Воздушный шар стал концертной площадкой (фото)

Клоппенбург • Необычный концерт состоялся на этой неделе в немецком городе Клоппенбурге в земле Нижняя Саксония, вернее - в небе над этим небольшим городом. Музыканты здешней группы "Crackerjacks", в обычные времена играющие на клубных и других вечеринках, превратили в концертную площадку этот воздушный шар (на первой фотографии - слева) и выступили, поднявшись на 300-метровую высоту.

Трио "Crackerjacks" перед началом концерта

Как сообщает агентство dpa, последний раз в клубе они играли до начала коронавирусной пандемии в феврале. В аналогичной ситуации оказались сейчас все такие музыкальные коллективы, полностью лишившиеся заработков, на что и решили обратить внимание участники группы, устроившие акцию на воздушном шаре.

Эта фотография в небе над Клоппенбургом была сделана с помощью дрона

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