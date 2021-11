O Rio Zambeze é um curso de água do centro da África meridional e apresenta uma extensão de 2575 quilómetros. Durante o seu trajeto, encontra duas importantes barragens: Cahora Bassa (ou "Cabora Bassa") e Kariba.

O Rio Zambeze nasce no noroeste da Zâmbia e desagua por um delta, a sul da cidade moçambicana de Chinde, no oceano Índico. Atravessa o território de Angola, Zimbabué e Moçambique. No seu percurso constitui fronteira em dois locais: entre a Zâmbia e a Namíbia e entre a Zâmbia e o Zimbabwe. O rio banha ainda parte do Botswana.