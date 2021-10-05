 Украинская поэтесса поставит точку, когда закончится война | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Украинская поэтесса поставит точку, когда закончится война

В Германии появилась новая программа поддержки писателей и публицистов, которые были вынуждены покинуть свою родину. Первой стипендиаткой стала украинская поэтесса. Подробности у DW.

Украинская поэтесса Виктория Фещук

Украинская поэтесса Виктория Фещук

В ответ на усиливающееся преследование правозащитников, художников, писателей и журналистов во всем мире в целом и в частности из-за войны России против Украины в федеральной земле Гессен была запущена новая программа поддержки творческих людей из стран, в которых преследуется свобода слова и творчества - "Hafen der Zuflucht Hessen" (Безопасная гавань - Гессен). Стипендии по этой программе могут получить творческие люди, занимающиеся писательством. Этот проект был создан в сотрудничестве с ассоциацией "Gefangenes Wort"и Фондом имени Брюкнер-Кюнера (Stiftung Brückner-Kühner), который поддерживает писателей в Германии и за рубежом. Первый грант получила украинская поэтесса и переводчица Виктория Фещук из Киева. Он обеспечил ей безопасное место для жизни и творчества в Касселе до конца нынешнего года.

Украинскую стипендиатку приветствовала министр культуры земли Гессен

Министр культуры федеральной земли Гессен Ангела Дорн (Angela Dorn) во время своей деловой поездки по федеральной земле узнала о программе и встретилась с молодой украинской писательницей в офисе Фонда имени Брюкнер-Кюнера.

"Я хотела бы поблагодарить ассоциацию "Gefangenes Wort" и Фонд имени Брюкнер-Кюнера за оперативную организацию этой стипендии и приветствую Викторию Фещук в нашей федеральной земле Гессен", - заявила министр во время своего визита. "С помощью этой программы мы поддерживаем преследуемых художников, журналистов и авторов и даем им возможность продолжить свою работу. Современный мир сталкивается с серьезными проблемами, которые мы можем преодолеть только вместе", - подчеркнула министр. 

На встрече в Фонде имени Брюкнер-Кюнера

Слева-направо: Сюзанне Фёлькер (Susanne Völker), сотрудница министерства культуры земли Гессен, украинская поэтесса Виктория Фещук, министр культуры земли Гессен Ангела Дорн (Angela Dorn) и сотрудница Фонда имени Брюкнер-Кюнера Ренате Фрикке (Renate Fricke)

Война Путина против Украины, жестокие репрессии против инакомыслия в России и Беларуси, а также ситуация в Гонконге или захват власти талибами в Афганистане, - все эти события ставят под серьезную угрозу свободу слова, искусства и науки. "Своей новой программой федеральная земля Гессен пытается помочь в отстаивании и защите демократических ценностей Европейского Союза", - завила Ангела Дорн.

Украинка стала первой стипендиаткой новой программы

Виктория Фещук родилась в Ровенской области в 1996 году и работает журналисткой, переводчицей и пишет стихи. Она лауреат нескольких премий в Украине, публикуется в сборниках и переводит стихи с русского, польского и английского языков. Стипендия поддерживает творческих людей из разных стран в установлении творческих контактов и сотрудничества с коллегами в Германии, а также организации их публичных выступлений. Среди прочего осенью планируется участие стипендиатов в мероприятиях на Франкфуртской книжной ярмарке. 

Руководитель проекта Сюзан Франке

Руководитель проекта Сюзан Франке

"Земельная программа "Гавань будущего - Гессен" начала действовать в апреле 2022 года. Ассоциация поддерживает преследуемых на родине писателей и журналистов с 2018 года", - рассказывает в интервью DW руководитель проекта Сюзан Франке (Susann Franke).

Одной из первых было решено поддержать молодую украинскую поэтессу и переводчицу Викторию Фещук, которая приехала в Кассель в июле нынешнего года. По словам руководительницы проекта Сюзан Франке, осенью нынешнего года по этой программе приедет еще один стипендиат. Из какой именно страны она пока затрудняется сказать, но это может быть Россия, Беларусь, Афганистан или Сирия.

Стихи на дверях квартиры

Ассоциация "Gefangenes Wort" уже несколько лет помогает преследуемым писателям и журналистам на их родине материалами и техникой, предоставляет услуги адвокатов по защите их прав. А с нынешнего года земля Гессен предоставляет возможность найти работу в Германии, оплачивая их проживание и работу.

