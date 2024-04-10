Почему жители немецких городов решили раздеваться

Германия - родина нудизма. То, что сначала вызывало скандал, позже стало частью здорового образа жизни, формой политического протеста и досуга в пандемию. Отношение немцев к наготе освещает выставка в Ганновере.

Выставка "Среди обнаженных" ("Unter Nackten") в музее замка Херренхаузен в Ганновере, открывшаяся в воскресенье, 7 апреля, рассказывает о том, как менялось отношение немцев к обнаженному телу в различные исторические периоды - от Германской империи и до наших дней. В основу экспозиции легло одно из самых обширных в мире собраний о культуре нудизма, хранящееся в Институте истории спорта Нижней Саксонии (NISH) в Ганновере. Помимо многочисленных фотографий, журналов и плакатов на выставке представлены исторические фильмы и аудио.

Воздушные ванны для уставших городских жителей

В густонаселенных городах в конце XIX века возникло так называемое движение за реформу образа жизни. Для последователей этого движения природа была идеализированным противопоставлением шумному, загрязненному городу, который у них ассоциировался с дегенерацией и упадком. "Подверженные стрессу городские тела должны были быть исцелены светом, воздухом и солнцем", - цитирует куратора Корнелию Регин (Cornelia Regin) информационное агентство dpa.

Ключевым компонентом движения был натуризм. Правда, поначалу он практиковался в очень ограниченном виде - другого не допускали господствующие тогда пуританские взгляды, когда демонстрация даже неприкрытой руки или ноги приравнивалась к наготе и вызывала скандал. Поэтому натуризм, а позже нудизм стали еще и противопоставлением "душному", "тесному" образу мышления бюргеров.

Дамы из общества натуристов воздушного курорта Штойерндиб. Почтовая открытка 1907 года Фото: Historisches Museum Hannover

Во время воздушных ванн мужчины носили плавки, а женщины - тонкие, легкие платья. Для сравнения в повседневном женском гардеробе доминировали наряды с длинными рукавами и закрытым верхом, под которые надевался узкий корсет. На выставке можно увидеть и так называемую воздушную хижину: в санаториях небольшие деревянные кабинки использовались для того, чтобы дышать воздухом и светом, надевая как можно меньше одежды.

Нудизм - от скандалов до массового движения

Первый немецкий нудистский клуб был основан в Эссене в 1898 году. Но только в 1920-х годах общество стало привыкать к обнаженным телам. "Культура свободного тела" (Freie Körperkultur - FKK) постепенно переросла в массовое движение, приверженцами которого были десятки тысяч человек. Во времена Веймарской республики появились многочисленные клубы и общества нудистов, издавались специализированные журналы, которые можно было приобрести в газетных киосках. Нудизм (натуризм) стал и формой коммерческого туризма. Первый официальный нудистский пляж был открыт на острове Зюльт. Излюбленными целями были как побережья Балтийского и Северного морей, так и озера под Берлином.

Несмотря на то, что вид обнаженных людей больше не являлся оскорбительным, вплоть до 1945 года нудизм становился поводом для судебных разбирательств. Издателей-нудистов обвиняли в "распространении порнографических произведений", обнаженных натуристов - в "грубом вредительстве" и "причинении общественного беспокойства". Но, как правило, нудисты выигрывали иногда затяжные судебные процессы.

Нудизм в "третьем рейхе", ГДР и пандемию коронавируса

С приходом к власти нацистов золотая эра нудизма закончилась - свое существование продолжили лишь клубы, которые поддержали идеологию и вошли в состав национал-социалистических организаций, исключив из своего состава евреев и переименовавшись. Правда, в 1942 году купание в ображенном виде вновь было разрешено - но лишь в отдаленных участках водоемов, скрытых от глаз публики.

После окончания Второй мировой войны движение продолжило развиваться. Особенно популярным оно стало в ГДР, где нудизм достиг наибольшего расцвета в 1970-1980-х годах - демонстрация наготы, не обязательно связанная с философией натуризма, была своеобразным средством выражения политического протеста.

На выставке в замке Херренхаузен в Ганновере Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

В 1949 году в Ганновере было основано Немецкое объединение сторонников культуры обнаженного тела (Deutscher Verband für Freikörperkultur/DFK). Участники движения со временем стали пропагандировать не только единение с природой, но и здоровый образ жизни. "У Германии богатые культурные и исторические традиции в отношении наготы и натуризма, - отметил в интервью dpa председатель DFK Альфред Зиглох (Alfred Sigloch). По его словам, в пандемию коронавируса численность участников во многих натуристских клубах возросла. Если еще пять лет назад в Немецком объединении сторонников культуры обнаженного тела насчитывалось 30 тысяч человек, то сейчас их на четыре тысячи больше. "Помимо прочего, это можно объяснить тем, что пандемия подтолкнула многих людей к поиску альтернативных и здоровых видов отдыха на свежем воздухе", - уверен Зиглох.

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