Политическое землетрясение в Нидерландах: СМИ ФРГ о Вилдерсе

Немецкие СМИ активно комментируют результаты парламентских выборов в соседних Нидерландах, на которых в среду, 22 ноября, победила правопопулистская "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. Обозреватели анализируют причины успеха Вилдерса, оценивают его шансы сформировать правительство и указывают на параллели с ситуацией в Германии.

Der Spiegel: Веха для нидерландской политики

"Исламофоб строит из себя дружелюбного человека" - так озаглавлен комментарий в издании Der Spiegel, в котором подчеркивается, что хотя программа Вилдерса радикальна, в ходе предвыборной кампании политик умело избегал резких выражений, а традиционные партии невольно помогли правому популисту добиться успеха.

Герт Вилдерс (в центре) на избирательном участке, 22 ноября 2023 года Фото: Yves Herman/REUTERS

Автор публикации Надя Пантель (Nadia Pantel), в частности, пишет: "То, что этот результат означает веху для нидерландской политики, можно было понять сразу после первых прогнозов (об итогах голосования. - Ред.) уже только по одной реакции самого Вилдерса. 60-летний политик прокомментировал их с помощью короткого видеоролика в соцсети X, в котором с удивлением прижимает руки к лицу. Это человек, который в 2016 году был признан судом виновным в дискриминации меньшинств, который сравнивал Коран с гитлеровской "Майн кампф" и который продолжает призывать к "Некситу" (выходу Нидерландов из ЕС. - Ред,). И этот человек в ноябре 2023 года стал тем, кому четверть нидерландцев доверяет руководство страной".

Результаты выборов Пантель называет оплеухой для традиционных партий. И задается вопросом, какая именно часть радикальной программы Вильдерса была поддержана избирателями. "Только та, которая гласит, что страна не должна принимать больше ни одного просителя убежища? Или та, где Вилдерс заявляет, что благополучие страны не может быть защищено в рамках Евросоюза? Или также та часть, в которой Вилдерс описывает политику по защите климата как ненужную "истерию"? По меньшей мере два последних пункта - независимо от их важности - почти не фигурировали в предвыборных дебатах", - заключает обозреватель Der Spiegel.

tagesschau: Предупредительный выстрел для Германии и всей Европы

Победа на парламентских выборах в Нидерландах правого популиста Герта Вилдерса - это политическое землетрясение, считает Андреас Майер-Файст (Andreas Meyer-Feist). Его комментарий под заголовком "Нидерланды были просто сыты по горло" опубликован на сайте tagesschau - новостной программы телеканала ARD. По мнению Майер-Файста, случившееся должно стать предупреждением и для Германии.

"Герт Вилдерс был вездесущ во время избирательной кампании. Отточенной риторикой он затенил радикальные стороны своего прошлого. И умело заманил в ловушку до сих пор правящую партию, которая, по ее собственному признанию, является либеральной и порой должна была себя чувствовать почти ублажаемой Вилдерсом", - отмечает автор комментария. И прогнозирует: "Теперь у Вилдерса есть преимущество. И он сделает все возможное, чтобы прийти к власти (…). Он не позволит отбросить себя во второй эшелон".

По словам Майер-Файста, итоги выборов - это радикальный отказ от того, что было: "Они предельно четко показывают, что избиратели в последнее время практически ничего не ждут от своих политических лидеров, которые разочаровали их нестабильным поведением и бездействием. Весь средний класс и его проблемы игнорировались, семьи были брошены на произвол судьбы на переоцененном рынке жилья, и даже самые мелкие реформы в сфере миграции оказались невозможными. Вместо того чтобы сплотиться в трудные времена, партнеры по правительственной коалиции в Нидерландах разделились. За это они теперь и поплатились".

По выражению обозревателя tagesschau, результат выборов в Нидерландах - это предупредительный выстрел для Германии и всей Европы. "В нашей стране не менее сложная по составу правительственная коалиция стоит на краю пропасти. Именно в трудные времена необходимо искать и находить решения. Именно тогда нам необходимо сплотиться", - уверен Андреас Майер-Файст.

Der Tagesspiegel: Германия получает представление о том, что ждет ее в будущем

У правого популиста Герта Вилдерса после выборов ключевая роль в нидерландской политике, констатирует Кристоф фон Маршал (Christoph von Marschal) в комментарии под заголовком "Кто будет править страной" , опубликованном в издании Der Tagesspiegel. И указывает, что Германия получает представление о том, что ждет ее в будущем, если политики не смогут справиться с недовольством населения по поводу миграции. Фон Маршал также рассуждает о том, удастся ли Вилдерсу найти партнеров по коалиции и возглавить следующее правительство Нидерландов.

"Пока трудно представить себе столь резкий сдвиг (на политическом поле. - Ред.). Правительство меньшинства без "Партии свободы" Вилдерса? Теоретически возможно создание такой коалиции. Но кто ее возглавит? На это должен был бы претендовать - как вторая по мощи политическая сила - альянс социал-демократов и "зеленых" во главе с Франсом Тиммермансом. Однако в этом случае будет дважды проигнорирована воля избирателей, если Нидерланды после столь явного сдвига вправо получат правительство во главе с левыми, оставив победителя выборов за бортом", - полагает обозреватель Der Tagesspiegel.

По его оценке, более правдоподобным вариантом было бы правительство меньшинства, сформированное правоцентристскими партиями: "С этим Вилдерсу пришлось бы смириться. Вероятно, Нидерландам потребуется некоторое время, чтобы пережить шок, а лидерам партий - разобраться в себе".

Кристоф фон Маршал экстраполирует случившееся в Нидерландах на немецкую ситуацию, подчеркивая, что "Германия ощутила вкус того, что грозит ей в 2024 году" после земельных выборов в Саксонии и Тюрингии. "Там в соцопросах "Альтернатива для Германии" (АдГ) играет такую же доминирующую роль, как и PVV Вилдерса в Нидерландах. Там тоже неконтролируемая миграция является доминирующей проблемой, которая вызывает столь сильное недовольство многих избирателей".

При этом обозреватель Der Tagesspiegel находит и отличия: "Политическая стена против AдГ в Германии даже прочнее, чем против Вилдерса в Нидерландах. Но и здесь, как и там, ясно: игнорировать правых популистов в дебатах о потенциальном формировании правительства - это не решение на длительный срок. Особенно если центристские партии не смогут убедить протестный электорат в том, что у них есть эффективные ответы на вопросы, связанные с миграцией".

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