Armando Emílio Guebuza é um político moçambicano, Presidente de 2005 a 2014 do seu país e líder do partido político Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO).

Juntou-se à FRELIMO em 1963, pouco após o início da Guerra da Independência de Moçambique, na então Lourenço Marques. No Governo de Transição (1974-1975), Guebuza ocupou a pasta da Administração Interna e no primeiro Governo de Moçambique independente, a pasta de Ministro do Interior. Em 2002 foi eleito secretário-geral da FRELIMO, cargo que o tornou candidato do partido às eleições presidenciais de 2004, que venceu. Em 2 de Fevereiro de 2005, Armando Guebuza tornou-se o terceiro Presidente da República de Moçambique. Para além da sua carreira política, é homem de negócios com participações em várias áreas da economia moçambicana: da telefonia móvel passando pelos transportes à publicidade.