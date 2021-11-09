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ГДР (Германская Демократическая Республика)

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "ГДР".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Bildnummer: 50353868 Datum: 09.11.1989 Copyright: imago/Sven Simon Westberliner begrüßen einen Trabi in der Nacht des Mauerfalls, Personen , Freude , Objekte; 1989, Berlin, Mauerfall, Wende, Wendezeit, DDR, Deutsche Demokratische Republik, Maueröffnung, abends, Abend, nachts, Nacht, Trabi, Trabis, Trabbi, Trabbis, Trabant, Trabanten, Auto, Begrüßung, Westdeutsche, Fahne, Deutschlandfahne, Deutschlandflagge; , quer, Kbneg, Totale, Deutschland, ,/ Symbolfoto

9 ноября - особый день в истории Германии 09.11.2021

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.
Gespannte Situation wenige Wochen nach dem Mauerbau: Sowjetische Panzer vom TypT54 stehen am 28.10.1961 am Sektorengrenzübergang für Diplomaten und Ausländer in der Friedrichstraße, etwa 150 Meter hinter der Grenzlinie in Ostberlin. Vorn ein Diplomatenwagen kurz vor der Slalomsperre. Am Tag zuvor hatten mehrere amerikanische Panzer unmittelbar an der Grenzlinie zwischen West- und Ostberlin Aufstellung genommen. Anlass für die brisante Konfrontation war die Aufforderung der DDR-Grenzposten an Angehörige der US-Mission, sich beim Passieren des alliierten Kontrollpunktes auszuweisen. Am 29. Oktober entspannte sich die Lage wieder. Für Alliierte Zivilpersonen galt fortan eine Ausweispflicht.

Танковое противостояние в Берлине: что произошло на КПП "Чарли" 60 лет назад 27.10.2021

В октябре 1961 года в Берлине возникла опасная ситуация. Мир был на пороге Третьей мировой войны. Американские и советские танки стояли друг напротив друга и были готовы открыть огонь.
Jan. 1, 1940 - Paris, France - Famous as no artist ever had been, PABLO PICASSO was a pioneer, a master and a protean monster, with a hand in every art movement of the century. Before his 50th birthday, the little Spaniard from Malaga had become the very prototype of the modern artist as public figure. Picasso s audience - meaning people who had heard of him and seen his work, at least in reproduction - was in the tens, possibly hundreds, of millions. He and his work were the subjects of unending analysis, gossip, dislike, adoration and rumor. Paris France PUBLICATIONxINxGERxONLY - ZUMAk09

Два лица Пабло Пикассо: конфликт великого художника 25.10.2021

140 лет назад, 25 октября 1881 года, родился Пабло Пикассо. Титан мирового искусства был не только гениальным художником, но и убежденным коммунистом.

Ausstellungsansicht Deutsches Design 1949 – 1989 Quelle: https://www.skd.museum/besucherservice/presse/2021/einladung-zur-pressekonferenz-deutsches-design-1949-1989-zwei-laender-eine-geschichte/

Культовые штучки: как развивался дизайн в ГДР и ФРГ (фотогалерея) 22.10.2021

Проследить за взамопроникновением идей в западно- и восточногерманском дизайне и узнать об истории создания немецких культовых предметов мебели и интерьера ХХ века можно на выставке в Дрездене. Фотогалерея DW.
Ausstellungsansicht Deutsches Design 1949 – 1989 Quelle: https://www.skd.museum/besucherservice/presse/2021/einladung-zur-pressekonferenz-deutsches-design-1949-1989-zwei-laender-eine-geschichte/

Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией 22.10.2021

Выставка в Дрездене "Немецкий дизайн 1949-1989" прослеживает историю развития дизайна в бывшей ГДР и ФРГ.
13/07/2021*** Wolf Biermann singt und spricht beim Festakt zur Übergabe des Archivs des Liedermachers und Dichters Wolf Biermann an die Staatsbibliothek zu Berlin. Die Staatsbibliothek hat das private und berufliche Archiv sowie die persönlichen Tagebücher Biermanns erworben. Biermann gilt als eine der wichtigsten politischen Stimmen des Widerstands in der DDR.

Вольф Бирман: Лукашенко боится женщин больше, чем мужчин 05.10.2021

Легендарный немецкий бард и бывший диссидент из ГДР передает присужденную ему литературную премию Марии Колесниковой. В интервью DW он рассказал, что заставило его пойти на такой шаг.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Händel-Halle. In der Saalestadt finden die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Begleitet werden die Festlichkeiten von einer Ausstellung in der Innenstadt, der EinheitsExpo.

