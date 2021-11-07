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Аборт

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Аборт".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

People protest after a death of Izabela, a 30-year-old woman in the 22nd week of pregnancy with activists saying she could still be alive if the abortion law wouldn't be so strict in Poznan, Poland November 6, 2021. Lukasz Cynalewski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

Польский Минздрав уточнил закон об абортах после протестов 07.11.2021

"Врачи не должны опасаться принимать очевидные решения", - заявили в министерстве здравоохранения Польши после многотысячных протестов в связи со смертью в больнице беременной женщины с пороками плода.
Supporters of reproductive choice take part in the nationwide Women's March, held after Texas rolled out a near-total ban on abortion procedures and access to abortion-inducing medications, in New York City, New York, U.S. October 2, 2021. REUTERS/Caitlin Ochs

Суд в США приостановил действие закона об ограничении абортов в Техасе 07.10.2021

Правительство США достигло тактической победы в борьбе с Техасом за отмену жестких ограничений на аборты. Федеральный окружной суд в Остине остановил действие спорного техасского закона.
Demonstrators hold signs during the Women's March rally at Freedom Plaza, in Washington, Saturday, Oct. 2, 2021. (AP Photo/Jose Luis Magana)

В США проходят женские марши в защиту права на аборт 02.10.2021

В 660 городах США почти 200 правозащитных организаций проводят акции против спорного закона в Техасе, практически полностью запрещающего аборты.
Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Demonstration Marsch für das Leben gehen unweit des Reichstages. Mit Schildern und Transparenten demonstrierten sie gegen Abtreibungen. berlin 18.09.2021

Тысячи человек вышли в Берлине на "Марш за жизнь" 18.09.2021

К "Маршу за жизнь", участники которого выступили против абортов и помощи в добровольном уходе из жизни, присоединились в Берлине 4500 человек, сообщили организаторы.
French director Audrey Diwan acknowledges receiving the Golden Lion for Best Film for L'Evenement (Happening) during the closing ceremony of the 78th Venice Film Festival on September 11, 2021 at Venice Lido. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

"Золотого льва" в Венеции получила французская драма о проблеме аборта 11.09.2021

Главный приз 78-го Венецианского кинофестиваля достался ленте "Событие" француженки Одри Диван. Паоло Соррентино получил гран-при жюри за фильм "Рука Бога", а игра в нем актера Филиппо Скотти признана лучшим дебютом.
Frauen protestieren vor dem Kapitol gegen das Inkrafttreten eines Gesetzes, welches die meisten Schwangerschaftsabbrüche in Texas verbietet. Der Oberste Gerichtshof der USA reagierte bisher nicht auf einen entsprechenden Eilantrag, der das Gesetz stoppen sollte. Damit gelten die massiven Einschränkungen für Schwangere seit Mittwoch. Das Gesetz ist als sogenanntes Herzschlag-Gesetz bekannt. Es verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. +++ dpa-Bildfunk +++

Минюст США подал иск против закона об ограничении абортов в Техасе 10.09.2021

В Техасе действует самый радикальный закон об абортах в США. Правительство Байдена считает его неконституционным.
People take part in a protest against the ruling by Poland's Constitutional Tribunal that imposes a near-total ban on abortion, in Warsaw, Poland, October 30, 2020. REUTERS/Kacper Pempel TPX IMAGES OF THE DAY

Польская активистка: Аборт изменил мою жизнь к лучшему 06.11.2020

Аборт в Польше разрешен в трех случаях. Но власти попытались ужесточить закон, что вызвало протесты. Активистка рассказала DW о том, в какой ситуации оказались польские женщины.
01.10.2016+++Warschau, Polen+++ Woman hold a banner during protest against new Abortion Law near the Polish parliament in Warsaw on October 1, 2016. (Photo by Maciej Luczniewski/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Copyright: picture-alliance/NurPhoto/M. Luczniewski

Комментарий: Ужесточение закона об абортах - большая ошибка любой власти 27.10.2020

