Paulo Vahanle

22 de Setembro de 2020 - Noite

Empresário angolano Carlos São Vicente fica em prisão preventiva. UNITA pede investigação após denúncias de que o chefe de gabinete do Presidente angolano terá feito fortuna à custa do Estado. Polícia angolana acusada de novos abusos no Huambo. Mea culpa do edil de Nampula, que reconheceu má governação, não convence população.