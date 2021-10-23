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Балтийское море

Море мелководное, на более 99 процентах его площади глубина не превышает 200 метров.

Балтийское море расположено в северной Европе, принадлежит бассейну Атлантического океана. Море мелководное, на более 99 процентах его площади глубина не превышает 200 метров. Наибольшая глубина составляет 470 метров. На юго-западе оно соединяется с Северным морем Датскими проливами. Выход к Балтийскому морю имеют Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Россия, Финляндия, Швеция и Дания.

Ein kleiner Baltischer Stör liegt auf der Hand eines Mitarbeiters vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). Am selben Tag wurden rund 2000 Jungtiere des Baltischen Störs in den Fluss Oder entlassen. Mit den Tieren, die in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vermehrt und aufgezogen wurden, soll der Grundstock für eine sich langfristig selbst erhaltende Population in der Oder ausgebaut werden. Ziel der gemeinsam mit den Ostseeanrainern realisierten Besatzmaßnahmen ist es, die Art eines Tages wieder in den großen Ostseezuflüssen heimisch werden zu lassen. Denn hier befanden sich noch vor 100 Jahren die Laichgründe der ausgewachsen bis zu 5 Meter langen und bis zu 800 Kilogramm schweren Tiere. Seit 2006 wurden bereits 2,4 Millionen Baltische Störe in den Fluss ausgewildert. Mit dem regelmäßigen Wiederbesatz sollen die Bestände stabilisiert werden, die die Oder seitdem wieder bevölkern. Finanziell und fachlich wird das Wiederansiedlungsprogramm in Brandenburg durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg (MLUK) aus Mitteln des Europäischen Marinen und Fischereifonds (EMFF) unterstützt.

В Германии восстанавливают популяцию балтийского осетра (фото) 23.10.2021

В реку Одер на востоке Германии выпустили около 2000 мальков балтийского осетра. Так в стране пытаются спасти популяцию ценной рыбы, оказавшейся на грани исчезновения из-за чрезмерного вылова и ухудшения экологии.
Mitglieder der Bewegung Fridays for Future protestieren mit einer symbolischen Rohrleitung mit der Aufschrift Pipeline in die Krise vor den Landtagssitz im Schweriner Schloss gegen den Weiterbau der Gaspipeline Nord Stream 2. Die Klimaschutz-Initiative bekräftigt ihre Forderung nach einer Abkehr von fossilen Energieträgern. Auslöser der Aktion waren jüngste Beschlüsse von Regierung und Landtag Mecklenburg Vorpommerns zur Gründung einer landeseigenen Umweltstiftung zur Absicherung der Fertigstellung von Nord Stream 2. 22.01.2021

Сварена последняя труба второй нитки "Северного потока - 2" 06.09.2021

Компания Nord Stream 2 сообщила, что в Балтийском море завершена сварка газопровода "Северный поток - 2". Теперь предстоит соединить секцию, идущую от берега ФРГ, с секцией, тянущейся из вод Дании.
Aufgereihte Strandkörbe am Sandstrand des Ostseebads Binz, dahinter historische Strandvillen mit Bäderarchitektur, Insel Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Курортная архитектура "Северного Сорренто" 31.07.2021

В Бинце на немецком острове Рюген сохранилось много старых вилл и резиденций - памятников так называемой курортной архитектуры.

05.10.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Vitte (hiddensee): Ein Fischerboot liegt während des Sonnenuntergangs vor der Ostseeinsel Hiddensee am Strand. Die Insel ist während der Herbstferien und wegen des Landeserntedankfestes am 06.10.2019 ausgebucht. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

"Балтийский Капри" - остров Хиддензе (фото) 29.07.2021

Балтийский остров Хиддензе славится ландшафтным разнообразием и богатой природой. Среди достопримечательностей - живописный маяк и дача нобелевского лауреата.
BALTIC SEA (June 9, 2014) Ships from various nations in the Baltic Region and the U.S. 6th Fleet command ship USS Mount Whitney (LCC 20) begin the underway phase of Baltic Operations (BALTOPS) 2014. The annual multinational exercise is in its 42nd year and is conducted to enhance maritime capabilities and interoperability and to support regional stability. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Luis R. Chavez Jr./Released) 140609-N-EZ054-172

На Балтике начались крупные учения НАТО Baltops 06.06.2021

В маневрах Baltops, проходящих в 50-й раз, участвуют 16 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия. Учения будут продолжаться до 18 июня.
Eine dunkle Wand aus Regenwolken zieht über die Seebrücke des Ostseebad Ahlbeck auf der Insel Usedom. Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter wechselhaft. +++ dpa-Bildfunk +++

На немецких курортах уже расставляют пляжные корзины (фото) 25.05.2021

Локдаун в Германии пока продолжается, но на морских курортах постепенно готовятся к началу сезона.
Wyk auf Föhr in Nordfriesland, Frau in Tracht, Insel | Verwendung weltweit

Самые популярные немецкие острова 17.05.2021

Рюген, Зюльт, Узедом, Гельголанд… В Балтийском и Северном морях насчитывается около 80 немецких островов. Представляем самые известные и популярные.
Пляжные корзины

Самые любимые немецкие острова 17.05.2021

На Балтийском и Северном морях Германии принадлежит около восьмидесяти островов.

