Беженцы в Европе

Поток беженцев, который хлынул в Европу, прежде всего, в результате гражданской войной в Сирии, привел в 2015 году к настоящему миграционному кризису в Евросоюзе.

В начале 2015 года в страны ЕС хлынул поток беженцев, вызванный, прежде всего, гражданской войной в Сирии. Это привело к настоящему миграционному кризису в Евросоюзе. Миллионы мигрантов пытались пешком попасть в Западную Европу по "балканскому маршруту", который перестал действовать, когда многие страны закрыли свои границы. Сотни тысяч человек, попавших на территорию Италии и Греции, должны быть направлены в различные страны Европы в рамках программы Евросоюза по перераспределению беженцев. Их планируется расселить по всем странам ЕС в соответствии с квотами для каждого государства. Реализация программы началась осенью 2015 года, однако Польша, Венгрия, Чехия и Словакия заявили о своем несогласии, обвинив Брюссель в "давлении" в вопросах миграционной политики.