За счет средств проекта украинке Виктории Фещук было предоставлено жилье и выплачивается стипендия для работы в Касселе. Виктория сейчас находится в процессе адаптации: дверь ее комнаты, на которую она регулярно прикрепляет тексты своих новых стихов, стала символом готовности к диалогу. DW связалась с молодой поэтессой и попросила ее рассказать о себе и о своей новой жизни в Германии.

"Я приехала в Кассель из Киева 19 июля нынешнего года по приглашению Фонда имени Брюкнер-Кюнера. Здесь в самом доме фонда мне предоставили комнату в доме писателей и с тех пор я здесь живу и работаю. Разумеется, я очень рада, что мне оказана такая возможность. С самого начала войны 24 февраля я начала писать стихотворение-дневник, где фиксирую переживание войны. Каждый день к нему добавляется новых три строчки. Оно завершится тогда, когда закончится война. Сейчас это 168 частей, в каждой части по три строчки. Его уже начали переводить на немецкий язык", - рассказывает в интервью DW 26-летняя поэтесса Виктория Фещук.

В Киеве Виктория закончила Национальный институт имени Тараса Шевченко по специальности украинская филология и работает в одном из столичных издательств об украинской культуре - "Читимо". Свои произведения Виктория Фещук публикует в антологиях, она является лауреатом нескольких премий для молодых писателей и поэтов. Ее творческий путь еще только начинается. Однако война в одночасье все изменила и лишила ее планов и творческих перспектив.

"В Германии пока еще мало известно об украинской культуре и литературе, и моя задача, кроме всего прочего, рассказать как можно больше о них", - подчеркивает Виктория.

В Касселе поэтесса планирует быть до конца года. Несмотря на то, что молодая поэтесса себя хорошо чувствует в Германии, она все же мечтает поскорее вернуться на родину. В небольшом городе в Ровенской области, где родилась и выросла Виктория, осталась ее семья и близкие родственники. Они каждый день перезваниваются, чтобы узнать о новостях. Жить в постоянном напряжении и вдалеке друг от друга очень сложно, особенно когда на родине идет война, говорит поэтесса.

"Я надеюсь вернуться в Киев в конце декабря нынешнего года и продолжить свое творчество уже в родном городе. В культурном пространстве Украины еще много работы, много историй, которые важно донести миру", - подчеркивает молодая поэтесса из Киева Виктория Фещук, которая нашла временное прибежище в немецком городе Касселе.

Смотрите также:

  • Александра из Киева

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Александра уехала из Киева 23 марта. Сейчас живет в Бергиш-Гладбахе: "Я хочу домой, но пока нельзя. Иногда хочется все бросить и уехать в Киев, даже если там бомбят. Здесь тяжело - чужие люди. Я все равно вернусь, когда разрешат. Мы должны сохранить как можно больше украинских жизней, чтобы потом отстроить страну. Эта мысль помогает мне справляться с ситуацией".

  • Александра из Киева

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Ее воспоминания: "15 марта я решила, что надо уезжать. Рядом подорвали метро. Я проснулась от того, что стены трясутся. В 7 утра я вышла и домой больше не возвращалась. 23 марта села на поезд во Львов. Ночевала у подруги. 26 марта Львов бомбили. Я сидела в подвале и думала: "Боже, дай дожить до завтра". Во Львове узнала, что волонтер возит до Богумина. Из Чехии уехала в Германию".

  • Александра из Киева

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Александра родилась в Кировограде. 19 лет жила в Киеве. "Я жила в хорошем месте, в хорошей квартире, в доме на Подоле, в старом городе, в историческом центре. Работала в IT-компании", - рассказывает она. На фото: дом в Киеве на проспекте Лобановского, недалеко от убежища, где во время обстрелов находилась Александра.

  • Александра из Украины

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    О первых днях войны, проведенных в подвале, она вспоминает так: "К третьему дню еда начала заканчиваться. У меня не было сил даже резинку для волос завязать. В подвале был туалет и умывальник, можно было помыть посуду, но душ принять нельзя. Еще в подвале все время сидишь, все затекает". На фото: Александра в помещениях подземной парковки.

  • Александра из Украины

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    "В Германии все помогают. Волонтеры дали одежду, есть гуманитарная помощь, еда, ежемесячная социальная помощь. Для меня главная проблема - незнание немецкого языка. Во всех ведомствах без немецкого тяжело. Если бы я знала язык, я бы уже работала. У меня только украинский, русский, английский. Непонятно, надолго ли я тут", - говорит женщина в интервью DW.

