Лондон обвинил Китай в поставках в РФ летального оружия

"У нас есть доказательства сотрудничества России и Китая в области вооружений, используемых в Украине", - заявил министр обороны Великобритании.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс обвинил Китай в поставках в Россию летального оружия, которое затем используется в войне против Украины. "Сегодня я могу сообщить, что у нас есть доказательства сотрудничества России и Китая в области вооружений, используемых в Украине", - заявил Шэппс на Лондонской конференции по вопросам обороны в среду, 22 мая.

Ссылаясь на данные американских и британских разведслужб, Шэппс утверждал, что летальные вооружения "уже поступают из Китая в Россию и затем в Украину". Эти данные противоречат попыткам Пекина представить свое влияние на Москву как умеренное, добавил министр обороны Великобритании. По его словам, о "намного более тесных" отношениях между КНР и РФ свидетельствует тот факт, что объем торговли между странами вырос на 64% с начала российского вторжения в Украину.

США и Германия предостерегают КНР от поддержки военной машины РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе своего визита в Китай призвал власти КНР не обходить санкции в отношении РФ и не поставлять Москве оружие. В апреле министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила китайским компаниям жесткими санкциями за экспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы в Украине.

Тем не менее Китай усиливает поддержку Россию на фоне войны с Украиной. По данным Bloomberg, Пекин предоставляет Москве данные геопространственной разведки для военных целей, а также нужную для военной промышленности микроэлектронику, станки для производства танков и топливо для ракет.