Море мелководное, на более 99 процентах его площади глубина не превышает 200 метров.

Балтийское море расположено в северной Европе, принадлежит бассейну Атлантического океана. Море мелководное, на более 99 процентах его площади глубина не превышает 200 метров. Наибольшая глубина составляет 470 метров. На юго-западе оно соединяется с Северным морем Датскими проливами. Выход к Балтийскому морю имеют Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Россия, Финляндия, Швеция и Дания.