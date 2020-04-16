 В Германии дегустировать вино теперь можно виртуально | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.04.2020

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Культура и стиль жизни

В Германии дегустировать вино теперь можно виртуально

Во время пандемии многое функционирует исключительно в режиме онлайн. С недавних пор через интернет в Германии можно даже дегустировать вина. DW выяснила, как это работает.

Немецкие виноделы предлагают дегустацию вин в интернете

Виртуальные концерты классической музыки, занятия танцами и английским, уроки йоги и гимнастики, - в разгар пандемии коронавируса многое функционирует исключительно в режиме онлайн. А с недавних пор через интернет можно даже принять участие в дегустации вин. DW поговорила с виноделами и узнала, как это происходит на практике.

Не утратить связь с покупателем

Рислинг, граубургундер, мюллер-тургау - глаза разбегаются от одного вида этикеток. В каждой коробке - от 10 до13 миниатюрных, на 250 миллилитров, бутылочек вина разных сортов. К ним прилагается диск с небольшим видео, в котором супружеская пара виноделов Эстер (Esther) и Франц Мельсхаймер (Franz Melsheimer) из немецкого Маринг-Нофианда, что в долине реки Мозель, рассказывают об отличительных особенностях изготавливаемых у них в хозяйстве вин, а также правилах их подачи и употребления.

Эти виноградари готовы отправить такую посылку любому, у кого есть желание отпробовать знаменитых мозельских вин. Помимо предоставления такой услуги, Эстер и Франц могут по договоренности с клиентами провести вместе с ними совместную виртуальную дегустацию.

Виноградники вдоль реки Мозель на западе Германии

Виноградники вдоль реки Мозель на западе Германии

"Когда наступают особенные времена, требуются особенные идеи. Кризис из-за пандемии положил конец многим нашим планам. Нам пришлось отменить массу мероприятий, подразумевавших личный контакт с клиентами, что для каждого винодельческого хозяйства очень важно. И мы с мужем стали ломать голову над тем, как же в таких условиях не утратить связь с покупателем и, как и прежде, предоставлять ему возможность оценивать наши вина", - делится с DW Эстер Мельсхаймер.

Вот у Эстер и родилась идея снять симпатичное видео с обзором вин, изготавливаемых на их с Францем винодельне. В нем также содержатся небольшая инструкция о правилах их подачи к столу и экскурсия по живописной и плодородной долине реки Мозель. Диск с видео либо ссылку на него в интернете было решено отправлять клиентам - и не просто так, а вместе с различными сортами вин для дегустации.

"Если люди лишены возможности приезжать к нам на винодельню, почему бы нам самим не поставлять им прямо на дом нашу продукцию, подумала я тогда. Мне сразу представилась картинка, как семья собирается вечером на террасе своего дома или в гостиной и за накрытым столом, в сопровождении присланного нами видео все наслаждаются нашими винами. И так тепло стало на душе!" - с улыбкой признается Эстер.

Виноделы Мельсхаймер поддерживают связь с клиентами онлайн

Виноделы Мельсхаймер поддерживают связь с клиентами онлайн

О возможности заказывать вина для дегустации Эстер и Франц проинформировали клиентов на своем сайте, а немного погодя об их акции рассказали и немецкие СМИ. Идея виртуальных дегустаций привела других виноделов в восторг. В винодельческих регионах Рейнланд-Пфальца, Баден-Вюртемберга, Гессена, Саксонии многие предлагают провести виртуальную встречу, совместно попробовать вина и тут же в режиме онлайн обменяться впечатлениями. Некоторые виноделы проводят дегустации в прямом эфире в Facebook или Instagram. Виноградарь подробно рассказывает своим подписчикам об особенностях того или иного сорта, учит определять ароматический букет вина.

Спрос на вино во время пандемии

Согласно данным Немецкого института вина (DWI), в розничной торговле в Германии продажи вина сейчас, вопреки прогнозам, скорее выросли, чем сократились, Как отметил официальный представитель этого отраслевого объединения, в настоящее время просматривается тенденция к тому, что покупатель предпочитает прихватить домой из магазина по крайней мере на одну бутылку вина больше, чем то было до пандемии.

Вот и популярность виртуальных дегустаций растет. Успех, к которому привела идея Эстер и Франца Мельсхаймер, превзошел все ожидания: вместо ста заказов, на которые рассчитывали супруги-виноделы в первые недели карантина, к ним уже поступило свыше 600 заказов. Паковать и отправлять посылки они едва успевают.

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    Автор: Инга Ваннер, Сюзанне Кордс


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Ссылки в интернете

Винодельни, которые предлагают виртуальныю дегустацию

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