ГДР (Германская Демократическая Республика)

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Эта трагедия до сих пор окутана тайной. 14 апреля 1951 года в ГДР потерпели крушение сразу 13 советских штурмовиков Ил-10, входивших в состав Группы советских оккупационных войск в Германии, позднее переименованной ГСВГ. Это был крупнейший контингент СССР за рубежом. Что же произошло 70 лет назад в окрестностях восточногерманского Кемлица?
Одним из пограничников, охранявших границу со стороны ГДР, был Конрад Шуман. Вместо того, чтобы защищать коммунизм, он решил - буквально - перепрыгнуть в демократический Запад. Бернд Брёде стал свидетелем этого исторического момента.