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Беженцы в Европе

Поток беженцев, который хлынул в Европу, прежде всего, в результате гражданской войной в Сирии, привел в 2015 году к настоящему миграционному кризису в Евросоюзе.

В начале 2015 года в страны ЕС хлынул поток беженцев, вызванный, прежде всего, гражданской войной в Сирии. Это привело к настоящему миграционному кризису в Евросоюзе. Миллионы мигрантов пытались пешком попасть в Западную Европу по "балканскому маршруту", который перестал действовать, когда многие страны закрыли свои границы. Сотни тысяч человек, попавших на территорию Италии и Греции, должны быть направлены в различные страны Европы в рамках программы Евросоюза по перераспределению беженцев. Их планируется расселить по всем странам ЕС в соответствии с квотами для каждого государства. Реализация программы началась осенью 2015 года, однако Польша, Венгрия, Чехия и Словакия заявили о своем несогласии, обвинив Брюссель в "давлении" в вопросах миграционной политики.

ARCHIV 2020 *** MOSCOW, RUSSIA - MARCH 17, 2020: A view of the Minsk National Airport building. Natalia Fedosenko/TASS

Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось 07.11.2021

До марта аэропорт белорусской столицы готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag. Это вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
Usbekistan Termez | Truck drivers with potatoes imported from Aghanistan near the Uzbek city of Termez.

Афганских беженцев в Узбекистане нет? Что происходит на самом деле 05.11.2021

Власти Узбекистана отрицают, что в стране есть афганские беженцы. Правозащитники, в свою очередь, говорят, что их там сотни. DW побывала в Термезе и Ташкенте и встретилась с такой семьей.

Отказ от добычи нефти и газа, или Что спасет природу? Европа в фокусе 04.11.2021

Также в программе: как живут афганские беженцы во Франции, почему ссорятся рыбаки в Португалии, как заработать на жареном горошке и помочь детям-инвалидам, а также - где находится вечный долгострой в России.

Ковидный апокалипсис в России и доктор Комаровский о вакцинации. DW Новости (28.10.2021) 28.10.2021

Сегодня впервые с начала пандемии суточная цифра по новым заражениям ковидом в России превысила 40 тысяч. С сегодняшнего дня Москва и Подмосковье ушли на частичный локдаун. Четвертая волна ковида и снова осень, которая, как уверяет врач и популярный украинский телеведущий доктор Комаровский, для многих может стать последней. В чем основная причина ковидного апокалипсиса в странах восточной Европы?
Mehrere Migranten sitzen auf einer Wiese vor Containern in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZABH) des Landes Brandenburg. Im Zuge der deutlich gestiegenen Registrierung von Migranten in Brandenburg informierte sich der Innenminister des Landes Brandenburg, Stübgen (CDU), vor Ort über die aktuelle Situation.

В ЕС растет число соискателей убежища 17.10.2021

По данным ведомства EASO, в августе этого года в Европе было подано на 40 процентов больше прошений об убежище, чем годом ранее. А число заявок от граждан Афганистана достигло пика.

Месть Лукашенко за санкции: правда о беженцах, которую умалчивают в Беларуси. DW Новости (14.10.21) 14.10.2021

За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.

Как живут беженцы из Афганистана в Европе. Европа в фокусе 07.10.2021

Также в программе: кто и как защищает окружающую среду в Великобритании, кто спасает маленьких черепашат на Кипре, кому в Италии выделят многомиллионую помощь, как любовь помогает делать козий сыр.
Italy: Little Amal In Naples Little Amal, a giant puppet depicting a young Syrian refugee child created by the Handspring Puppet Company, pictured during a performance in Naples Piazza del Plebiscito on 9 September 2021. This 3.5 metre high puppet, after travelling from Syria to Turkey, Greece and Italy, will travel to France, Switzerland, Germany, Belgium and the UK to focus attention on the urgent needs of young refugees. ABPH2651 Copyright: xAntonioxBalascox

