддержка Украины Великобританией не застопорится", - пообещал глава британского правительства

По данным британской стороны, с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Соединенное Королевство оказало Киеву военную поддержку на сумму 4,6 млрд фунтов стерлингов (около 5,4 млрд евро). Кроме того, с момента аннексии Крыма в 2014 году в Великобритании прошли обучение 52 тысячи украинских военнослужащих.

 

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