Найдено древнейшее монументальное сооружение Европы

Немецкие археологи сообщили о сенсационной находке на дне Мекленбургской бухты в Балтийском море. Как говорится в совместном заявлении университетов Ростока, Киля и Института ассоциации Лейбница в Варнемюнде, опубликованном в понедельник, 12 февраля, ученые обнаружили под водой примерно километровую каменную стену. Авторы исследования считают, что это сооружение более десяти тысяч лет назад построили охотники-собиратели времен последнего ледникового периода - в конце палеолита или начале мезолита.

Стена использовалась людьми каменного века для загонной охоты на мигрирующих северных оленей. В это время во всей Северной Европе проживало всего лишь около пяти тысяч человек. Принимая во внимание внушительные размеры находки, открытие немецких ученых можно потенциально рассматривать в качестве древнейшего монументального сооружения на европейском континенте.

Как выглядела каменная стена для загонной охоты на северных оленей? Иллюстрация из публикации Института исследований Балтийского моря Ассоциации Лейбница (Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde) в Варнемюнде Фото: Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde/dpa/picture alliance

Археологическая сенсация на дне Балтийского моря

Отчет о проделанной работе был опубликован в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences . Авторы исключают возможность возникновения этой структуры под воздействием естественных природных процессов или современной деятельности человека.

Аналогичные сооружения для охоты на диких животных известны в других регионах мира - в частности, были обнаружены на дне озера Гурон в американском штате Мичиган. В районе Балтийского моря следы такой каменной стены найдены впервые. Как отмечают авторы, остатки сооружения находятся примерно на двадцатиметровой глубине в десяти километрах от прибрежного поселения Рерик.

Первые признаки сооружения ученые заметили случайно во время гидроакустического исследования дна Мекленбургской бухты в 2021 году. Как говорится в сообщении, стена примерно метровой высоты состоит из более чем полутора тысячи камней. Большинство из них имеют размеры от теннисного до футбольного мяча, однако среди них также есть большие валуны.

Общая масса сооружения, согласно оценкам, превышает 140 тонн. Под водой оно оказалось около 8500 лет назад в результате подъема уровня тогдашнего слабосоленого Литоринового моря, когда в эту часть впадины будущего Балтийского моря стала проникать соленая вода из океана.

В ближайшее время немецкие ученые продолжат изучение Мекленбургской бухты, где могут находится остатки других таких стен. Для дальнейших исследований уже найденного сооружения будут использованы сонары, эхолоты, а также методы подводной археологии.

Смотрите также: