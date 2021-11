Ivone Soares

Explica-me o fenómeno das Fake News

Neste "Explica-me" respondemos às perguntas dos ouvintes sobre o fenómeno das notícias falsas. O que são? De onde vêm? Quem as cria? E como as identificar? Para isso contamos com as participações do chefe da redação da DW África em português, Johannes Beck, e Jacqueline de Carvalho, gestora da agência de notícias cabo-verdiana Inforpress.