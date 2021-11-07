Беженцы в Европе

Поток беженцев, который хлынул в Европу, прежде всего, в результате гражданской войной в Сирии, привел в 2015 году к настоящему миграционному кризису в Евросоюзе.
В начале 2015 года в страны ЕС хлынул поток беженцев, вызванный, прежде всего, гражданской войной в Сирии. Это привело к настоящему миграционному кризису в Евросоюзе. Миллионы мигрантов пытались пешком попасть в Западную Европу по "балканскому маршруту", который перестал действовать, когда многие страны закрыли свои границы. Сотни тысяч человек, попавших на территорию Италии и Греции, должны быть направлены в различные страны Европы в рамках программы Евросоюза по перераспределению беженцев. Их планируется расселить по всем странам ЕС в соответствии с квотами для каждого государства. Реализация программы началась осенью 2015 года, однако Польша, Венгрия, Чехия и Словакия заявили о своем несогласии, обвинив Брюссель в "давлении" в вопросах миграционной политики.
Сегодня впервые с начала пандемии суточная цифра по новым заражениям ковидом в России превысила 40 тысяч. С сегодняшнего дня Москва и Подмосковье ушли на частичный локдаун. Четвертая волна ковида и снова осень, которая, как уверяет врач и популярный украинский телеведущий доктор Комаровский, для многих может стать последней. В чем основная причина ковидного апокалипсиса в странах восточной Европы?
За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.
Известную правозащитницу Валентину Чупик лишили в России статуса беженца и задержали. Сейчас она в спецприемнике. Ее планируют выслать на родину, в Узбекистан. Валентина Чупик руководит Центром помощи мигрантам. Ее коллеги не сомневаются, что правозащитницу решили наказать за ее позицию. ЕСПЧ запретил депортацию Валентины Чупик в Узбекистан, ее коллеги надеются на помощь европейских стран.
В Германии и Европейском Союзе весьма критично оценили выборы в России. Но готовы ли Берлин и Брюссель отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?