  • Елена

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Елена уехала с детьми из Киевской области 10 марта. Сейчас живет в Кельне. "Я родилась в Донецкой области. Авдеевка - моя родина. Мы прожили под обстрелами 8 месяцев в 2014-2015 годах. И тут… 24 февраля. Боже, я никогда бы не поверила, что война… Одну войну закончили бы. Я была в шоке, просто не могла поверить". В поселке Клавдиево-Тарасово Елена жила с 2015 года.

  • Елена

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    О первых двух неделях: "В самом поселке российских военных не было. Но рядом Буча, Макаров, Бородянка… Там уже обстрелы были страшные. Со всех сторон были русские или украинские военные, и они через нас перестреливались. Я решила, что лучше соберу чемоданы и уеду. Остаться - всем рисковать. Не только жизнями, но и здоровьем моим и детей. Могут искалечить, могут изнасиловать".

  • Дети Елены

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Елену с детьми вывезла незнакомая семейная пара на своей машине. "Слышали, что могут быть российские блокпосты: если не понравится машина, может начаться обстрел. Состояние - комок нервов. Не знала, как посадить детей. Внутри на заднем сидении к дверям машины поставили рюкзаки, хотя понимали, что от пуль это не спасет. Выехали, слава богу, тихо. На дорогах лежали трупы в украинской военной форме".

  • Отъезд из Украины

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    "Я перешла границу у Пшемысля. Нас отвезли в лагерь для беженцев. В Польше принимали очень хорошо. В лагере были волонтеры из разных стран. Обычные люди на своих машинах. Нашла переводчика, он познакомил меня с ребятами из Германии. Пауль и Тим - из Кельна. Я решила ехать в Германию". На фото: очереди за гуманитарной помощью в Киевской области.

  • Елена

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Елена считает, что ей очень повезло. "Раньше никогда не была здесь, но это была единственная страна, куда я хотела. Пауль и Тим помогли мне найти жилье. Здесь я чувствую себя хорошо и спокойно. Думаю, что мы останемся в Германии. Дети пошли в немецкую школу, учат язык, я тоже. Мы уже два раза уезжали от войны, хочу, чтобы мои дети выросли в спокойной обстановке", - говорит женщина в интервью DW.

  • Татьяна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Татьяна уехала из Харькова 5 марта. Сейчас живет в Бонне. В Украине она провела с ребенком три недели под обстрелами. "Моя 10-летняя дочка была очень напугана, часто плакала и все время спрашивала: "Мама, я же здесь не умру?". Уезжать было страшно, но смотреть на ребенка в таком состоянии сил больше не было", - рассказывает женщина.

  • Татьяна в убежище

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    О своем отъезде: "До Львова мы добрались за 5 дней, оттуда - в Польшу. Польские пограничники улыбались, постоянно говорили, что мы теперь в безопасности, помогали нести сумки. Волонтеры встретили нас с игрушками для детей, горячей едой и целыми мешками предметов первой необходимости, объясняли маршруты до Германии". На фото: дочь Татьяны в бомбоубежище.

  • Татьяна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Из Польшы Татьяна с дочерью отправилась в Германию: "Мы поехали с большим чемоданом и несколькими сумками. В Берлине на вокзале мы ненадолго зашли в магазин и оставили чемодан на платформе. Когда вернулись, его уже не было. В Бонн мы прибыли 11 марта. Нас с дочкой бесплатно поселили в небольшой комнате в отеле".

  • Татьяна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Татьяна благодарна Германии и другим европейским странам за помощь: "Хотя я нахожусь в безопасности, сердце мое осталось в Харькове, с родными и близкими мне людьми. Каждый вечер я читаю новости о том, что снова бомбили, что снова кого-то ранили и есть убитые. Каждое утро обзваниваю тех, кто остался, в надежде, что ответят, скажут, что с ними все хорошо".

  • Дочь Татьяны

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Во время съемок дочь Татьяны пряталась под одеялом. "Моя дочь занимается с психологом, у нее психологическая травма. Она спрашивает, не нападет ли Россия на Германию. Недавно мы шли по улице и услышали петарды. Она прижалась ко мне и кричала, что нужно прятаться. Мои доводы на нее не действуют. Когда она остается в номере одна, то нередко прячется в ванной", - рассказывает женщина.

  • Инна из Одессы

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Инна рассказывает, что в Германию она с Ксенией приехала к знакомым, которые предложили временно у них остановиться. Дети доучиваются в своих украинских школах в режиме онлайн. Женщины благодарны всем, кто оказывал им помощь жильем и вещами.

