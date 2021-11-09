ГДР (Германская Демократическая Республика)

Как в ГДР разбились 13 советских военных самолетов за день: тайна страшной авиакатастрофы в ГСОВГ (31.08.2021)

Эта трагедия до сих пор окутана тайной. 14 апреля 1951 года в ГДР потерпели крушение сразу 13 советских штурмовиков Ил-10, входивших в состав Группы советских оккупационных войск в Германии, позднее переименованной ГСВГ. Это был крупнейший контингент СССР за рубежом. Что же произошло 70 лет назад в окрестностях восточногерманского Кемлица?