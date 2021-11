O Parque Nacional da Gorongosa é uma área de conservação situada na zona limite sul do Grande Vale do Rift Africano, no coração da zona centro de Moçambique.

O Parque Nacional da Gorongosa tem cerca de 4.000 quilómetros quadrados e fica a 170 quilómetros a norte da cidade da Beira, capital da província de Sofala. As habituais cheias e inundações sazonais do vale do Parque Nacional da Gorongosa, que é constituído por um mosaico de diferentes tipos de solo, criam uma diversidade de ecossistemas distintos. A serra da Gorongosa contém uma das mais densas populações de vida selvagem de África. A população aqui residente pratica agricultura de subsistência e os produtos obtidos dessa prática têm uma significativa contribuição para as necessidades nutricionais dos cidadãos locais. Gorongosa é também o nome de uma vila da província de Sofala, em Moçambique, sendo a sede do distrito do mesmo nome. Foi nesta região que a RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana) teve a sua base de comando na chamada Casa Banana, durante a guerra civil moçambicana. A localidade de Satunjira na região da Gorongosa, serviu várias vezes como esconderijo para o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama.