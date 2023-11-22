На выборах в Нидерландах побеждают правые популисты

По предварительным данным, партия ультраправого политика Герта Вилдерса получит 36 из 150 мест в парламенте, блок лейбористов и "зеленых" левых - 25 мест, консерваторы - 24 места.

На внеочередных парламентских выборах в Нидерландах, согласно предварительным данным, уверенно побеждают правые популисты. "Партия свободы" (PVV) ультраправого политика Герта Вилдерсаполучила наибольший процент голосов, сообщило агентство ANP со ссылкой на первые итоги обработки избирательных бюллетеней утром в четверг, 23 ноября.

Согласно этим данным, правые популисты получат в парламенте 36 из 150 мест, блок лейбористов и "зеленых" левых Франса Тиммерманса - 25 мест. На третьем месте - правоцентристская "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которая получает 24 места в парламенте. Формирование нового правительства страны будет долгим процессом, указывают информагентства.

Вилдерс стремится к коалиции с правоцентристами

Еще до начала голосования лидер "Партии свободы" Вилдерс заявил, что готов к коалиционным переговорам с правоцентристами из VVD. В свою очередь новая лидер VVD Дилан Йешилгёз-Зегериус из семьи курдских беженцев может стать первой женщиной-премьером в истории страны. Право участвовать в голосовании имели более 13 млн избирателей.

Основными темами в контексте текущих выборов в Нидерландах стали изменения климата, иммиграция и стоимость жизни. За ужесточение миграционной политики одновременно выступили и "Партия Свободы", и "Народная партия за свободу и демократию".

В июле 2023 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал заявление об отставке кабинета министров, что привело к назначению досрочных выборов. Причиной отставки послужило предложение Рютте ужесточить миграционную политику страны, которое не поддержали две из четырех партий-участниц правительственной коалиции Нидерландов.

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