Ossufo Momade é um tenente-general moçambicano filiado na Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), partido pelo qual é deputado à Assembleia Nacional.

Ossufo Momade é um antigo guerrilheiro da Resistência Nacional Moçambicana. Foi secretário-geral da RENAMO entre 2005 e 2012, tendo depois sido substituído por Manuel Bissopo. Ossufo Momade nasceu na Ilha de Moçambique, em Nampula, no dia 30 de janeiro de 1961. Em 1974, foi incorporado nas Forças Populares de Libertação de Moçambique (FPLM), depois dos acordos de Lusaka, em Nampula. Em 1978, ingressou nas fileiras da RENAMO. Em 1983, foi promovido a major-general e em 1992 a tenente-general. Em 1999, foi eleito deputado da Assembleia da República, função que desempenha até hoje. Em 2007 foi eleito secretário-geral da RENAMO, função que desempenhou até 2013. Depois disso, foi nomeado chefe do Departamento de Defesa e Segurança da RENAMO. Foi escolhido como Coordenador da Comissão Política Nacional da RENAMO após a morte do presidente do partido, Afonso Dhlakama.