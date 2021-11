Gaza é uma província situada no sul de Moçambique. A sua capital é Xai-Xai, uma cidade a cerca de 210 quilómetros a norte da capital nacional, Maputo.

A província de Gaza está dividida em 14 distritos e possui, desde 2013, seis municípios: Chibuto, Chókwè, Macia, Manjacaze, Praia do Bilene e Xai-Xai. Gaza é atravessada pelo rio Limpopo. Este importante recurso natural é um importante motor da agricultura local. Gaza está ligada a norte à província de Manica, a nordeste à de Inhambane e a sul à província de Maputo. Também a sul faz fronteira com a África do Sul e a oeste com Zimbabué. Na parte sudeste é ainda banhada pelo Oceano Índico. Gaza é tida como um bastião da FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique). Vários líderes deste partido são oriundos de Gaza.