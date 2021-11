Durante o segundo mandato do Presidente moçambicano Armando Guebuza (2010-2015), Manuel Chang foi ministro das Finanças. Neste período ocorreu o escândalo das dívidas ocultas.

Três empresas públicas, EMATUM, ProIndicus e MAM, contraíram dívidas no valor de centenas de milhões de dólares sem a aprovação do Parlamento. Filipe Nyusi, o sucessor de Guebuza, foi ministro de Defesa durante o mesmo período. Manuel Chang nasceu a 22 de agosto de 1955 na província de Gaza, o registo foi feito mais tarde em Maputo. Em 1985 concluiu a licenciatura em Economia na Universidade Eduardo Mondlane (UEM) em Maputo. Também fez o mestrado em finanças pela Universidade de Londres à distância. Foi director nacional do tesouro e chegou ao Governo de Moçambique como vice-ministro das Finanças durante o último mandato do Presidente Joaquim Chissano.