Попытка жестко ограничить или вовсе запретить аборты продиктована чем угодно, но только не заботой о женщине и ребенке, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Ultraschall Untersuchung Schwangerschaft Sven Bähren/Fotolia #33086706

AI признала аборт правом любого человека, способного забеременеть 28.09.2020

Amnesty International призывает полностью декриминализовать аборты и уважать репродуктивную независимость. В противном случае растет гендерное и экономическое неравенство, уверены правозащитники.
Natalia, (name changed) 62 years old, married one child, 1 abortion I got pregnant for the first time in April 1986, just about the explosion of the reactor at the Chernobyl nuclear power plant. The gynecologist advised to women with the second and subsequent pregnancies do not give birth. I was 31 and this was my first pregnancy. Therefore, the doctor told me to take an emergency trip and to move on to other area temporarily. Nobody knew what the coming consequences after Chernobyl disaster could people expected. Throughout the pregnancy, I prayed that my baby would be fine. I did not calm down until I gave birth and did not see that everything was fine with it. That is why, I did not dare to give birth anymore. That was the main reason why I had an abortion. The second reason is the fear that I will not be able to cope with overall responsibilities towards two children. It was both painful and scary.

Между правом и стыдом: истории белорусок, решившихся на аборт 17.04.2020

Белорусский фотограф Татьяна Ткачева дала слово женщинам, которые сделали аборт, и стала одним из лауреатов World Press Photo. В интервью DW она рассказала о героинях своей фотосерии.
Clara Zetkin *05.07.1857-20.06.1933+ sozialistische Politikerin, D 1907 SPD, 1919 KPD mit Lore Agnes (li) und Mathilde Wurm (re) - 1920

От кухарки до канцлера: как немки добивались своего 08.03.2020

Современные немки могут многое из того, за что боролись их прабабушки: выбирать, учиться, вести бизнес и управлять государством. И все же до истинного равноправия еще далеко.

Die Nachbildung von einem dreimonte alten Fötus, aufgenommen am 01.03.2018 in Osterode am Harz. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

В ФРГ женщинам облегчили поиски информации об абортах 21.02.2019

Германский бундестаг утвердил изменения параграфа УК, регламентирующего предоставление информации об искусственном прерывании беременности. Теперь женщинам будет проще ее найти.
Die Nachbildung von einem dreimonte alten Fötus, aufgenommen am 01.03.2018 in Osterode am Harz. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Аборты в Германии: чего не допускает закон 31.01.2019

В Германии прерывание беременности разрешено только при определенных условиях. И информировать об этой процедуре могут далеко не все, что вызывает бурную дискуссию.
A woman from theYes campaign reacts after the final result, the Irish referendum on the 8th Amendment of the Irish Constitution at Dublin Castle, Saturday May 26, 2018. The prime minister of Ireland says the passage of a referendum paving the way for legalized abortion a great act of democracy.

Парламент Ирландии легализовал аборты 14.12.2018

Премьер Ирландии Лео Варадкар назвал легализацию абортов "историческим моментом для ирландских женщин". Ранее ирландцы проголосовали за аборты на референдуме.
Abortion rights activists gather as lawmakers are expected to vote on a bill legalizing abortion, in Buenos Aires, Argentina August 8, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci

В Аргентине провалилась инициатива о легализации абортов 09.08.2018

Сенат Аргентины не одобрил законопроект, разрешающий прерывание беременности. С 2007 по 2016 год в стране за нелегальный аборт были осуждены 63 человека.
Mai 2018, Dublin*****Ireland's streetscapes have been dominated by posters and banners ahead of Friday's referendum.

Беременность в Ирландии: имеет ли женщина право на аборт? (25.05.2018) 25.05.2018

В некоторых странах ЕС искусственное прерывание беременности запрещено законом. Одно из самых жестких законодательств действует в Ирландии. Женщине, сделавшей аборт, может грозить до 14 лет лишения свободы.
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