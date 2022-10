Moçambique: Mais 800 guerrilheiros da RENAMO serão desmobilizados

Mais 800 guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) na província da Zambézia vão ser desmobilizados no âmbito do acordo de paz de 2019, informou esta quarta-feira (12.10) fonte oficial.

"Este é mais um passo determinante no nosso roteiro de paz efetiva e duradoura no país, particularmente na nossa província", disse a secretária de Estado da província da Zambézia, Judith Mussácula, durante a cerimónia que marcou o início do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) das forças da RENAMO naquela província.

Mais 800 guerrilheiros da RENAMO vão ser desmobilizados

Os guerrilheiros que serão abrangidos pelo DDR na Zambézia nos próximos dias são oriundos das bases da RENAMO em Murotone, no distrito de Mocuba, e de Sabe, no distrito de Murrumbala, locais considerados como os principais redutos da RENAMO durante a guerra civil dos 16 anos na província do centro de Moçambique.

"O Governo vai continuar empenhado junto das comissões criadas no âmbito da implementação do DDR, proporcionando condições básicas para a integração destas pessoas na sociedade", frisou Judith Mussácula.

O representante da RENAMO para assuntos militares na comissão do processo do DDR alertou para a necessidade de o Governo dinamizar o pagamento dos subsídios para os antigos guerrilheiros.

"Queremos apelar ao Governo para flexibilizar o processo de fixação de pensões e assim como de enquadramento de uma parte dos desmobilizados no âmbito do DDR na Polícia de República de Moçambique", declarou André Magibire.