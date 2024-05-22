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Лондон обвинил Китай в поставках в РФ летального оружия

Кирилл Шестаков
22 мая 2024 г.

"У нас есть доказательства сотрудничества России и Китая в области вооружений, используемых в Украине", - заявил министр обороны Великобритании.

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Государственные флаги России и Китая
Фото: Vladimir Smirnov/dpa/TASS/picture alliance

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс обвинил Китай в поставках в Россию летального оружия, которое затем используется в войне против Украины. "Сегодня я могу сообщить, что у нас есть доказательства сотрудничества России и Китая в области вооружений, используемых в Украине", - заявил Шэппс на Лондонской конференции по вопросам обороны в среду, 22 мая.

Ссылаясь на данные американских и британских разведслужб, Шэппс утверждал, что летальные вооружения "уже поступают из Китая в Россию и затем в Украину". Эти данные противоречат попыткам Пекина представить свое влияние на Москву как умеренное, добавил министр обороны Великобритании. По его словам, о "намного более тесных" отношениях между КНР и РФ свидетельствует тот факт, что объем торговли между странами вырос на 64% с начала российского вторжения в Украину. 

США и Германия предостерегают КНР от поддержки военной машины РФ 

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе своего визита в Китай призвал власти КНР не обходить санкции в отношении РФ и не поставлять Москве оружие. В апреле министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила китайским компаниям жесткими санкциями за экспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы в Украине.  

Тем не менее Китай усиливает поддержку Россию на фоне войны с Украиной. По данным Bloomberg, Пекин предоставляет Москве данные геопространственной разведки для военных целей, а также нужную для военной промышленности микроэлектронику, станки для производства танков и топливо для ракет. 

 

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