Страшная тайна Балтийского моря: что спрятано на морском дне со времен мировых войн. Европа в фокусе 13.05.2021

Также в программе: как бизнес-консультант из Турции разоблачает ложь российских судовладельцев, как в Португалии молодежь борется против глобального потепления и кем работает самый татуированный мужчина во Франции?
Am Ostseestrand wird die Open-Air-Fotoschau Die Letzten ihrer Zunft mit Porträts von Fischern an der deutschen Ostseeküste von F. Bischof und J. Kuchenbecker aufgebaut. Die Ausstellung ist Teil des Umweltfotofestivals Horizonte Zingst, das für den 28.05. bis 06.06.2021 geplant war und wegen Corona abgesagt werden musste. Die Festival-Ausstellungen werden jedoch alle aufgebaut und bis in den Herbst hinein zu sehen sein.

Последние рыбаки Германии (фото) 04.05.2021

Уникальная фотовыставка, посвященная вымирающей в Германии профессии, открывается прямо на побережье Балтийского моря.
FILE - In this Nov. 11, 2018 file photo a ship works offshore in the Baltic Sea on the natural gas pipeline Nord Stream 2 from Russia to Germany. The company building a natural gas pipeline from Russia to Germany says it's confident of getting an outstanding permit from Denmark to close the gap on the 1,200 kilometers ,746 miles, route. (Bernd Wuestneck/dpa via AP)

Немецкие экологи продолжают борьбу против достройки "Северного потока - 2" 03.05.2021

В Немецком союзе охраны природы и биоразнообразия считают судебное разбирательство единственным оставшимся способом ограничить ущерб, наносимый строительством "Северного потока - 2" Балтийскому морю.
Eine Frau sitzt am Strand von Warnemünde und sonnt sich. Mit Sonne und Temperaturen um die zehn Grad zeigt sich das Wetter in Norddeutschland von seiner freundlichen Seite.

В Германии почти жара, немцы даже поехали к морю (фото) 23.02.2021

В Германию во второй половине февраля пришла почти летняя погода, напомнившая жителям страны о весенних каникулах на Пасху, которые большинству все же придется провести дома.

Arbeiter erneuern von einem Schiff aus den Kappelner Heringszaun. Aktuell werden die neuen Pfähle des Kappelner Wahrzeichens gesetzt. Die alten waren marode und werden durch widerstandsfähigere aus afrikanischem Eukalyptusholz ersetzt. Der Zaun ist der letzte seiner Art in Europa (Luftaufnahme mit einer Drohne).

В Германии строят забор для селедки за 500 тысяч евро (фото) 07.02.2021

Единственный в Европе прибрежный загон для ловли сельди сохранился около немецкого города Каппельна на Балтийском море. Сейчас пришло время его обновить.
Gorch Fock I, Stralsund, Hafen. Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Die Gorch Fock ist ein als Bark getakeltes Segelschulschiff, das 1933 bei Blohm & Voss für die Reichsmarine gebaut und nach dem Schriftsteller Gorch Fock benannt wurde. Von 1951 bis Anfang der 1990er Jahre fuhr das Schiff unter dem Namen Tovarishsh (Towarischtsch) in der sowjetischen Handelsmarine. Aktuell liegt das dem deutschen Verein Tall-Ship Friends gehörende Schiff seit 2003 in Stralsund.

Советский "Товарищ" под немецким флагом, или Судьба "Горх Фока" 05.02.2021

В 1933 году ему дали немецкое имя - Gorch Fock. Позже он снимался в "Алых парусах" и многих других советских фильмах. Сегодня этот легендарный барк находится в Штральзунде.
Das Segelschiff «Gorch Fock I» liegt im Stadthafen. Die Hansestadt Stralsund will das Segelschulschiff Gorch Fock I kaufen und sanieren. Die Hansestadt, der Eignerverein Tall Ship Friends, das Wirtschafts- und das Innenministerium sowie das Landesförderinstitut haben dafür einen gemeinsamen Weg gefunden. Das 82 Meter lange Segelschulschiff ist dem Verein Tall Ship Friends zufolge 1933 bei Blohm+Voss in Hamburg gebaut worden. Am 30. April 1945 sprengte die Wehrmacht das Schiff im Strelasund vor Stralsund. Das Schiff ging 1951 als Reparationsleistung an die Sowjetunion und wurde auf den Namen «Towarischtsch» («Genosse») getauft. +++ dpa-Bildfunk +++

На ремонт бывшего барка "Товарищ" нашли более 10 миллионов евро (фото) 05.02.2021

Радостная новость пришла из Штральзунда. Здесь наконец-то нашли возможность профинансировать капитальный ремонт легендарного барка "Горх Фок I" - бывшего советского "Товарища".
ARCHIV - 01.01.1994, Estland, Tallinn: Die estnische Ostseefähre Estonia im Hafen von Tallinn (undatierte Aufnahme). Im Jahr 1994 havarierte die estnische Ostsee-Fähre «Estonia» vor der Südküste Finnlands. Beim Untergang sterben 852 Menschen. Es ist ein Vierteljahrhundert her - doch viele Opfer und Angehörige kommen nicht zur Ruhe. In Frankreich geht es nun um mehrere Millionen Euro Schadenersatz. (zu dpa 25 Jahre nach «Estonia»-Unglück: Opfer fordern Schadenersatz) Foto: epa Scanpix Samuelson/epa Scanpix Norge/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Таллин хочет возобновить расследование гибели парома "Эстония" 30.01.2021

Премьер-министр Эстонии приветствовала намерения властей Швеции внести изменения в действующее законодательство, которые позволили бы подробнее изучить корпус судна, лежащий на дне Балтийского моря.
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