В День германского единства Меркель призвала сохранить демократию в ФРГ 03.10.2021

В своей последней речи в День германского единства Ангела Меркель заявила о серьезных атаках на демократические устои в Германии. При этом гражданам ГДР за свободу тоже пришлось бороться, напомнила она.
Puppen mit den Uniformen der NVA und der Volkspolizei stehen im DDR-Museum. Seit sechs Jahren existiert das Museum in dem kleinen Ort. Ab dem 31.10.2021 wird das Museum am jetzigen Standort geschlossen und ein Umzug in neue Ausstellungsräume steht an. Insgesamt beherberge das Museum aktuell mehr als 10.000 Einzelstücke aus dem DDR-Alltag.

Немецкий музей продаст лишние артефакты времен ГДР (фото) 01.10.2021

В коллекции Музея ГДР в Дабеле насчитывается более 10 тысяч экспонатов. Некоторые имеются в нескольких экземплярах.

01.03.2019, Berlin: Wolf Biermann, Liedermacher und Lyriker, aufgenommen bei einem dpa Interview zu seinem neuen Buch Barbara. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Кто такой Вольф Бирман, подаривший свою премию Колесниковой? 23.09.2021

Известный бард и бывший диссидент из ГДР Вольф Бирман намерен передать Марии Колесниковой присужденную ему премию . В Германии его называют поэтом, победившим диктатуру.
28.09.2019 Taiwan Taipei | Wolf Biermann beim „Taipei Poetry Festival 2019“

Немецкий бард отдаст присужденную ему Премию имени Овидия Марии Колесниковой 21.09.2021

Мария Колесникова стала иконой гражданского мирного сопротивления белорусов, протестующих против режима Лукашенко, заявил бывший диссидент ГДР Вольф Бирман.

Как в ГДР разбились 13 советских военных самолетов за день: тайна страшной авиакатастрофы в ГСОВГ (31.08.2021) 31.08.2021

Эта трагедия до сих пор окутана тайной. 14 апреля 1951 года в ГДР потерпели крушение сразу 13 советских штурмовиков Ил-10, входивших в состав Группы советских оккупационных войск в Германии, позднее переименованной ГСВГ. Это был крупнейший контингент СССР за рубежом. Что же произошло 70 лет назад в окрестностях восточногерманского Кемлица?

"Прыжок в свободный мир": рассказывает очевидец (13.08.2021) 13.08.2021

Одним из пограничников, охранявших границу со стороны ГДР, был Конрад Шуман. Вместо того, чтобы защищать коммунизм, он решил - буквально - перепрыгнуть в демократический Запад. Бернд Брёде стал свидетелем этого исторического момента.

ARCHIV - Der Westberliner Fluchthelfer Klaus-Michael von Keussler beim Tunnelbau unter der Berliner Mauer (Archivfoto vom November 1963). Der damalige Student gehörte zu einer Gruppe, die nach dem Mauerbau Menschen zur Flucht verholfen haben. Zehn Monate bauten sie in einer Tiefe bis zu zwölf Metern einen nur 80 cm hohen und 145 m langen Gang unter der Berliner Mauer. Am 3. und 4.10.1964 konnten 57 Menschen von der Ostberliner Strelitzer Straße in die Bernauer Straße in West-Berlin gelangen. Am 5.10.1964 wurde der Tunnel von der Stasi entdeckt. Am 13. August 1961 begann der Mauerbau. Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Foto: Keussler dpa (zu dpa-Korr. Kainsmal eines Regimes: Berliner Mauerbau am 13. August 1961 vom 12.08.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Сталинские газоны", или Как из ГДР бежали через тайные туннели 13.08.2021

13 августа исполняется 60 лет со дня начала строительства Берлинской стены. Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" рассказывает о побегах из ГДР.
Frank-Walter Steinmeier bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Mauerbaus auf dem Vorplatz der Kapelle der Versöhnung an der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße. Berlin, 13.08.2021

Президент ФРГ: строительство Берлинской стены - "свидетельство провала" ГДР 13.08.2021

Стена являлась признаком "несправедливого государства, которое в глазах его граждан не было легитимным", заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в 60-летнюю годовщину возведения символа холодной войны.
DDR-Grenzsoldaten suchen im Todesstreifen der Mauer an der Grenze zu Kreuzberg (Mariannenplatz) nach einem unteirdischen Tunnel. Mitte Mai 1975. ullstein - Kasperski

Туннели под Берлинской стеной 13.08.2021

Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten) рассказывает о побегах из ГДР через тайные туннели.
Stele für Chris Gueffroy, den letzten Mauertoten in Berlin # Eine Stele am Britzer Verbindungskanal erinnert an Chris Gueffroy. Der 20-jährige Kellner war am 5. Februar 1989 bei einem Fluchtversuch erschossen worden und das letzte Opfer der Berliner Mauer. Foto: Thilo Rückeis | Verwendung weltweit

Берлинская стена: как и за что застрелили 20-летнего Криса Геффроя 12.08.2021

В 1989 году, всего за пару месяцев до падения Берлинской стены, Криса Геффроя застрелили пограничники ГДР. 20-летний парень хотел с приятелем перебраться на Запад. Попытка не удалась.
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