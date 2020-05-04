 Воздушный шар стал концертной площадкой (фото) | Кадр дня | DW | 25.06.2020

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Кадр за кадром

Воздушный шар стал концертной площадкой (фото)

Берем воздушный шар, устанавливаем на него энергетический генератор и вешаем мощные колонки... Осталось только подняться в небо и дать концерт.

BdT | Ballonkonzert über Cloppenburg (picture-alliance/dpa/M. Assanimohghaddam)

Клоппенбург • Необычный концерт состоялся на этой неделе в немецком городе Клоппенбурге в земле Нижняя Саксония, вернее - в небе над этим небольшим городом. Музыканты здешней группы "Crackerjacks", в обычные времена играющие на клубных и других вечеринках, превратили в концертную площадку этот воздушный шар (на первой фотографии - слева) и выступили, поднявшись на 300-метровую высоту.

Трио Crackerjacks перед началом концерта

Трио "Crackerjacks" перед началом концерта

Как сообщает агентство dpa, последний раз в клубе они играли до начала коронавирусной пандемии в феврале. В аналогичной ситуации оказались сейчас все такие музыкальные коллективы, полностью лишившиеся заработков, на что и решили обратить внимание участники группы, устроившие акцию на воздушном шаре.

Эта фотография в небе над Клоппенбургом была сделана с помощью дрона

Эта фотография в небе над Клоппенбургом была сделана с помощью дрона

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