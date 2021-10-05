Украинская поэтесса поставит точку, когда закончится война

В ответ на усиливающееся преследование правозащитников, художников, писателей и журналистов во всем мире в целом и в частности из-за войны России против Украины в федеральной земле Гессен была запущена новая программа поддержки творческих людей из стран, в которых преследуется свобода слова и творчества - "Hafen der Zuflucht Hessen" (Безопасная гавань - Гессен). Стипендии по этой программе могут получить творческие люди, занимающиеся писательством. Этот проект был создан в сотрудничестве с ассоциацией "Gefangenes Wort"и Фондом имени Брюкнер-Кюнера (Stiftung Brückner-Kühner), который поддерживает писателей в Германии и за рубежом. Первый грант получила украинская поэтесса и переводчица Виктория Фещук из Киева. Он обеспечил ей безопасное место для жизни и творчества в Касселе до конца нынешнего года.

Украинскую стипендиатку приветствовала министр культуры земли Гессен

Министр культуры федеральной земли Гессен Ангела Дорн (Angela Dorn) во время своей деловой поездки по федеральной земле узнала о программе и встретилась с молодой украинской писательницей в офисе Фонда имени Брюкнер-Кюнера.

"Я хотела бы поблагодарить ассоциацию "Gefangenes Wort" и Фонд имени Брюкнер-Кюнера за оперативную организацию этой стипендии и приветствую Викторию Фещук в нашей федеральной земле Гессен", - заявила министр во время своего визита. "С помощью этой программы мы поддерживаем преследуемых художников, журналистов и авторов и даем им возможность продолжить свою работу. Современный мир сталкивается с серьезными проблемами, которые мы можем преодолеть только вместе", - подчеркнула министр.

Слева-направо: Сюзанне Фёлькер (Susanne Völker), сотрудница министерства культуры земли Гессен, украинская поэтесса Виктория Фещук, министр культуры земли Гессен Ангела Дорн (Angela Dorn) и сотрудница Фонда имени Брюкнер-Кюнера Ренате Фрикке (Renate Fricke)

Война Путина против Украины, жестокие репрессии против инакомыслия в России и Беларуси, а также ситуация в Гонконге или захват власти талибами в Афганистане, - все эти события ставят под серьезную угрозу свободу слова, искусства и науки. "Своей новой программой федеральная земля Гессен пытается помочь в отстаивании и защите демократических ценностей Европейского Союза", - завила Ангела Дорн.

Украинка стала первой стипендиаткой новой программы

Виктория Фещук родилась в Ровенской области в 1996 году и работает журналисткой, переводчицей и пишет стихи. Она лауреат нескольких премий в Украине, публикуется в сборниках и переводит стихи с русского, польского и английского языков. Стипендия поддерживает творческих людей из разных стран в установлении творческих контактов и сотрудничества с коллегами в Германии, а также организации их публичных выступлений. Среди прочего осенью планируется участие стипендиатов в мероприятиях на Франкфуртской книжной ярмарке.

Руководитель проекта Сюзан Франке

"Земельная программа "Гавань будущего - Гессен" начала действовать в апреле 2022 года. Ассоциация поддерживает преследуемых на родине писателей и журналистов с 2018 года", - рассказывает в интервью DW руководитель проекта Сюзан Франке (Susann Franke).

Одной из первых было решено поддержать молодую украинскую поэтессу и переводчицу Викторию Фещук, которая приехала в Кассель в июле нынешнего года. По словам руководительницы проекта Сюзан Франке, осенью нынешнего года по этой программе приедет еще один стипендиат. Из какой именно страны она пока затрудняется сказать, но это может быть Россия, Беларусь, Афганистан или Сирия.

Стихи на дверях квартиры

Ассоциация "Gefangenes Wort" уже несколько лет помогает преследуемым писателям и журналистам на их родине материалами и техникой, предоставляет услуги адвокатов по защите их прав. А с нынешнего года земля Гессен предоставляет возможность найти работу в Германии, оплачивая их проживание и работу.

За счет средств проекта украинке Виктории Фещук было предоставлено жилье и выплачивается стипендия для работы в Касселе. Виктория сейчас находится в процессе адаптации: дверь ее комнаты, на которую она регулярно прикрепляет тексты своих новых стихов, стала символом готовности к диалогу. DW связалась с молодой поэтессой и попросила ее рассказать о себе и о своей новой жизни в Германии.

"Я приехала в Кассель из Киева 19 июля нынешнего года по приглашению Фонда имени Брюкнер-Кюнера. Здесь в самом доме фонда мне предоставили комнату в доме писателей и с тех пор я здесь живу и работаю. Разумеется, я очень рада, что мне оказана такая возможность. С самого начала войны 24 февраля я начала писать стихотворение-дневник, где фиксирую переживание войны. Каждый день к нему добавляется новых три строчки. Оно завершится тогда, когда закончится война. Сейчас это 168 частей, в каждой части по три строчки. Его уже начали переводить на немецкий язык", - рассказывает в интервью DW 26-летняя поэтесса Виктория Фещук.

В Киеве Виктория закончила Национальный институт имени Тараса Шевченко по специальности украинская филология и работает в одном из столичных издательств об украинской культуре - "Читимо". Свои произведения Виктория Фещук публикует в антологиях, она является лауреатом нескольких премий для молодых писателей и поэтов. Ее творческий путь еще только начинается. Однако война в одночасье все изменила и лишила ее планов и творческих перспектив.

"В Германии пока еще мало известно об украинской культуре и литературе, и моя задача, кроме всего прочего, рассказать как можно больше о них", - подчеркивает Виктория.

В Касселе поэтесса планирует быть до конца года. Несмотря на то, что молодая поэтесса себя хорошо чувствует в Германии, она все же мечтает поскорее вернуться на родину. В небольшом городе в Ровенской области, где родилась и выросла Виктория, осталась ее семья и близкие родственники. Они каждый день перезваниваются, чтобы узнать о новостях. Жить в постоянном напряжении и вдалеке друг от друга очень сложно, особенно когда на родине идет война, говорит поэтесса.

"Я надеюсь вернуться в Киев в конце декабря нынешнего года и продолжить свое творчество уже в родном городе. В культурном пространстве Украины еще много работы, много историй, которые важно донести миру", - подчеркивает молодая поэтесса из Киева Виктория Фещук, которая нашла временное прибежище в немецком городе Касселе.

Смотрите также: