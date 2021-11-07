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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Аборт".
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"Врачи не должны опасаться принимать очевидные решения", - заявили в министерстве здравоохранения Польши после многотысячных протестов в связи со смертью в больнице беременной женщины с пороками плода.
Правительство США достигло тактической победы в борьбе с Техасом за отмену жестких ограничений на аборты. Федеральный окружной суд в Остине остановил действие спорного техасского закона.
В 660 городах США почти 200 правозащитных организаций проводят акции против спорного закона в Техасе, практически полностью запрещающего аборты.
К "Маршу за жизнь", участники которого выступили против абортов и помощи в добровольном уходе из жизни, присоединились в Берлине 4500 человек, сообщили организаторы.
Главный приз 78-го Венецианского кинофестиваля достался ленте "Событие" француженки Одри Диван. Паоло Соррентино получил гран-при жюри за фильм "Рука Бога", а игра в нем актера Филиппо Скотти признана лучшим дебютом.
В Техасе действует самый радикальный закон об абортах в США. Правительство Байдена считает его неконституционным.
Аборт в Польше разрешен в трех случаях. Но власти попытались ужесточить закон, что вызвало протесты. Активистка рассказала DW о том, в какой ситуации оказались польские женщины.
Попытка жестко ограничить или вовсе запретить аборты продиктована чем угодно, но только не заботой о женщине и ребенке, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Amnesty International призывает полностью декриминализовать аборты и уважать репродуктивную независимость. В противном случае растет гендерное и экономическое неравенство, уверены правозащитники.
Белорусский фотограф Татьяна Ткачева дала слово женщинам, которые сделали аборт, и стала одним из лауреатов World Press Photo. В интервью DW она рассказала о героинях своей фотосерии.
Современные немки могут многое из того, за что боролись их прабабушки: выбирать, учиться, вести бизнес и управлять государством. И все же до истинного равноправия еще далеко.
Германский бундестаг утвердил изменения параграфа УК, регламентирующего предоставление информации об искусственном прерывании беременности. Теперь женщинам будет проще ее найти.
В Германии прерывание беременности разрешено только при определенных условиях. И информировать об этой процедуре могут далеко не все, что вызывает бурную дискуссию.
Премьер Ирландии Лео Варадкар назвал легализацию абортов "историческим моментом для ирландских женщин". Ранее ирландцы проголосовали за аборты на референдуме.
Сенат Аргентины не одобрил законопроект, разрешающий прерывание беременности. С 2007 по 2016 год в стране за нелегальный аборт были осуждены 63 человека.
В некоторых странах ЕС искусственное прерывание беременности запрещено законом. Одно из самых жестких законодательств действует в Ирландии. Женщине, сделавшей аборт, может грозить до 14 лет лишения свободы.
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