  • Ксения и Инна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Ксения и Инна уехали из Одессы. "Мы живем в неведении, не знаем, что дальше будет. Мы прекрасно понимаем, что нам придется восстанавливать свою страну. Понятно, что долгое время не будет работы, пострадала экономика, к этому все украинцы готовы. Но если бы какие-то сроки были, а так получается, что никто не понимает, что дальше делать, это самое сложное", - говорят они.

  • Ксения и ее семья

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    В интервью DW Ксения вспоминает: "24 февраля пролетело над нашим домом. Скорее всего, сбивали ракеты. Мы до сих пор боимся этих звуков. Дети могут их забыть, но мы никогда не забудем. В городе началась паника. В магазинах люди все сметали, на заправках - очереди. Я позвонила куме. Мы побежали покупать продукты, памперсы. Спали все у нас дома в коридоре на полу. На машине выехали в Приднестровье".

  • Рюкзак и сумка Инны

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    В Приднестровье Ксения и ее кума Инна прожили две недели. "Из-за того, что Приднестровье слишком пророссийское, мужья сказали нам уезжать оттуда, - говорит Инна. - По дороге сломалась машина, ночевали в Румынии, Венгрии, в Австрии. В Вене волонтеры на вокзале помогли с бесплатными билетами. Из Вены мы уже на поезде ехали в Германию". На фото: сумки, с которыми Инна и ее сын приехали в Германию.

  • Инна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Инне (на фото) хочется вернуться в Одессу. Ксения добавляет: "Страшно, хочется домой, мы здесь гости, а ехать нельзя, муж категорически не разрешает. Я была пару раз на грани, когда хотелось просто вернуться, несмотря на войну. Я никогда не выезжала из своего города. Если бы муж был бы со мной, я бы, возможно, по-другому себя чувствовала. Он дома, патрулирует нашу улицу".  

    Автор: Дарина Мелетина


Контекст

Услышьте эти голоса из Украины! Монологи о войне

Собеседники режиссера Ефимкиной рассказывают о том, каково это жить в оккупации в Херсоне, работать с жертвами насилия в Киеве или воевать за Украину. Она записала уже несколько сотен часов разговоров с украинцами.  

За свободу слова не только в Беларуси: международному ПЕН-клубу - 100 лет

Он заступался за Федерико Гарсиа Лорку, Стефана Цвейга, Светлану Алексиевич. Свобода слова - кредо объединения "ПЕН-клуб", который за 100 лет существования стал голосом преследуемых поэтов, писателей, журналистов.  

Дирижер Оксана Лынив: Война в Украине касается каждого

Первая женщина, вставшая за дирижерский пульт в Байройте, рассказала DW, каково быть в профессии, где доминируют мужчины, и какие чувства вызывает у нее война в Украине.  

"Кафе Зеленский": как украинским беженцам помогают отвлечься от войны

Кафе в Кельне, носящее имя президента Украины, пользуется большой популярностью. Оно стало местом встреч для украинских женщин с детьми, бежавших от войны и нашедших прибежище в Германии.  

Зеленская: Украинки защищают страну наравне с мужчинами

Елена Зеленская рассказала истории украинских женщин на конференции "Женщины в конфликтах". Она подчеркнула, что женщины не только жертвы войны РФ против Украины, но и защищают страну наравне с мужчинами.  

Бежавшие от войны в Германию украинки создали оркестр и собирают залы

"Мрiя" - это значит "Мечта". Женщины-музыканты, бежавшие из разных городов Украины и нашедшие спасение в Германии, основали оркестр и выступают на сцене Берлинской филармонии.  

Художник Aljoscha: "После войны в Украине должна пройти деолигархизация и демаскулинизация"

Художник Aljoscha родился на востоке Украины, учился в Академии искусств в Дюссельдорфе. Он часто бывает на родине. В последний раз - в марте-апреле, когда там уже свирепствовала война.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Режиссер из Берлина собирает голоса украинской войны  

Война в Украине: слезы украинских детей и женщин, страх в Молдове и Литве, протесты в России. Европа в фокусе  

Как женщины в Украине помогают своим сотечественникам  

Также по теме

directly above view of old typewriter, cup of steaming hot coffee and stack of blank writing paper on red wooden desk

За свободу слова не только в Беларуси: международному ПЕН-клубу - 100 лет 05.10.2021

Он заступался за Федерико Гарсиа Лорку, Стефана Цвейга, Светлану Алексиевич. Свобода слова - кредо объединения "ПЕН-клуб", который за 100 лет существования стал голосом преследуемых поэтов, писателей, журналистов.