Вы еще не видели девочку ростом 3,5 метра? Смотрите! (фото) 06.10.2021

По улицам европейских городов ходит 3,5-метровая девочка. Маленькая Амаль ищет свою маму.
Little Amal is carried inside the Mucem museum in Marseille, on September 22, 2021, as part of The walk, a festival of art that follows the journey of Little Amal, a giant puppet depicting a Syrian refugee girl travelling 8000km across Turkey and Europe. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP) (Photo by NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images)

3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе 06.10.2021

По улицам европейских городов ходит 3,5-метровая девочка. Амаль ищет свою маму.
07/06/2021 Mitglieder des Europäischen Parlaments nehmen an der Eröffnung der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments i teil. Das Europäische Parlament hält seine erste Sitzung in Straßburg seit Beginn der Corona-Pandemie ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Трибунал для Лукашенко и "полезные идиоты" в ЕС - дебаты в Европарламенте 05.10.2021

Европарламент провел дебаты о ситуации в Беларуси. Часть депутатов спорила о мигрантах на границах с ЕС, тогда как другие обещали не забывать об ужасах, совершаемых режимом Лукашенко. Репортаж DW.

Защитницу мигрантов в России хотят депортировать в Узбекистан: поможет ли запрет ЕСПЧ на ее высылку? (01.10.2021) 01.10.2021

Известную правозащитницу Валентину Чупик лишили в России статуса беженца и задержали. Сейчас она в спецприемнике. Ее планируют выслать на родину, в Узбекистан. Валентина Чупик руководит Центром помощи мигрантам. Ее коллеги не сомневаются, что правозащитницу решили наказать за ее позицию. ЕСПЧ запретил депортацию Валентины Чупик в Узбекистан, ее коллеги надеются на помощь европейских стран.

Могут ли Берлин и Брюссель не признать итоги выборов в РФ по белорусскому сценарию? DW Новости (22.09.2021) 22.09.2021

В Германии и Европейском Союзе весьма критично оценили выборы в России. Но готовы ли Берлин и Брюссель отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?
31.08.21 *** A commercial airplane is seen at the Hamid Karzai International Airport a day after U.S troops withdrawal in Kabul, Afghanistan August 31, 2021. REUTERS/Stringer

Европарламент призвал возобновить эвакуацию из Афганистана 16.09.2021

Депутаты выступили за контакты с талибами для обеспечения гуманитарной помощи и организации эвакуации иностранных граждан и афганцев, но подчеркнули, что Европарламент не признает правительство "Талибана".
Migrants arrive at the Spanish enclave of Ceuta, near the border of Morocco and Spain, Wednesday, May 19, 2021. Spanish officials are acknowledging for the first time that the unprecedented migrant crisis has been triggered by an angry Rabat at Madrid's decision to provide medical treatment to the militant boss of the Polisario Front. (AP Photo/Bernat Armangue)

Что делать с несовершеннолетними? Испанцы спорят о нелегалах 13.09.2021

Испанские политики и правозащитники спорят, нужно ли высылать на родину несовершеннолетних иностранцев, прибывающих в страну нелегально и без родителей. Такая проблема возникла в Сеуте.
07.09.2021, Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) winkt im Plenarsaal im Deutschen Bundestag. In seiner voraussichtlich letzten Debatte Bundestags der Wahlperiode soll unter anderem über die Situation in Deutschland, die Entscheidung über Hochwasser-Aufbaufonds und Neuregelungen zu Corona beraten werden.

Комментарий: Евросоюзу не нужна вторая Ангела Меркель 11.09.2021

Ангела Меркель вскоре покинет европейскую политику. И это хорошо, поскольку нужен новый политический стиль для решения многочисленных проблем, считает Кристина Бурак.

From left: German Foreign Minister Heiko Maas, French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian, and Polish Foreign Minister Zbigniew Rau pose for a photo in front of the Weimar National Theater in Weimar, Germany, Friday, Sept. 10, 2021, during a meeting to mark the 30th anniversary of the 'Weimar Triangle' (Jens Schlueter/Pool Photo via AP)

Глава МИД ФРГ назвал ситуацию в Беларуси позорным пятном посреди Европы 10.09.2021

Хайко Мас и его коллеги из стран Веймарского треугольника пообещали не мириться с репрессиями в Беларуси. Они осудили использование беженцев в качестве средства давления на Евросоюз.
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