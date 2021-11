Quelimane é a capital e a maior cidade da província da Zambézia, no centro de Moçambique.

Quelimane está localizada junto ao rio dos Bons Sinais, a cerca de 20 km do Oceano Índico. A cidade conta com um porto, que serve uma das principais atividades económicas da cidade: a indústria pesqueira. A cidade de Quelimane é administrativamente um município com um governo local eleito e também um distrito, que administra as competências do governo central.