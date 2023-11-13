Последние гэдээровские электрички в Берлине стали историей

В воскресенье, 12 ноября, в Берлине выведены из эксплуатации последние городские электрички серии 270 (DR-Baureihe 270), полностью разработанной и запущенной в производство во времена ГДР. Они использовались в немецкой столице на протяжении более чем 30 лет после воссоединения Германии.

В 1992 году в ходе интеграции железнодорожных сетей Западной и Восточной Германии гэдээровской серии присвоили новый номер - DB-Baureihe 485, однако более широкую известность эти пассажирские составы получили под неформальным названием "банки колы" ("Cola-Dosen"), так как первоначально имели полностью красную лакировку. Сочетание оттенков охрового и бургундского получили в 2002 году.

Последнее слово техники времен ГДР

Несмотря на некоторые технические проблемы в конструкции систем вентиляции и охлаждения, электрички серии 485 оказались очень надежными в эксплуатации. Замена этих поездов производится в ходе обновления подвижного состава концерна Deutsche Bahn и модернизации железнодорожной сети в целом.

Старые электрички не могут быть оснащены современным системами контроля скорости и безопасности движения, которые позволяют осуществлять автоматическое торможение в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Именно это сыграло решающую роль при принятии решения о замене.

Изначальная лакировка составов серии 485 Фото: Andreas Greif/DB AG

Проектирование поездов серии 270 было начато в ГДР в конце 1970-х годов. Прототипы были представлены весной 1980 года на Лейпцигской ярмарке. Корпуса изготовили из легкого алюминиевого сплава. Вагоны оборудовали современными системами торможения, позволяющими вырабатывать энергию для электрических моторов.

Восемь первых составов были введены в эксплуатацию весной 1988 года - примерно за полтора года до падения Берлинской стены. Затем в 1990-1992 годах было произведено в общей сложности 170 поездов, которые курсировали по всей территории города - не только по Восточному Берлину.

Городская берлинская электричка серии 485 из четырех вагонов Фото: Andreas Greif/DB AG

История завода - история Германии

Локомотивостроительный завод в Хеннигсдорфе, на котором осуществлялся выпуск этих составов, во времена ГДР носил имя Ганса Баймлера (Hans Beimler) - немецкого коммуниста, участника антигитлеровского подполья, бежавшего в 1933 году из концлагеря Дахау. После воссоединения Германии производство было приобретено немецким концерном AEG, затем перешло канадскому концерну Bombardier. В ходе этих процессов большинство сотрудников было уволено.

Первый этап замены старых составов был осуществлен в 2007-2008 годах. Второй был начат в 2021 году. Сейчас свои последние рейсы совершили оставшиеся 22 поезда, модернизированные в 2011 году. В воскресенье, 12 ноября, эти составы курсировали по Берлину по специальному расписанию.

Списанные электрички будут направлены на утилизацию, однако один вагон серии 485 передадут в Немецкий технический музей в Берлине. Несколько сотен сидений из вагонов будет продано любителям железнодорожной техники и всем желающим.

Старые и новые берлинские электрички в железнодорожном депо Фото: Heinrich/Caro/picture alliance

"Айпады на колесах"

На смену последней гэдээровской серии берлинских электричек сейчас приходят составы серии 483 / 484 (DB-Baureihe 483 / 484), первые из которых были введены в эксплуатацию на линиях S-Bahn в 2021 году. Если старые составы берлинцы называли "банками колы", новые электрички в региональном подразделении Deutsche Bahn, по словам исполнительного директора Петера Бухнера (Peter Buchner), считают "айпадами на колесах" ("rasendes iPad").

Новые вагоны оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения, имеют большую вместимость и более комфортабельны для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

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